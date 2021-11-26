БЕЛГОРОДСКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

Укрепленная линия Московского цар­ства, состоявшая из цепи городов-крепостей, земляных и деревянных инженерных сооружений, а также естественных препятствий (лесов, рек, болот и т. п.).

Защищала южные границы от набегов крымских и ногайских татар, черкесов и литовцев. Проходила от р. Ворсклы (приток Днепра) до р. Челновой (приток Цны).

Общая протяженность — около 800 км. Центром административного и военного управления Б. з. ч. являлся Белгород. Создавалась с 1587 (по другим данным, с 1635) по 1677. Утратила значение после строительства в XVIII в. так называемой Украинской линии.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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