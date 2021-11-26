ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА

ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА - памятник древнерусской агиографии XVI века.

По­ве­ст­ву­ет о жиз­ни ми­тро­по­ли­та Фи­лип­па, его дея­тель­но­сти по уст­рое­нию Со­ло­вец­ко­го монастыря в пе­ри­од пре­бы­ва­ния на­стоя­те­лем в оби­те­ли, а так­же о его на­сильственном низ­ло­же­нии Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем и каз­ни по цар­ско­му при­ка­зу оп­рич­ни­ком Г.Л. Ску­ра­то­вым-Бель­ским. Из­вест­но в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях; при­ня­то счи­тать, что пер­во­на­чаль­ный текст, со­став­лен­ный в 1591-1597 годах в Со­ло­вец­ком монастыре, не со­хра­нил­ся.

Издания:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2005. Т. 13: XVI век;

Ло­ба­ко­ва И.А. Жи­тие ми­тро­по­ли­та Фи­лип­па: Ис­сле­до­ва­ние и тек­сты. СПб., 2006.

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