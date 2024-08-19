Виды русских парсун Парсуной принято называть ранний русский живописный портрет. Парсуна стала переходным жанром между иконописным изображением людей и светским портретом.

Уже в XVI веке на Руси возникли первые портреты - парсуны. Эти произведения, выполненные на холстах или деревянных досках, изображали монархов, патриархов, дворян и бояр. Не принято было писать женщин, за исключением царственных невест и жён.

Слово «парсуна» происходит от искаженного латинского слова persona, что означает «личность», «особа», «лицо». До XVIII века термином «парсуна» обозначались все портреты людей на Руси.

По масштабам изображения парсуны делятся на поясные картины и на изображения в полный рост. По персонажам выделяются несколько категорий парсун.

Виды парсун

Царские парсуны

Предназначение царских портретов было различным: их использовали как часть дворцового декора; некоторые парсуны служили надгробиями и размещались в церквях над захоронениями умерших правителей; некоторые парсуны тиражировались для раздачи в качестве памятных подарков царским родственникам и почетным гостям. Одна из старейших парсун с изображением Ивана Грозного была подарена в 1677 году царем Федором Алексеевичем датскому послу. В настоящее время этот портрет хранится в Национальном музее Дании в Копенгагене.

Мемориальные или надгробные парсуны создавались только для правящих особ; единственным исключением стал надгробный портрет князя Михаила Скопина-Шуйского, героя борьбы русского народа против поляков. К числу первых надгробных парсун принадлежат изображения Ивана Грозного и его сына, царя Федора Ивановича, выполненные темперой на деревянных досках. Начиная с конца XVII века, на надгробных царских портретах появились символы верховной власти - скипетр и шар. От иконописи на парсуны перешла традиция плоскостного изображения одежд, но для изображений головы и лица использовалась новая техника светотени.

Примером мемориального портрета служит парсуна царя Федора Алексеевича, которая находилась над его могилой в Архангельском соборе Московского Кремля. Эта парсуна была создана в смешанной технике: изображение нанесено на доску, но использовалось масло; лицо царя показано объемно, однако фигура остается неподвижной; четыре надписи содержат много деталей.

Отличительной чертой парсун того времени стало появление в них предметного мира: детально прорисованные дорогие ткани и элементы одежды, украшающие их драгоценные камни и мех. Среди портретов представителей царской семьи выделяется поясное изображение царя Алексея Михайловича. Его царственность подчеркнута торжественной одеждой, украшенной жемчугом и драгоценными камнями. Лицо изображено в более реалистической манере, чем в ранних парсунах.

Парсуны царственных женских особ

Следуя традиции иконописи, женские портреты редко появлялись на парсунах; исключениями были только изображения царских невест и жен, а также дочерей и сестер царя. Иногда художники приукрашали женские образы, придавая им больше значимости - вероятно, это делалось по заказу. Так, например, царевна Софья Алексеевна, сестра Петра Великого, изображена с императорскими регалиями, хотя она никогда не была императрицей.

В женских портретах парсун видны новые тенденции в живописи. Портрет царицы-вдовы, Натальи Кирилловны Нарышкиной, созданный художником Оружейной Палаты Михаилом Чоглоковым, мастерски передает черты ее лица.

Изображения церковных иерархов

Часто дополнялись изображением пастырского посоха, указывающим на ведущую роль Церкви. Одним из самых известных портретов церковного лидера является портрет Патриарха Иоакима, выполненный мастером Оружейной палаты Карпом Золотаревым. Написанный в смешанной технике, портрет оживляет лицо с помощью светотени, но в то же время плоско, в старой манере, изображает одежды патриарха. Для создания изображения использовались и темпера, и масляные краски.

В парсуне патриарха Никона и его свиты неизвестный художник умело передал детали интерьера и был одним из первых, кто попытался создать изображение с использованием перспективы.

Парсуны с изображением всадников

Первыми парсунами на коне стали изображения царя Алексея Михайловича и его сына Михаила. Воины, сидящие верхом на вставших на дыбы конях, одеты в доспехи с восьмиконечными крестиками в руках. Фон картины представляет собой изображение военного лагеря, а на портрете присутствует объем. Эти портреты неоднократно копировались, поэтому их можно увидеть во многих музеях, включая зарубежные.

Парсуны придворных

Известный портрет царского стольника (придворного, прислуживавшего за царским столом) Василия Федоровича Люткина хорошо отражает высокий статус персонажа: фигура в синем кафтане, стоящая во весь рост и опирающаяся на шпагу, исполнена достоинства. Детали, такие как дорогие ткани одежды и штор, кресло с вышивкой и дорогая шапка на столе, подчеркивают значимость персонажа.

Иные парсуны

К парсунам, предназначенным для пользования внешнеполитическими ведомствами, относились портреты правителей других стран, с которыми у России были установлены дружественные отношения. Были изготовлены десятки таких портретов.

Среди наиболее примечательных парсун можно отметить “царские” портреты - изображения царей Федора Иоанновича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Также заслуживают внимания парсуны воевод, таких как князь М. В. Скопин-Шуйский и И. Е. Власов, и “Преображенская серия”, представляющая окружение Петра I. Влияние парсунных традиций заметно в миниатюрах “Титулярника”, в которых портреты царя Михаила, Алексея и даже юного Петра были выполнены с натуры. Кроме того, среди парсун присутствуют и женские изображения, например, портреты Н.К. Нарышкиной и царевны Софьи.

Большая часть работ, посвященных парсунам, носит искусствоведческий характер. Однако, по атрибутам можно определить социальный статус человека. В царских портретах обычно присутствуют символы власти - скипетр и держава. Нимб символизирует божественное происхождение власти. Воеводы часто изображены с булавой, символизирующей их власть. Примером отображения интересов человека через натюрморт может служить портрет Алексея Василькова. Информация о человеке также содержится в его одежде, которая соответствует его профессии, социальному и материальному положению, и отражает его привычки и характер. Таким образом, парсуны могут считаться вспомогательным и довольно объективным источником для изучения социально-политической, бытовой, культурной и религиозной жизни России XVII - начала XVIII веков. В настоящее время, однако, парсуна как исторический источник изучена недостаточно, и представляет собой обширное поле для дальнейших исследований.

История парсуны

Парсуна возникла в русской культуре под воздействием западной живописи. В XV веке в Европе началась эпоха Ренессанса, что привело к активному развитию живописи, возникновению новых стилей и жанров. В то время в Русском Царстве иконопись играла доминирующую роль в изобразительном искусстве.

Русская православная церковь активно поддерживала древние иконописные традиции и препятствовала распространению других видов живописи. Изменения произошли только после церковной реформы 1650-60-х годов. Мастера Оружейной палаты Кремля одними из первых стали формировать новые художественные стандарты и создавать упрощенные светские портреты - парсуны.

Этот новый жанр быстро завоевал популярность, хотя во многих картинах лишь приблизительно передавалось портретное сходство. Русские художники, находясь под влиянием приглашенных иностранных мастеров, постепенно осваивали техники европейской живописи и начинали применять их в своей работе. В конце XVII века юный российский царь Петр Великий, после своего путешествия в составе Великого Посольства по странам Европы, начал в России масштабные реформы, которые затронули практически все сферы жизни страны, включая изобразительное искусство. На смену парсунам окончательно приходит академическая живопись, появляются и быстро развиваются новые стили и жанры.

Считается, что парсунная живопись полностью превратилась в западноевропейский портретный жанр к 1760-м годам, однако в провинции парсунная техника использовалась и в более позднее время.

Исторические факты

Парсунный жанр допускал изображение только важных и влиятельных персон - царей, знати, церковных иерархов. Их изображали не как конкретных людей, а как представителей определенных социальных групп, носителей определенных титулов.

Портретное сходство с изображаемыми у парсун слабое

Художники уделяли больше внимания соблюдению принятых изобразительных норм, чем точному сходству портрета с оригиналом. На парсунах обычно указывались имена изображенных, и эта традиция помогает историкам и искусствоведам идентифицировать персонажей.

Большинство известных парсун изображает мужчин. Но известны и женские парсуны - цариц Марии Нагой, Евдокии Стрешневой, Марфы Апраксиной, Натальи Нарышкиной, Евдокии Лопухиной, царевны Софьи Алексеевны.