БИТЯГОВСКИЙ Михаил

Дьяк, приближенный Б. Ф. Годунова .

Из смоленских дворян. Служил дьяком в Казани (1578—1579, 1586—1587). Участвовал в походе царя Федора Ивановича под Нарву (декабрь 1589). Как помощник первого боярина князя Ф. И. Мстиславского Б. провел дворянский смотр во Владимире.

В 1589—1590 служил в Разрядном приказе. С 1590 управлял дворцовым хозяйством Марии Нагой , наблюдал за окружением царевича Дмитрия Ивановича .

Царица и ее братья постоянно ссорились с Б. из-за денег «на царицын и царевичев обиход». Б. был убит вместе с сыном Даниилом восставшими жителями Углича по подозрению в организации насиль­ственной смерти царевича Дмитрия.

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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