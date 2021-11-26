ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ

ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ - древнерусский книжник, проповедник , поэт; монах.

Пре­по­да­вал латинский язык в Ки­ев­ской брат­ской шко­ле в конце 1630-1640-х годов. Был от­прав­лен в 1649 году в Мо­ск­ву митрополитом Ки­ев­ским Силь­ве­ст­ром Кос­со­вым в от­вет на прось­бу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча при­слать книж­ни­ков, све­ду­щих в греческом и латинском язы­ках, для под­го­тов­ки из­да­ния Биб­лии. Пре­по­да­вал по­дья­чим древ­ние язы­ки сна­ча­ла в шко­ле в Ан­д­ре­ев­ском монастыре, за­тем (с 1651 года) в шко­ле в Чу­до­вом монастыре Московского Крем­ля; сре­ди уче­ни­ков - Ев­фи­мий Чу­дов­ский. Был од­ним из са­мых об­ра­зо­ван­ных московских книж­ни­ков сво­его вре­ме­ни. Уча­ст­во­вал в «спра­ве» цер­ков­ных книг, осу­ще­ст­в­лён­ной пат­ри­архом Ни­ко­ном; за­ни­мал­ся под­го­тов­кой пе­чат­но­го из­да­ния Биб­лии (1663), в 1674-1675 годах час­тич­но вы­пол­нил её но­вый пе­ре­вод. Ав­тор около 60 про­по­ве­дей и около 40 сти­хо­тво­ре­ний. Сре­ди его пе­ре­во­дов - «Гра­ж­дан­ст­во обы­ча­ев дет­ских» Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, со­чи­не­ния по гео­гра­фии и ана­то­мии. Боль­шую из­вест­ность по­лу­чил со­став­лен­ный Епифанием Славинецким сло­варь «Кни­га лек­си­кон гре­ко-сла­ве­но-рос­сий­ский».

Издания:

Гор­бач О. Пер­ший ру­ко­пис­ний укра­їнсь­ко-ла­тинсь­кий слов­ник Арсенiя Ко­рець­ко­го-Са­та­новсь­ко­го та Єпифанiя Сла­ви­нець­ко­го. Рим, 1968;

Лек­си­кон ла­тинсь­кий Е. Сла­ви­нець­ко­го, лек­си­кон сло­ве­но-ла­тинь­ский Е. Сла­ви­нець­ко­го та А. Ко­рець­ко­го-Са­та­нов­скь­ко­го / Под­гот. до ви­да­ния В. В. Нiмчук. Київ, 1973.