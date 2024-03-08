«СКАЗАНИЕ О КНЯЗЬЯХ ВЛАДИ­МИР­СКИХ»

«Сказáние о князья́х влади́­мир­ских» — памятник древнерусской литературы XVI в., использовавшийся для укрепления авторитета великокняжеской власти. В «С. о к. в.» фиксируются сведения легендарного характера о происхождении русских великих князей от Пруса — родственника римского императора Августа и Рюрика , а также о приобретении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха . Позднее эти легенды были использованы в «Степенной книге» , а также в чине венчания Ивана IV на царство. В. М. Потякина.