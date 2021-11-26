«КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ»
«КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ» - памятник древнерусской литературы XVI века.
Др. названия: «История о Казанском царстве», «Казанский летописец», «Повесть о Казанском царстве», «Сказание о царстве Казанском»
Памятник древнерусской литературы XVI века. Повествует о возникновении Казани, об истории Казанского царства (ханства) и взятии города войсками Ивана IV Васильевича в 1552 году. Составлена неизвестным автором предположительно в 1564-1566 годах на основе летописных и иных книжных источников, а также преданий.
В «Казанской истории» встречаются остросюжетные эпизоды; выделяется своей эмоциональностью плач героини царицы Сумбеки. Для стиля характерна установка на «украшенность» и словесную пышность. Традиционные мотивы древнерусской воинской повести подверглись в «Казанской истории» трансформации: овладевающие Казанью русские воины совершают поступки, обычно приписываемые врагам, а образы неприятелей далеки от трафаретных описаний иноплеменников и иноверцев. «Казанская история» - одно из наиболее читаемых в Древней Руси исторических сочинений; выявлено 329 её списков.
Издания:
Казанская история / Подгот. текста, вступ. ст. и прим. Г. Н. Моисеевой. М.; Л., 1954;
Полн. собр. русских летописей. М., 2000. Т. 19:
История о Казанском царстве (Казанский летописец); Казанская история // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2004. Т. 10.