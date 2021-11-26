МСТИСЛАВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
МСТИСЛАВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ - служилый князь с индивидуальным статусом, боярин (1549).
Из рода Мстиславских, отец Ф.И. Мстиславского. Стольник (1546), рында (1547-1547/48 годы). 06.02.1547 года женился на Ирине Александровне, урождённой княжне Горбатой-Шуйской (?-06.08.1566 год). Дата свадьбы Мстиславского была специально соотнесена с датой первой свадьбы царя Ивана IV Васильевича (3 февраля), что прямо свидетельствовало о близости Мстиславского к царской семье.
Участник казанских походов (1548 года, 1549/50 года); в 1552 году при взятии Казани командовал (вместе с князем М. И. Воротынским) большим полком (тяжело ранен). Член Избранной рады. Играл важную роль в обороне южных границ Русского государства, получая престижные назначения в силу своего высокого местнического статуса: 1-й воевода в Пронске (1551), в 1553 году и 1556 году командовал большим полком в Калуге, в 1559 году - полком правой руки в Тарусе, в 1565 году и 1566 году - полком правой руки в Кашире, в 1566-1567 годах основал в пожалованных царём землях г. Епифань, в 1567 году и 1569-1571 годах командовал большим полком в Коломне и «на берегу» Оки, в 1576 году, 1577 году и 1580 году - в Серпухове.
Участник Ливонской войны 1558-1583 годов: в 1560 году возглавлял поход из Пскова в Ливонию, участвовал во взятии крепостей Мариенбург, Феллин, неудачной осаде Вейсенштейна; командовал большим полком в Вел. Луках (1563-1564 годы), участвовал в походах в Ливонию в 1573 году , а также в 1579 году (войска не перешли границу Русского государства); 1-й воевода большого полка в Зубцове (1581).
В 1565 году после введения опричнины вместе с боярином князем И.Д. Бельским (из рода Бельских) по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного возглавил земщину. Положение Мстиславского при дворе было достаточно сложным, так как одними из первых жертв опричной политики стали его тесть (князь А.Б. Горбатый-Шуйский), брат жены (князь П.А. Горбатый-Шуйский) и дед жены (П.П. Головин), казнённые в 1565 году.
В том же году сгорел и московский двор самого Мстиславского. В мае 1571 года из-за неудачной обороны южных границ страны во время набега войск крымского хана Девлет-Гирея I вместо царя взял на себя вину за поражение русских войск и сожжение Москвы. Прощён после обращения к царю Освященного собора и московских чинов, давших за него поручную грамоту. Летом 1571 года после гибели князя И.Д. Бельского возглавил Боярскую думу в земщине. 1-й воевода в Новгороде (1572-1573 годы). Положение Мстиславского осложнилось в связи с арестом в 1573 году по приказу царя и затем смертью дяди 2-й жены Мстиславского - боярина князя М.И. Воротынского (слуги Мстиславского были подвергнуты пыткам, подтвердив «измену» своего господина).
Член регентского совета при царе Фёдоре Ивановиче (1584-1585 годы). В 1585 году входил в состав придворной партии противников Бориса Фёдоровича Годунова, тогда ещё боярина (наряду с князьями Шуйскими, митрополитом Московским и всея Руси Дионисием и др.), попытавшихся путём неудавшейся дворцовой интриги отстранить его и его сторонников от власти. По свидетельству современников, обсуждался возможный развод царя Фёдора Ивановича с И.Ф. Годуновой и его возможная женитьба на дочери Мстиславского - Агриппине. Попал в опалу, отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь, где принял постриг с именем Иосиф; Агриппина была насильно пострижена в монахини под именем Ирина по приказу Б.Ф. Годунова.
Мстиславский был образованным человеком, владел библиотекой, его пометы сохранились на книгах Кирилло-Белозерского монастыря; по всей видимости, инициатор ведения семейного летописца.
Похоронен сыном Фёдором в Москве 24 июня (4 июля) в Симоновом монастыре.