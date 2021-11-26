БАРМА И ПОСТНИК

Русские средневековые архитекторы, авторы Покровского собора на Рву (храма Василия Блаженного) на Красной площади в Москве.

Авторы храма Василия Блаженного

По легенде, Барма и Постник (Посник) – один и тот же человек, выходец из Пскова, полное имя которого – Постник Яковлев по прозвищу Барма. Также иногда встречается имя Барма Постников. Имя Бармы известно по Пискаревскому летописцу (редакция 1556 г.) и «Сказанию о святей чудотворней великорецкой иконе святого чудотворца Николы...» (кон. XVII-нач. XVIII). Пискаревский летописец сообщал имя только одного зодчего: «А мастер был Барма стоварищи».

Строительство Покровского собора в Москве

Покровский собор был сооружен в 1555-1561 гг. в честь взятия Казани русскими войсками в 1552 г. По имеющимся сведениям, строительство осуществлялось на основе деревянной модели собора, сделанной в натуральную величину. В кладке собора обнаружены деревянные конструкции от макета.

Судьба средневековых архитекторов

По легенде, создатели собора были ослеплены царем Иваном Грозным, чтобы не построили похожий по красоте собор. Однако легенде противоречат данные о том, что Постник, согласно писцовым книгам, тогда и позднее занимался строительными работами в Свияжске (Успенский собор 1560-1561 гг. и Никольская трапезная церковь 1556 г. Успенского монастыря) и Казани (часть южных стен и ряд башен Кремля, включая Спасскую, Благовещенский собор – 1556-1562 г.).

Также существует версия, что Постник Яковлев, работавший в Москве и Постник из Казани и Свияжска – два разных архитектора. Авторству Бармы также приписывают церковь Усекновения главы св. Иоанна Предтечи в селе Дьяково, церковь Вознесения в Коломенском и церковь Космы и Дамиана в Муроме. По оценкам специалистов, строители Покровского собора продемонстрировали высокое мастерство, обучались у итальянских мастеров, работавших в Москве, что прослеживается по ряду архитектурных элементов.