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ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА
ЖИТИЕ МИТРОПОЛИТА ФИЛИППА - памятник древнерусской агиографии XVI века.
Повествует о жизни митрополита Филиппа, его деятельности по устроению Соловецкого монастыря в период пребывания настоятелем в обители, а также о его насильственном низложении Иваном IV Васильевичем и казни по царскому приказу опричником Г.Л. Скуратовым-Бельским. Известно в нескольких редакциях; принято считать, что первоначальный текст, составленный в 1591-1597 годах в Соловецком монастыре, не сохранился.
Издания:
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2005. Т. 13: XVI век;
Лобакова И.А. Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты. СПб., 2006.
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