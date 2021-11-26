КОЛОМЕНСКОЕ

КОЛОМЕНСКОЕ - ар­хитектруный ан­самбль XVI-XVII веков на юго-вос­то­ке Мо­ск­вы, рас­по­ло­жен на пра­вом, вы­со­ком бе­ре­гу реки Мо­ск­ва.

Впер­вые се­ло Коломенское упо­ми­на­ет­ся в 1336 году в ду­хов­ной гра­мо­те Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты ; пер­во­на­чаль­но при­над­ле­жало московским князь­ям; в XVI веке ста­ло круп­ной ве­ли­ко­кня­же­ской, а позд­нее цар­ской вот­чи­ной, до начала XIX века ос­та­ва­лось од­ной из ре­зи­ден­ций российских мо­нар­хов (до 1960 года се­ло). При Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном по­стро­ен пер­вый де­ревянный дво­рец. В 1606 году в Коломенском на­хо­дил­ся ла­герь вой­ска И.И. Бо­лот­ни­ко­ва. Участ­ни­ка­ми Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов со­ору­жён зем­ля­ной ост­рог, взя­тый вой­ска­ми ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го в декабре 1606 года. В 1662 году Коломенское - ре­зи­ден­ция ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча – оса­ж­да­лось уча­ст­ни­ка­ми Мед­но­го бун­та 1662 года.

В 1667 году в Коломенском на­ча­лось строи­тель­ст­во (с ис­поль­зо­ва­ни­ем двор­ца Ива­на Гроз­но­го) боль­шо­го де­ревянного двор­ца Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча. Он со­сто­ял из мно­же­ст­ва обо­соб­лен­ных объ­ё­мов с по­ме­ще­ния­ми, объ­е­ди­нён­ны­ми пе­ре­хо­да­ми, се­ня­ми, крыль­ца­ми, за­вер­шав­ших­ся кров­ля­ми раз­но­об­раз­ных очер­та­ний. В основном ра­бо­ты за­кон­чи­лись в 1670 году (мас­те­ра С. Пет­ров, И. Ми­хай­лов «с то­ва­ри­щи»), од­на­ко и позд­нее к двор­цу до­бав­ля­лись но­вые по­ме­ще­ния. В двор­цо­вый ком­плекс вхо­ди­ли так­же слу­жеб­ные по­строй­ки, во­ро­та, Ка­зан­ская цер­ковь. В Коломенском в дет­ст­ве и юно­сти час­то бы­вал Пётр I , уст­раи­вав­ший в ок­ре­ст­но­стях се­ла по­теш­ные ма­нёв­ры. С пе­ре­но­сом сто­ли­цы в Санкт-Пе­тер­бург дво­рец стал при­хо­дить в упа­док. В 1722-1724 годах под не­го под­ве­де­ны бе­ло­ка­мен­ные фун­да­мен­ты, од­на­ко в 1768 году об­вет­шав­шее зда­ние по­сле об­ме­ров (1762 год, под руководством И.Ф. Ми­чу­ри­на) бы­ло ра­зо­бра­но. Но­вый дво­рец, так­же де­ре­вян­ный, вы­стро­ен в 1760-1770-х годах уже на дру­гом мес­те, бли­же к бе­ре­гу ре­ки. Он силь­но по­стра­дал в Отечественную вой­ну 1812 года и несколько лет спус­тя так­же был ра­зо­бран. По­след­ний дво­рец (1825 год, архитектор Е.Д. Тю­рин) ра­зо­бран в 1878 году, от не­го со­хра­нил­ся лишь па­виль­он.

Глав­ный ар­хитектурный па­мят­ник Коломенского и центральное зве­но ан­самб­ля - церковь Воз­не­се­ния (1529-1532 годы), наи­бо­лее ран­ний со­хра­нив­ший­ся ка­мен­ный шат­ро­вый храм на Ру­си. По­строе­на из боль­ше­мер­но­го кир­пи­ча на бе­ло­ка­мен­ном фун­да­мен­те, со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям, итальянскими мас­те­ра­ми. Зда­ние име­ет в пла­не крест, ус­лож­нён­ный уг­ло­вы­ми вы­сту­па­ми, без ап­си­ды. Об­щая высота 62 м (один из са­мых вы­со­ких хра­мов то­го вре­ме­ни). В под­ня­тое на вы­со­кий под­клет по­ме­ще­ние хра­ма, ок­ру­жён­ное га­ле­ре­ей, ве­дут 3 крыль­ца. С восточной сто­ро­ны в га­ле­рее уст­рое­но «цар­ское ме­сто» - ка­мен­ный трон с ви­дом на Мо­ск­ву-ре­ку. Кре­сто­об­раз­ная ниж­няя часть пе­ре­хо­дит в вось­ме­рик по­сред­ст­вом яру­сов стрель­ча­тых ко­кош­ни­ков. Над вось­ме­ри­ком воз­вы­ша­ет­ся строй­ный ка­мен­ный ша­тёр, увен­чан­ный не­боль­шим ба­ра­ба­ном с низ­ким ку­по­лом. Пер­во­на­чаль­ное внут­рен­нее уб­ран­ст­во не со­хра­ни­лось. Цер­ковь не­од­но­крат­но рес­тав­ри­ро­ва­лась с уст­ра­не­ни­ем ис­ка­же­ний пер­во­на­чаль­ных форм. Вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

К юго-за­па­ду от церкви Воз­не­се­ния в середине 1530-х годов вы­строе­на цер­ковь-ко­ло­коль­ня Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца - круг­лое в пла­не стол­по­об­раз­ное со­ору­же­ние, так­же при­над­ле­жа­щее к «италь­я­ни­зи­рую­щей» ли­нии древнерусского зод­че­ст­ва. В 1841 году с за­пада к ней при­строе­на тра­пез­ная, поч­ти пол­но­стью ра­зо­бран­ная при рес­тав­ра­ци­ях XX века и вос­ста­нов­лен­ная в 2004 году. Не­по­да­лё­ку от Ге­ор­ги­ев­ской церкви - Во­до­взвод­ная баш­ня (1670-е годы), внут­ри ко­то­рой со­хра­нил­ся бе­ло­ка­мен­ный бас­сейн с ко­лод­цем. Тер­ри­то­рия двор­ца Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ог­ра­ни­че­на с вос­то­ка Пе­ред­ни­ми (Крас­ны­ми) во­ро­та­ми с шат­ро­вой Ча­со­вой баш­ней над ни­ми (1672-1673 годы). С юга к во­ро­там при­мы­ка­ют па­ла­ты Сыт­но­го дво­ра (1660-е годы, 1766-1767 годы), с се­ве­ра - При­каз­ные па­ла­ты (1672 год). Спас­ские (Зад­ние) во­ро­та (1670-е годы) увен­ча­ны де­ревянной над­строй­кой с «боч­ка­ми» (вос­ста­нов­ле­на в 2001-2002 годах). В цен­тре этой тер­ри­то­рии - Ка­зан­ская церковь (1644-1670-е годы), бывший до­мо­вый храм Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, со­еди­няв­ший­ся пер­во­на­чаль­но с двор­цом пе­ре­хо­дом. Пя­ти­гла­вый чет­ве­рик с дву­мя од­но­гла­вы­ми при­де­ла­ми и тра­пез­ной по­став­лен на вы­со­кий под­клет. Пла­стич­ный де­кор ха­рак­те­рен для москоского узо­ро­чья XVII века. Храм не за­кры­вал­ся и со­хра­нил уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров.

Ме­сто, где на­хо­дил­ся не­со­хра­нив­ший­ся дво­рец, за­ня­то пар­ком, в ко­то­рый пе­ре­ве­зе­ны в 1927-1959 годах из раз­ных мест уни­каль­ные па­мят­ни­ки де­ревянного зод­че­ст­ва: до­мик Пет­ра I из Ар­хан­гель­ска (по­стро­ен в 1702 году на острове Мар­ков), баш­ня Брат­ско­го ост­ро­га (1652 год), над­врат­ная баш­ня Ни­ко­ло-Ко­рель­ско­го монастыря (1690-1693 годы), Мо­хо­вая баш­ня Сум­ско­го ост­ро­га (1680-е годы) и ме­до­вар­ня из села Пре­об­ра­жен­ское (XVIII век). К югу от Коломенского, в бывшем селе Дья­ков­ское (Дья­ко­во), - церковь Усек­но­ве­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи (пред­по­ло­жи­тель­но 1560-е годы). Она пред­став­ля­ет со­бой 5 ав­то­ном­ных стол­по­об­раз­ных объ­ё­мов с пре­сто­ла­ми, объ­е­ди­нён­ных га­ле­ре­ей с при­тво­ром. Ещё один при­дел су­ще­ст­во­вал над вхо­дом (от­ме­чен сна­ру­жи звон­ни­цей и дву­мя глав­ка­ми). На­руж­ная де­ко­ра­ция хра­ма свое­об­раз­на: по­ми­мо «италь­я­ни­зи­рую­щих» де­та­лей в ней при­сут­ст­ву­ют ги­гант­ские «ко­лон­ки» на центральном ба­ра­бане, пи­ра­ми­ды тре­уголь­ных ко­кош­ни­ков в ос­но­ва­ни­ях ба­ра­ба­нов уг­ло­вых стол­пов, тре­уголь­ные очер­та­ния на­лич­ни­ков и ниш га­ле­реи. В де­ко­ре церк­ви есть об­щие чер­ты с По­кров­ским со­бо­ром что на Рву (Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм). В сво­де ку­по­ла дья­ков­ско­го хра­ма рас­кры­та пер­во­на­чаль­ная де­ко­ра­тив­ная рос­пись из рас­хо­дя­щих­ся от цен­тра спи­ралей, ана­ло­гич­ная рос­пи­си ку­по­ла По­кров­ско­го со­бо­ра. На тер­ри­то­рии му­зея-за­по­вед­ни­ка - Дья­ко­во го­ро­ди­ще, дав­шее на­зва­ние дья­ков­ской куль­ту­ре.

В 1923 году в Коломенском П.Д. Ба­ра­нов­ским ор­га­ни­зо­ван му­зей (ны­не Московский государственный объ­еди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник Ко­ло­мен­ское - Из­май­ло­во - Ле­фор­то­во - Люб­ли­но). Му­зей­ные экс­по­зи­ции раз­ме­ще­ны в Коломенском в ком­плек­се Пе­ред­них во­рот, в под­кле­те церкви Воз­не­се­ния, де­ревянных по­строй­ках (ар­хео­ло­гические на­ход­ки, из­раз­цы, пред­ме­ты воо­ру­же­ния, ста­ро­пе­чат­ные и ру­ко­пис­ные кни­ги, ико­ны, ча­со­вые ме­ха­низ­мы, вы­пол­нен­ная в 1865-1868 годах рез­чи­ком Д.А. Смир­но­вым по чер­те­жам де­ревянных мо­дель двор­ца в 1/40 на­стоя­щей ве­ли­чи­ны, ма­те­риа­лы по ис­то­рии Коломенского и др.). С осе­ни 2007 года на ме­сте бывшего села Дья­ко­во вос­соз­да­ёт­ся дво­рец ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча.

Иллюстрация:

Ко­ло­мен­ское. Цер­ковь Воз­не­се­ния. 1529–1532. Фото В.М. Паппе.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)