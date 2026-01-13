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Во второй половине 16 века духовная жизнь Руси переживала глубокие перемены - активно формировались религиозные и этические идеалы, происходила полемика между нестяжателями и иосифлянами, создавались выдающиеся памятники, развивалось летописание, зарождалась публицистика... Но особое место занимали народные верования и устное творчество, сохранявшие самобытные традиции и представления о христианских ценностях. В новой лекции раскроем, как религиозные идеи, церковные реформы и культурные достижения XVI века способствовали укреплению православной идентичности и становлению духовных основ российского общества.