ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ХРАМ

Культовое сооружение и памятник архитектуры XVI в. на Красной площади в Москве. Филиал Государственного исторического музея.

Строительство собора

Покровский собор был сооружен в 1555 – 1561 гг. в Москве в честь взятия Казани русскими войсками в 1552 г. По имеющимся сведениям, строительство осуществлялось на основе деревянной модели собора, сделанной в натуральную величину. В кладке собора обнаружены деревянные конструкции от макета. Собор состоит из десяти церквей (пределов), часть из которых была освящена в честь святых, поминаемых в те же дни, что и ставшие решающими в ходе боев за Казань. Центральная церковь посвящена почитанию Покрова Богородицы, отсюда и название всего собора. Вокруг нее сгруппированы отдельные церкви в честь Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трех Патриархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского, которые размещались на одном основании-подклете, и придел в честь Василия Блаженного, по имени которого храм получил второе, более известное название.

По легенде, создатели собора, Барма и Постник, были ослеплены царем Иваном Грозным, чтобы не построили похожий по красоте собор. Однако легенде противоречат данные о том, что Постник, согласно писцовым книгам, тогда и позднее занимался строительными работами в Свияжске и Казани.

Композиция собора

Композиционно храм представляет восемь церквей, сооруженных вокруг девятой, центральной, на высоком подклете. Через несколько десятилетий, в 1588 г., к храму был пристроен придел над могилой чтимого простыми людьми юродивого Василия Блаженного, по имени которого сложилось народное наименование храма. В элементах храма заметно влияние итальянской школы, у представителей которой учились создатели собора. Собор богато и причудливо украшен. Пестрая раскраска глав и роспись фасадов появились позднее, в XVII-XVIII вв. К тому же периоду относятся крытые наружные галереи вокруг собора и шатровая колокольня. Внутри собора сохранилась изразцовая надпись, повествующая о времени его создания.

Покровский собор в XVIII – XX вв.

Долгое время храм являлся высотной доминантой (60 метров) Красной площади, Китай-города и примыкающих районов Замоскворечья. По композиции храму близки архитектурные формы церкви Иоанна Предтечи в селе Дьяково близ Коломенского. Не случайно, авторство этого храма также приписывается создателям Покровского собора. В 1737 г. храм сгорел. В период 1784-1786 гг. восстановлен. Собор подвергся разграблению во время нашествия французов в 1812 г. После революции собор был взят под государственную охрану и музеефицирован. С 1923 г. он был открыт для посещения как музей. В результате исследований советского времени были обнаружены амбразуры с подступами для установки артиллерийских орудий, что позволило прийти к выводу о том, что нижняя часть собора предназначалась для боевых действий. По всей вероятности, собор и Кремль соединены подземным ходом. Храм Василия Блаженного послужил прообразом храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

В настоящее время собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.