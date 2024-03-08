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«СКАЗАНИЕ О КНЯЗЬЯХ ВЛАДИМИРСКИХ»
«Сказáние о князья́х влади́мирских» — памятник древнерусской литературы XVI в., использовавшийся для укрепления авторитета великокняжеской власти. В «С. о к. в.» фиксируются сведения легендарного характера о происхождении русских великих князей от Пруса — родственника римского императора Августа и Рюрика, а также о приобретении Владимиром Мономахом царских регалий от византийского императора Константина Мономаха. Позднее эти легенды были использованы в «Степенной книге», а также в чине венчания Ивана IV на царство. В. М. Потякина.
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