ЛИЦЕВОЙ СВОД

ЛИЦЕВОЙ СВОД, Ли­це­вой ле­то­пис­ный свод (от др.-рус. «ли­ца» - изо­бра­же­ния, ри­сун­ки) - русское ис­то­рическое ил­лю­ст­ри­ро­ван­ное про­из­ве­де­ние XVI века.

Во­прос о вре­мени соз­да­ния Лицевого свода вы­звал боль­шую по­ле­ми­ку в ис­то­рио­гра­фии. От­но­ся соз­дание па­мят­ни­ка к пе­рио­ду прав­ле­ния ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го, ис­сле­до­ва­те­ли да­ти­ро­ва­ли со­став­ле­ние Лицевого свода 1550-ми годами (О.И. По­до­бе­до­ва), началом 1560-х годов (Д.Н. Аль­шиц, Р.Г. Скрын­ни­ков), концом 1570-х годов (Н.П. Ли­ха­чёв, С.О. Шмидт, А.А. Амо­сов). Ком­плекс­ный ана­лиз Лицевого свода по­зво­лил за­клю­чить, что ра­бо­та над ним на­ча­лась около 1569 года (Амо­сов), а пре­рва­лась около 1586 года (В.В. Мо­ро­зов). Нет един­ст­ва и по во­про­су о мес­те соз­да­ния ру­ко­пи­си: по­ми­мо Мо­ск­вы ис­сле­до­ва­те­ли на­зы­ва­ли за­го­род­ную ре­зи­ден­цию Ива­на IV - Алек­сан­д­ро­ву сло­бо­ду (Б.М. Клосс) и др..

Со­хра­ни­лось 10 то­мов Лицевого свода, ко­то­рые ох­ва­ты­ва­ют со­бы­тия «от Со­тво­ре­ния ми­ра» до 1567 года (10 тысяч лис­тов боль­шо­го фор­ма­та с 17 тысячами ми­ниа­тюр). В су­ще­ст­вую­щем ны­не ви­де то­ма Лицевого свода сло­жи­лись в XVII-XVIII веках, ко­гда отдельные лис­ты бы­ли пе­ре­пле­те­ны в то­ма, при этом часть лис­тов бы­ла ут­ра­че­на, часть пе­ре­пу­та­на (например, час­ти еди­но­го тек­ста чер­но­во­го ва­ри­ан­та ис­то­рии Ива­на IV ока­за­лись в со­ста­ве Си­но­даль­но­го то­ма и Цар­ст­вен­ной кни­ги). Ут­ра­че­ны на­чаль­ная часть тек­ста по русской ис­то­рии, со­дер­жав­шая «По­весть вре­мен­ных лет»; часть из­вес­тий 1560-х годов; за­клю­чительная часть па­мят­ни­ка с из­вес­тия­ми до 1586 года; различные не­боль­шие фраг­мен­ты (ут­ра­чен­ный текст Лицевого свода вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся по тек­сту Алек­сан­д­ро-Нев­ской и Ле­бе­дев­ской ле­то­пи­сей).

В пер­вых трёх то­мах Лицевого свода (так называемая Хро­но­гра­фическая часть) изла­га­ет­ся все­мир­ная ис­то­рия: Му­зей­ский сборник со­дер­жит из­ло­же­ние свя­щен­ной и древ­не­ев­рей­ской ис­то­рии от Со­тво­рения ми­ра до раз­ру­ше­ния Трои в XIII веке до н.э.; Хро­но­гра­фи­че­ский сборник - ис­то­рия древ­не­го и эл­ли­ни­стического Вос­то­ка и Древ­не­го Ри­ма; Ли­це­вой хро­но­граф - ис­то­рия Древ­не­го Ри­ма с 70-х годов I века н.э. до 337 года и ви­зантийской ис­то­рии с 337 года до X века. Ос­таль­ные 7 то­мов (так называемая Ле­то­пис­ная часть) по­сле­до­ва­тель­но из­ла­га­ют со­бы­тия русской ис­то­рии: Го­ли­цын­ский том ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­оды 1114-1247 и 1425-1472 годов (со зна­чительными про­пус­ка­ми, вос­ста­нав­ли­вае­мы­ми по другим то­мам); Лап­тев­ский том - 1116-1252 годы (с вос­ста­нав­ли­вае­мы­ми про­пус­ка­ми); Ос­тер­ма­нов­ский I том - 1254-1378 годы; Ос­тер­ма­нов­ский II том - 1378-1425 годы (ны­не фраг­мент то­ма с По­ве­стью о Ку­ли­ков­ской бит­ве на­хо­дит­ся в отдельном пе­ре­плё­те); Шу­ми­лов­ский том - 1425, 1472-1533 годы; Си­но­даль­ный том - 1535-1542, 1553-1567 годы (со зна­чительными про­пус­ка­ми, вос­ста­нав­ли­вае­мы­ми по Алек­сан­д­ро-Нев­ской и Ле­бе­дев­ской ле­то­пи­сям); Цар­ст­вен­ная кни­га - 1533-1553 годы.

В на­стоя­щее вре­мя Лицевой свод раз­роз­нен: Му­зей­ский сборник, Си­но­даль­ный том и Цар­ст­вен­ная кни­га хра­нят­ся в ГИМ; Хро­но­гра­фи­че­ский сборник, Ос­тер­ма­нов­ские I и II то­ма - в Библиотеке Академии наук; Ли­це­вой хро­но­граф, Го­ли­цын­ский, Лап­тев­ский и Шу­ми­лов­ский то­ма - в Российской национальной библиотеке. Отдельные ис­сле­до­ва­те­ли (О.И. По­до­бе­до­ва, Б.М. Клосс, Ю.А. Не­во­лин, А.А. Амо­сов) до­пол­ня­ют этот ком­плекс ру­ко­пи­сей: так называемым Его­ров­ским сборником (РГБ), со­дер­жа­щим Апо­ка­лип­сис, Сло­во Ио­ан­на Бо­го­сло­ва на Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­цы, Сло­во по­хваль­ное на За­ча­тие Ио­ан­на Пред­те­чи, Ска­за­ние о чу­де­сах ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла; Жи­ти­ем Ни­ко­лы (РГБ), со­дер­жа­щим Жи­тие Ни­ко­лая ар­хи­епи­ско­па Мир Ли­кий­ских и фраг­мент Книги Бы­тия с по­ве­ст­во­ва­ни­ем о по­то­пе и стол­по­тво­ре­нии.

Текст Лицевого свода пред­став­ля­ет со­бой доб­ро­со­ве­ст­ную ком­пи­ля­цию по­ло­жен­ных в его ос­но­ву ис­точ­ни­ков. При со­став­ле­нии Хро­но­гра­фической час­ти ис­точ­ни­ки (кни­ги Вет­хо­го за­ве­та, Тро­ян­ская ис­то­рия Гви­до де Ко­лум­ны, «Алек­сан­д­рия», «Ис­то­рия Иу­дей­ской вой­ны» Ио­си­фа Фла­вия, Ел­лин­ский ле­то­пи­сец, Тол­ко­вая па­лея, Хро­ни­ка Ге­ор­гия Амар­то­ла, Хро­но­граф 1512) ис­поль­зо­ва­лись пол­но­стью, без про­пус­ков или от­бо­ра фраг­мен­тов. Для рас­ска­за о со­бы­ти­ях русской ис­то­рии бы­ло ис­поль­зо­ва­но несколько ле­то­пи­сей (Ни­ко­нов­ская, Вос­кре­сен­ская), Свод 1560 года, Ле­то­пи­сец на­ча­ла цар­ст­ва, Ле­то­пи­сец 1568 года, Нов­го­род­ский свод 1539 года, По­ст­ни­ков­ский ле­то­пи­сец и «Сте­пен­ная кни­га». В со­став Лицевого свода во­шло бо­лее 30 про­из­ве­де­ний, бы­то­вав­ших вне ле­то­пис­ных па­мят­ни­ков (жи­тия, по­вес­ти и др.), что по­зво­ля­ет на­звать его свое­об­раз­ной литературной ан­то­ло­ги­ей. Лицевой свод был при­зван обос­но­вать идею воз­вы­ше­ния бо­го­из­бран­но­го Русского государства. Этой за­да­че под­чи­не­но из­ло­же­ние все­мир­ной ис­то­рии как че­ре­ды по­сле­до­вательных воз­вы­ше­ний и па­де­ний различных царств. Ито­гом и ко­неч­ной це­лью это­го про­цес­са яв­ля­ет­ся Русское государтство во гла­ве с ро­дом его «са­мо­держ­цев», наи­бо­лее при­бли­жен­ное к ут­ра­чен­но­му идеа­лу Рай­ско­го са­да. Русские «са­мо­держ­цы» - пер­во­на­чаль­но ки­ев­ские, за­тем вла­ди­мир­ские и, на­ко­нец, мо­с­ков­ские - на­чи­ная с князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча бо­го­из­бран­ны и на­де­ле­ны муд­ро­стью.

Ми­ниа­тю­ра­ми про­ил­лю­ст­ри­ро­ва­на большая часть со­об­ще­ний Лицевого свода, они тес­но свя­за­ны с тек­стом. Ил­лю­ст­ри­руя современные или не­дав­ние со­бы­тия, ху­дож­ник ис­поль­зо­вал на­блю­де­ния над ок­ру­жаю­щей дей­ст­ви­тель­но­стью, при об­ра­ще­нии к бо­лее древ­ним эпо­хам он брал за ос­но­ву ми­ниа­тю­ры ру­ко­пи­сей XIV-XV веков, мо­дер­ни­зи­руя их (А.В. Ар­ци­хов­ский). Кро­ме то­го, ис­точ­ни­ком ми­ниа­тюр Лицевого свода по­слу­жи­ли «ико­но­пис­ные под­лин­ни­ки», западноев­ропейские пе­чат­ные кни­ги (хро­ни­ка Г.Ше­де­ля) и гра­вю­ры, в том числе А. Дю­ре­ра, Х. Холь­бей­на Млад­ше­го (см. в статье Холь­бейн) и др. Как по­ка­зы­ва­ет ана­лиз ху­дожественных осо­бен­но­стей ми­ниа­тюр, над ни­ми ра­бо­та­ли не ме­нее 6 мас­те­ров, ко­то­рым бы­ла при­су­ща ма­не­ра мо­с­ков­ской шко­лы жи­во­пи­си XVI века с нов­го­род­ски­ми и твер­ски­ми эле­мен­та­ми.

На эта­пе ра­бо­ты над ис­то­ри­ей Ива­на IV Лицевой свод под­верг­нут пе­ре­ра­бот­ке: дан­ная часть Лицевого свода, пе­ре­пи­сан­ная на­бе­ло, бы­ла снаб­же­на при­пис­ка­ми, ко­то­рые су­ще­ст­вен­но ме­ня­ли со­дер­жа­ние тек­ста и ми­ниа­тюр. Ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ли их воз­ник­но­ве­ние с ре­дак­тор­ским вме­ша­тель­ст­вом Ива­на IV (С.Ф. Пла­то­нов, Д.Н. Аль­шиц), И.М. Вис­ко­ва­то­го (Б.А. Ро­ма­нов, Н.М. Ро­го­жин), Б.Ф. Го­ду­но­ва (В.В. Мо­ро­зов).

В 2004-2006 про­ве­де­ны под­го­тов­ка и вы­пуск фак­си­миль­но­го из­да­ния Ли­це­во­го сво­да.

Источники:

По­весть о Ку­ли­ков­ской бит­ве: Текст и ми­ниа­тю­ры Ли­це­во­го сво­да XVI в. Л., 1984;

Жи­тие Алек­сан­д­ра Нев­ско­го. Текст и ми­ниа­тю­ры Ли­це­во­го ле­то­пис­но­го сво­да XVI в. Л., 1990;

Ли­це­вой ле­то­пис­ный свод XVI в. [На­уч­ное фак­си­миль­ное из­да­ние]. М., 2006. Кн. 1-10.

Пре­сня­ков А.Е. Мо­с­ков­ская ис­то­ри­ческая эн­цик­ло­пе­дия XVI в. // Из­вес­тия От­де­ле­ния рус­ско­го язы­ка и сло­вес­но­сти. СПб., 1900. Т. 5. Кн. 3

По­до­бе­до­ва О. И. Ми­ниа­тю­ры рус­ских ис­то­ри­че­ских ру­ко­пи­сей: к ис­то­рии рус­ско­го ли­це­во­го ле­то­пи­са­ния. М., 1965

Амо­сов А.А. Ли­це­вой ле­то­пис­ный свод Ива­на Гроз­но­го: ком­плекс­ное ко­ди­ко­ло­ги­че­ское ис­сле­до­ва­ние. М., 1998

Ли­це­вой ле­то­пис­ный свод XVI в.: ме­то­ди­ка опи­са­ния и изу­че­ния раз­роз­нен­но­го ле­то­пис­но­го ком­плек­са. М., 2003

Ар­ци­хов­ский А.В. Древ­не­рус­ские ми­ниа­тю­ры как ис­то­ри­че­ский ис­точ­ник. М.; Томск, 2004

Мо­ро­зов В.В. Ли­це­вой свод в кон­тек­сте оте­че­ст­вен­но­го ле­то­пи­са­ния XVI в. М., 2005

Иллюстрации:

1. Архив БРЭ. Ли­це­вой свод. Фраг­мент тек­ста и ми­ниа­тю­ра. 2-я половина XVI века Рос­сий­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (С.-Пе­тер­бург).

2. Архив БРЭ. Ли­це­вой свод. Фраг­мент ли­ста с при­пис­ка­ми. 2-я половина XVI века Ис­то­ри­чес­кий му­зей (Мо­ск­ва).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)