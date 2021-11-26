ПОВЕСТЬ О БОВЕ КОРОЛЕВИЧЕ

ПОВЕСТЬ О БОВЕ КОРОЛЕВИЧЕ - памятник древнерусской литературы 2-й половины XVI века или начала XVII века, восходящий к французским сказаниям о подвигах рыцаря Бово д’Антона.

Русские спи­ски вос­хо­дят к бе­ло­русскому пе­ре­ска­зу сер­бо­хор­ват­ско­го пе­ре­во­да ве­не­ци­ан­ско­го из­да­ния кни­ги о Бо­во д’Ан­тона. Из­вест­на в пя­ти ре­дак­ци­ях. По-ви­ди­мо­му, пер­вая древне-русская по­весть с вы­мыш­лен­ны­ми пер­со­на­жа­ми и сю­же­том; отдельными чер­та­ми на­по­ми­на­ет русскую бо­га­тыр­скую сказ­ку. На­чи­ная с XVIII века неоднократно издавалась как лу­боч­ная кни­га; сю­жет стал дос­тоя­ни­ем фольк­ло­ра. К «По­вес­ти…» об­ра­ща­лись А.Н. Ра­ди­щев (не­окон­чен­ная по­эма «Бо­ва»), А.С. Пуш­кин (отдельные на­бро­ски; име­на Сал­та­на («Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не…») и Да­до­на («Зо­ло­той пе­ту­шок»)).

Издание:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 235-258.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)