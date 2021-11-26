ВОЛЖСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Первые казаки на Нижней Волге

О казаках, впервые ступивших на земли по нижнему течению Волги, стало известно в связи с походами на Астрахань в 1554 г. Это был отряд атамана Ф. Павлова, действовавший совместно с войсками Ю.И. Шемяки-Пронского и А.В. Вяземского. В ходе следующего похода 1556 г. в составе русских войск действовали отряды донских казаков во главе с атаманами Колупаевым и Л. Филимоновым.

С 1560 г. стало известно о «волгских казаках», которые промышляли разбоем в районе Жигулей (это были донские казаки). Поэтому именно 1560 г. волжские казаки считают годом начала старшинства Волжского казачьего войска.

В 1570 – 1577 гг. волжские казаки неоднократно сталкивались с Большой Ногайской Ордой, границы кочевий которой проходили близ Волги, трижды нападали на столицу Ногайской Орды – г. Сарайчик, каждый раз сжигая его. Однако эти походы не были выгодны Русскому государству. И уже в 1578 г. после очередного разгрома Сарайчика казачьи атаманы И. Юрьев и М. Бритоусов были казнены.

В 1577 г. часть волжских казаков, возглавляемая атаманом Б. Барбошей, отправилась к устью реки Яик (Урал). После очередного разгрома ими в 1580 г. Сарайчика выше по течению Яика волжские казаки заложили укрепленный городок, положивший начало землям Яицкого (Уральского) казачьего войска. Другая часть волжских казаков, направившаяся на Терек, стала частью будущего Терского казачьего войска.

Жившие на Нижней Волге казаки вплоть до XVII в. занимались преимущественно разбоем. С началом Смуты положение волжского казачества изменилось. В 1605 г. неподалеку от Москвы объявился «племянник» московского «государя Дмитрия» беглый холоп И. Коровин (известный как Юрьев, Муромец, Горчаков). Под именем «Царевича Петра» он двинулся вверх по Волге, где в его немногочисленное на тот момент войско влилась Волжская казачья вольница. Под Свияжском отряд узнал о гибели Лжедмитрия в Москве и вернулся обратно, где его и разбили стрельцы и служилые волжские казаки. Положение на Волге на непродолжительное время стабилизировалось.

После появления на Нижней Волге М. Мнишек с сыном и атамана И. Заруцкого с донскими и запорожскими казаками в 1613 г. Астрахань была взята. Собрав новое войско, И. Заруцкий двинулся на Москву. После переговоров с волжскими вольными казаками большая их часть ушла от И. Заруцкого и признала власть М.Ф. Романова. М. Мнишек, ее сын и И. Заруцкий были выданы властям 25 июня 1614 г.

После окончания Смуты казаки, устремлявшиеся в Астрахань, рассчитывали на службу от государства в составе стрельцов. Это в корне меняло их социальный статус. С 1630 г. волжские казаки вели борьбу с Большой Калмыцкой Ордой. В 1643 и в 1644 гг. они сражались с калмыками у Яицких вершин. В благодарность за это 26 августа 1643 г. царь Михаил Федорович подарил самарским казакам набатный колокол весом 14 пудов. Его изображение является одним из символов возрождения Волжского казачьего войска.

В 1637 – 1643 гг. волжские и яицкие казаки участвовали в «Азовском сидении» вместе с донскими и запорожскими казаками. С 1650-х гг. волжские казаки служили на Кавказе в числе правительственных войск.

Волжские казаки выступали против царской власти. Последнее такое выступление вольных волжских казаков произошло во время восстания С. Разина. Его разгром привел к упразднению казачьего своеволия на Волге. В 1671 – 1685 гг. волжские служилые казаки служили на Кавказе и участвовали в сражениях против башкир и киргизцев. В 1684 – 1685 гг. они были в составе отрядов князя В. Голицына в Крымском походе.

В конце XVII в. «волгское казачество» пополнили московские стрельцы, высланные в 1698 г. по указу Петра I в Красный Яр, Черный Яр, Царицын, Камышин и Саратов. Их численность, по разным данным, составляла от 200 до 250 человек.

Новое казачье войско

Решение Петра I привело к образованию в 1718 – 1720 гг. Царицынской сторожевой линии между Доном и Волгой. Основными обитателями этой линии должны были стать донские казаки. Однако уже в 1733 г. казаков-переселенцев отправили на Волгу и начали организовывать из них Волжское войско.

Согласно грамоте, выданной императрицей Анной Иоанновной новому войску 20 января 1734 г., донские казаки, записавшиеся в Царицынскую линию, перенаправлялись в район между Царицыным и Камышиным. Они пришли на смену донским казакам, живших в Саратове, Астрахани и других ближайших городках и должны были именоваться волжскими. С этого момента начало свое существование Волжское казачье войско.

С 1771 г. отмечается перемещение волжского казачества на Терек и на линию Моздок – Азов. Еще в 1770 г. 517 семей отправили в пять станиц по левому берегу Терека, на границу между Моздоком и Гребенским войском. Эти казаки образовали Моздокский полк во главе с полковым командиром.

В ходе восстания под предводительством Е.И. Пугачева волжские казаки влились в войско «императора Петра III» в качестве Дубовского полка. По результатам событий Крестьянской войны и в ходе дальнейшего расширения линии крепостей на Кавказе на запад от Моздока к Азову указом императрицы Екатерины II 1777 г. волжские казаки переселялись на Северный Кавказ, а само войско было упразднено. В строю здесь сохранился волжский казачий полк пятисотенного состава.

В 1832 г. Моздокский полк и Волжское войско были включены в состав вновь образованного Кавказского линейного войска. Оставшиеся на Волге казаки основали станицы Александровскую и Краснолинскую, ставшие в 1804 г. частью Астраханского казачьего войска.