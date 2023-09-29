Печáтный двор

Печáтный двор (Московский печатный двор) — крупнейшая славянская типография, сыгравшая важную роль в развитии кирилловского книгопечатания. Восходит к первой «Анонимной» типографии (1563) и типографии Ивана Федорова и П. Т. Мстиславца, где в 1564 вышла первая датированная книга. Полностью сгорел в 1611 и возобновил деятельность в 1614. Приказ книгопечатного дела ведал П. д., определял издательскую политику, выделял деньги и материалы, устанавливал цены и распределял книги безденежно.

В мастерской В. Ф. Бурцова напечатан первый «Букварь» (1634) и другие книги для обучения грамоте. Работали переплетная мастерская и книжная лавка. П. д. издавал богослужебные книги, а с 1640‑х также и светские. В 1653 перешел в ведение патриарха Никона, организовавшего «книжную справу» — исправление богослужебных книг. С 1681 организована Типографская школа — первое общественное учебное заведение. В 1703 вышла первая печатная газета, первый комплексный учебник математики «Арифметика» Л. Магницкого. В 1708 новым гражданским шрифтом издана «Геометрия, славенски землемерие» и начинается издание календарей. В 1721 П. д. переведен в ведение Святейшего Синода и стал называться Московской Синодальной типографией.

Лит .: Поздеева И. В., Пушков В. П., Дадыкин А. В. Московский печатный двор — факт и фактор русской культуры. Т. 1. 1618–1652 гг.; Т. 2. 1652–1700 гг. М., 2001–2011; Хромов О. Р. Московский печатный двор при патриархе Никоне: особенности репертуара и художественного оформления изданий // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2021. Т. 23. № 2. С. 110–127. Ю. Э. Шустова.