ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ

ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ - («По­весть от жи­тия свя­тых но­вых чу­до­тво­рец му­ром­ских… кня­зя Пет­ра и кня­ги­ни Фев­ро­нии»), па­мят­ник древнерусской литературы.

Со­глас­но ны­не при­ня­той вер­сии, по­весть соз­да­на книж­ни­ком Ер­мо­ла­ем-Ераз­мом вско­ре по­сле ка­но­ни­за­ции свя­тых, со­сто­яв­шей­ся в 1547 году. Ра­нее пре­об­ла­да­ло мне­ние, что она на­пи­са­на в XV веке и Ер­мо­лай-Еразм яв­ля­ет­ся лишь её пе­ре­пис­чи­ком и ре­дак­то­ром. Сю­жет ори­ен­ти­ро­ван пре­имущественно на фольк­лор­ные мо­ти­вы (одо­ле­ния про­тив­ни­ка-змея, же­нить­бы кня­зя на про­сто­лю­дин­ке), ко­то­рые по­лу­ча­ют хри­сти­ан­ский сим­во­лический смысл жерт­вы ра­ди ближ­не­го, по­срам­ле­ния и одо­ле­ния дья­во­ла, про­ви­ден­ци­аль­но­го сою­за пра­ви­те­ля и зем­ли, оли­це­тво­рён­ной в об­ра­зе пре­муд­рой де­вы.

Издания:

Ер­мо­лай-Еразм. По­весть о жи­тии Пет­ра и Фев­ро­нии / Пер., ст. А.Н. Ужан­ко­ва. М., 2009.

Автор статьи: А.М. Ран­чин.

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