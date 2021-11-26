АЗБУКОВНИКИ

Памятники древнерусской лексикографии, представляющие собой сборники толкований иностранных слов, составлявшиеся в XVI–XVIII вв.

Первоначально — своды глосс (толкования непонятных слов, помещенные либо над самим словом, либо рядом, на полях книги), глоссарии. Основным источником для их составления служили словарные материалы, которые концентрировались в Псалтыри , Лествице, Кормчей книге , Хронографе и др. Образцом для древнерусских А. послужили западноевропейские тезаурусы («сокровищницы»). Первый список толкуемых слов типа А. помещен в Новгородской кормчей 1282. В особый жанр оформились в XVI в., когда среди книжников Московской Руси возникло своего рода движение по составлению А. Такие словари были призваны способствовать преодолению трудностей, которые возникали у потенциальных читателей — при расширении круга чтения и изменений, происходивших в языке. Термин А. появляется в XVII в. В XVII–XVIII вв. получили распространение учебные А., состоявшие из азбуки, кратких сведений по русской (иногда греческой) грамматике, сведений по арифметике и религиозно-нравственных поучений. При этом содержание А. становилось все более энциклопедичным: в них теперь встречались статьи по истории, географические и «естественно-научные» сведения. Наряду с фантастической информацией А. содержали данные о реальных природных и общественных явлениях. А. копировались и перерабатывались вплоть до XVIII в. Сохранилось более 200 списков А.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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