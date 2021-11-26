АНДРОНИК Тимофеев Невежа

Московский типограф, автор послесловий к старопечатным книгам, гравер.

Вторая пол. XVI — нач. XVII в. Московский типограф, автор послесловий к старопечатным книгам, гравер. Ученик первопечатников Ивана Федоро ва и Петра Мстиславца. По царскому повелению печатал в Москве Часовники, Псалтири, Апостолы, Евангелия, Триоди, Октоихи , Минеи , Служебники «и прочия божественныя книги». В разное время работал в трех типографиях, 2 из которых основал сам. В 1587 приступил к устройству государственной типографии — Московского печатного двора. Последний раз имя А. Т. встречается в Псалтири, изданной там в ноябре 1602.

Автор статьи: Бахарева Т.А.

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