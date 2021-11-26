МСТИСЛАВЕЦ ПЁТР ТИМОФЕЕВ
МСТИСЛАВЕЦ ПЁТР ТИМОФЕЕВ - русский типограф, со 2-й половины 1560-х годов работавший в Великом княжестве Литовском; соратник Ивана Фёдорова.
Судя по прозвищу, происходил из города Мстиславль (ныне Могилёвская область, Белоруссия). Документальных данных о жизни Мстиславеца крайне мало. Согласно «Сказанию известну о воображении книг печатного дела» (1640-е годы), обучался книжному делу за рубежом у итальянцев. В 1564 году совместно. с Иваном Фёдоровым напечатал Апостол, затем 2 варианта Часовника 1565 года. В Апостоле 1564 года он назван (после Ивана Фёдорова) «делателем»; в «Сказании...» - «клевретом» («помощником») Ивана Фёдорова. Между октябрем 1565 года и июлем 1568 года (наиболее вероятно, в 1565 году или 1566 году) вместе с Иваном Фёдоровым из-за обвинений в ереси был вынужден уехать в ВКЛ и участвовал в печатании Учительного Евангелия 1569 года в имении Ходкевичей Заблудово.
В 1569 году переехал в Вильно, где на средства православных виленских купцов - братьев Кузьмы и Луки Мамоничей оборудовал новую типографию; помощь в этом деле оказали ему также богатые горожане Иван и Зиновий Зарецкие. Напечатал Четвероевангелие (1575), Часовник (около 1574-1576 годов) и Псалтирь (16.01.1576 год). В 1576 году виленская типография Мстиславца прекратила деятельность из-за конфликта между ним и Мамоничами. Их тяжба продолжалась как минимум до 1579 года, когда король Речи Посполитой Стефан Баторий вернул дело на повторное рассмотрение в лавничий суд Вильно. На новое судебное заседание Мстиславец не явился. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.
Шрифты и типографское оборудование, видимо, остались у Мстиславца. Четыре строки, как будто бы напечатанные шрифтом Мстиславца, встречаются на титульном листе Библии 1581 года. Однако, по мнению А.С. Зёрновой, строки отпечатаны другим, более мелким шрифтом, копирующим начертания литер шрифта Мстиславца. Виленским шрифтом Мстиславца были напечатаны 2 книги в Острожской типографии - «Книга о постничестве» Василия Великого (1594) и Часослов (1602), а также титульный лист Азбуки 1598 год. В ряде острожских изданий встречаются оттиски с досок Петра Мстиславца. Зёрнова выдвинула гипотезу о том, что Мстиславец переехал в Острог и здесь напечатал эти книги, но в послесловиях его имя не указано, не встречается оно и в львовской и волынской архивной документации.
Спорным является вопрос об участии Мстиславца в написании послесловий к московским изданиям и предисловия к заблудовскому Учительному Евангелию. Некоторые исследователи доказывали принадлежность Мстиславцу гравюр в его виленских изданиях, а также гравюры с изображением Василия Великого из «Книги о постничестве» и изображения герба Г.А. Ходкевича в издании Учительного Евангелия 1569.
Мстиславцу установлены 2 памятника в городе Мстиславль (1990-е годы, скульптор Н.И. Малиновский; 2001, скульпторы А.В. Ботвинёнок, А. Чигрин).
Дополнительная литература:
Документ касательно древней виленской русской типографии Луки Мамонича по претензии к оной П. Мстиславца // Литовские епархиальные ведомости. 1883. № 41. Неофициальный отдел;
Лаппо И.И. К истории русской старопечати: Виленская типография Мамоничей // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1929. Т. 1;
Iljaszewicz T. Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie (1575–1622). Wilno, 1938;
Зернова А.С. Первопечатник П.Т. Мстиславец // Книга. М., 1964. Сб. 9;
Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI-XVII вв. Л., 1973. Вып. 1: 1523-1600 гг.