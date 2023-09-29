Пересвéтов, Иван Семёнович

Пересвéтов, Иван Семёнович — предполагаемый автор (авторство оспаривается) литературно-публицистических произведений середины XVI в. Сведения о жизни П. содержатся в «Малой» и «Большой» челобитных, поданных Ивану IV . Выходец из Великого княжества Литовского , находился на службе у нескольких восточноевропейских правителей, в конце 1530‑х перешел на русскую службу.

П. — последовательный сторонник самодержавной власти. На примере турецкого султана Мехмеда Завоевателя («Магмета салтана», см. Мехмед II Фатих ) показал образ идеального правителя. «Сильный» государь должен был установить «правду», остановив произвол вельмож и введя справедливый суд, заботиться о «воинниках». В сочинениях П. поставлен вопрос о необходимости проведения в Русском государстве ряда реформ, присоединении Казанского ханства.

Лит. : Зимин А. А. И. И. Пересветов и его современники: Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. М., 1958; Каравашкин А. В. Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей Курбский. М., 2000. М. М. Бенцианов .