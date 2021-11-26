МСТИСЛАВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

МСТИСЛАВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ - слу­жи­лый князь с ин­ди­ви­ду­аль­ным ста­ту­сом, боя­рин (1549).

Из ро­да Мсти­слав­ских, отец Ф.И. Мсти­слав­ско­го. Столь­ник (1546), рын­да (1547-1547/48 годы). 06.02.1547 года же­нил­ся на Ири­не Алек­сан­д­ров­не, уро­ж­дён­ной княж­не Гор­ба­той-Шуй­ской (?-06.08.1566 год). Да­та свадь­бы Мстиславского бы­ла спе­ци­аль­но со­от­не­се­на с да­той пер­вой свадь­бы ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча (3 февраля), что пря­мо сви­де­тель­ст­во­ва­ло о бли­зо­сти Мстиславского к цар­ской се­мье.

Уча­ст­ник ка­зан­ских по­хо­дов (1548 года, 1549/50 года); в 1552 году при взя­тии Ка­за­ни ко­ман­до­вал (вме­сте с князем М. И. Во­ро­тын­ским) боль­шим пол­ком (тя­же­ло ра­нен). Член Из­бран­ной ра­ды. Иг­рал важ­ную роль в обо­ро­не южных гра­ниц Русского государства, по­лу­чая пре­стиж­ные на­зна­че­ния в си­лу свое­го вы­со­ко­го ме­ст­ни­че­ско­го ста­ту­са: 1-й вое­во­да в Прон­ске (1551), в 1553 году и 1556 году ко­ман­до­вал боль­шим пол­ком в Ка­лу­ге, в 1559 году - пол­ком пра­вой ру­ки в Та­ру­се, в 1565 году и 1566 году - пол­ком пра­вой ру­ки в Ка­ши­ре, в 1566-1567 годах ос­но­вал в по­жа­ло­ван­ных ца­рём зем­лях г. Епи­фань, в 1567 году и 1569-1571 годах ко­ман­до­вал боль­шим пол­ком в Ко­лом­не и «на бе­ре­гу» Оки, в 1576 году, 1577 году и 1580 году - в Сер­пу­хо­ве.

Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: в 1560 году воз­глав­лял по­ход из Пско­ва в Ли­во­нию, уча­ст­во­вал во взя­тии кре­по­стей Ма­ри­ен­бург, Фел­лин, не­удач­ной оса­де Вей­сен­штей­на; ко­ман­до­вал боль­шим пол­ком в Вел. Лу­ках (1563-1564 годы), уча­ст­во­вал в по­хо­дах в Ли­во­нию в 1573 году , а также в 1579 году (вой­ска не пе­ре­шли гра­ни­цу Русского государства); 1-й вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Зуб­цо­ве (1581).

В 1565 году по­сле вве­де­ния оп­рич­ни­ны вме­сте с боя­ри­ном князем И.Д. Бель­ским (из ро­да Бель­ских) по при­ка­зу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го воз­гла­вил зем­щи­ну. По­ло­же­ние Мстиславского при дво­ре бы­ло дос­та­точ­но слож­ным, так как од­ни­ми из пер­вых жертв оп­рич­ной по­ли­ти­ки ста­ли его тесть (князь А.Б. Гор­ба­тый-Шуй­ский), брат же­ны (князь П.А. Гор­ба­тый-Шуй­ский) и дед же­ны (П.П. Го­ло­вин), каз­нён­ные в 1565 году.

В том же го­ду сго­рел и московский двор са­мо­го Мстиславского. В мае 1571 года из-за не­удач­ной обо­ро­ны южных гра­ниц стра­ны во вре­мя на­бе­га войск крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея I вме­сто ца­ря взял на се­бя ви­ну за по­ра­же­ние русских войск и со­жже­ние Мо­ск­вы. Про­щён по­сле об­ра­ще­ния к ца­рю Ос­вя­щен­но­го со­бо­ра и московских чи­нов, дав­ших за не­го по­руч­ную гра­мо­ту. Ле­том 1571 года по­сле ги­бе­ли князя И.Д. Бель­ско­го воз­гла­вил Бо­яр­скую ду­му в зем­щи­не. 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1572-1573 годы). По­ло­же­ние Мстиславского ос­лож­ни­лось в свя­зи с аре­стом в 1573 году по при­ка­зу ца­ря и затем смертью дя­ди 2-й же­ны Мстиславского - боя­ри­на князя М.И. Во­ро­тын­ско­го (слу­ги Мстиславского бы­ли под­верг­ну­ты пыт­кам, под­твер­див «из­ме­ну» сво­его гос­по­ди­на).

Член ре­гент­ско­го со­ве­та при ца­ре Фё­до­ре Ива­но­ви­че (1584-1585 годы). В 1585 году входил в состав придворной партии противников Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­нова, тогда ещё боярина (на­ря­ду с князь­я­ми Шуй­ски­ми, митрополитом Мо­сков­ским и всея Ру­си Дио­ни­си­ем и др.), по­пы­тав­ших­ся пу­тём не­удав­шей­ся двор­цо­вой ин­три­ги от­ст­ра­нить его и его сто­рон­ни­ков от вла­сти. По сви­де­тель­ст­ву со­вре­мен­ни­ков, об­суж­дал­ся воз­мож­ный раз­вод ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча с И.Ф. Го­ду­но­вой и его воз­мож­ная же­нить­ба на до­че­ри Мстиславского - Аг­рип­пи­не. По­пал в опа­лу, от­прав­лен в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь, где при­нял по­ст­риг с име­нем Иосиф; Аг­рип­пи­на бы­ла на­силь­но по­ст­ри­же­на в мо­на­хи­ни под име­нем Ири­на по при­ка­зу Б.Ф. Го­ду­но­ва .

Мстиславский был об­ра­зо­ван­ным че­ло­ве­ком, вла­дел биб­лио­те­кой, его по­ме­ты со­хра­ни­лись на кни­гах Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го монастыря; по всей ви­ди­мо­сти, ини­циа­тор ве­де­ния се­мей­но­го ле­то­пис­ца.

По­хо­ро­нен сы­ном Фё­до­ром в Мо­ск­ве 24 ию­ня (4 ию­ля) в Си­мо­но­вом мо­на­сты­ре.