ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ - («Повесть от жития святых новых чудотворец муромских… князя Петра и княгини Февронии»), памятник древнерусской литературы.
Согласно ныне принятой версии, повесть создана книжником Ермолаем-Еразмом вскоре после канонизации святых, состоявшейся в 1547 году. Ранее преобладало мнение, что она написана в XV веке и Ермолай-Еразм является лишь её переписчиком и редактором. Сюжет ориентирован преимущественно на фольклорные мотивы (одоления противника-змея, женитьбы князя на простолюдинке), которые получают христианский символический смысл жертвы ради ближнего, посрамления и одоления дьявола, провиденциального союза правителя и земли, олицетворённой в образе премудрой девы.
Издания:
Ермолай-Еразм. Повесть о житии Петра и Февронии / Пер., ст. А.Н. Ужанкова. М., 2009.
Автор статьи: А.М. Ранчин.