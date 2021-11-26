«КАЗАНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ»

«Казанский летописец» («Казанская история», «История о Казанском царстве») — сочинение о покорении Казани царем Иваном IV Грозным в 1552, а также о предшествующих событиях и 300-летних войнах Руси с монголо-татарами, написанное в 1564—1566.

Сочетает в себе черты историко-публицистического произведения и воинской повести. Известно более 200 списков «К. л.», самые ранние из сохранившихся относятся к началу XVII в.

Согласно автобиографической справке, помещенной в начале «К. л.» (глава 1), неизвестный автор этого сочинения попал в плен и 20 лет прожил в Казани при дворе хана Сафа-Гирея. В плену он вынужден был принять мусульманство. Во время взятия Казани вышел из города, вновь был обращен в христианство и поступил на службу к Ивану IV. В сюжете произведения присутствуют две ключевые идейные установки: убежденность в божественной предопределенности завоевания русскими Казанского ханства и признание выдающихся заслуг Ивана IV в одержанной победе.

В первой части «К. л.» (главы 1—21) рассказывается о временах владычества Орды над Русью, основании Казани преемником Батыя легендарным царем Саином, правлении казанских властителей. Представлены деяния русских государей ( Василия I , Василия II, Ивана III , Василия III ), воевавших с волжскими татарами. Во второй части (главы 22—101) подробно говорится о походах Ивана Грозного на Казань, строительстве Свияжска, взятии Казани. Последняя глава содержит похвалу царю, воеводам и всем русским воинам. «К. л.» пользовался на Руси большой популярностью, о чем свидетельствует большое количество списков.

Публ.: История о Казанском царстве (Казанский летописец) // Полное собрание русских летописей. Т. 19. СПб., 1903; Казанская история // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985.

Лит.: Дубровина Л. А. История о Казанском царстве: (Казанский летописец). Списки и классификация текстов. Киев, 1989; Моисеева Г. Н. Автор «Казанской истории» // Труды Отдела древнерусской литературы. 1953. Т. 9.