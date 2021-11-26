ЛИВОНИЯ
ЛИВОНИЯ - историческая область в восточной Прибалтике.
Общее название феодально-духовных государств, образовавшихся там же в результате завоевания крестоносцами в ходе Крестовых походов в Восточной Европе территории современной Латвии и Эстонии. Произошло от этнонима ливы. По мере расширения завоёванных территорий (до конца XIII века) название распространилось и на земли других народов региона (латгалов, эстов, куршей, земгалов и селов). После образования Курляндского герцогства (1561) название Ливония закрепилось за территорией современной северной Латвии (до реки Даугава и её притока реки Айвиексте) и южной Эстонии.
В XI-XII веках население региона платило дань русским князьям. С 1180-х годов Ливония стала объектом экспансии немецких купцов из городов Северной Германии (Бремен, Любек, Висбю), которые начали основывать в Ливонии торговые поселения (на месте Риги - около 1160 года; Икскюль, ныне город Икшкиле, - 1185). В 1184 году вместе с купцами в Ливонию с целью миссионерской деятельности прибыл августинский монах Мейнард, в 1186 году получивший титул епископа Икскюльского (Икескольского, Ливонского). Обращение местного языческого населения в христианство шло очень тяжело, поэтому в 1193-1194 годах папа Римский Целестин III по просьбе Мейнарда объявил крестовый поход против населения Ливонии. Обращение и подчинение ливов активизировалось в правление епископа Ливонского (Рижского) Альберта, который в 1201 году основал Ригу, а в 1202 году инициировал учреждение меченосцев ордена. В 1207 году епископ Альберт стал вассалом римского короля Филиппа Швабского. В том же году отношения Альберта с меченосцами были урегулированы соглашением, по которому последние получали от Альберта в лен 1/3 завоёванной земли, а 2/3 оставались под властью епископа. Однако раздел земель, которые предполагалось завоевать впоследствии, произведён не был, что создавало конфликтную ситуацию в отношениях епископа Рижского (который считался церковным и светским главой Ливонии) и Ордена, который в дальнейшем занял большую часть Ливонии. В 1209 году войска Альберта заняли княжества Ерсика и Кокнесе. Покорение видземских ливов завершилось к концу 1210-х годов, курземских ливов - в начале 1230-х годов. В 1-й трети XIII века власти епископа Рижского и Ордена меченосцев были подчинены балтские племена (латгалы, селы, земгалы, курши), населявшие Ливонию. С начала 1208 года силы епископа Альберта и Орден начали завоевание земель эстов (латинское название Эстония, немецкое - Эстляндия), в 1218 году в борьбу за подчинение эстонских племён вступил датский король Вальдемар II. В 1226 году папский легат Вильгельм Моденский, чтобы урегулировать территориальный спор Ордена меченосцев и ливонской церкви, разделил территорию Ливонии между Орденом, ливонскими епископами и городом Рига; Эстляндия, не входившая в это время в Ливонию, в 1227 году была завоёвана меченосцами. Соотношение сил изменилось после того, как 22.9.1236 года в битве при Сауле меченосцы потерпели поражение от жемайтов. В результате западные курши и земгалы перестали признавать власть Ордена меченосцев. В 1237 году его немногочисленные остатки были пополнены рыцарями Тевтонского ордена, а созданное таким образом отделение последнего получило наименование Ливонский орден. По соглашению Тевтонского ордена и Вальдемара II в Стенби 7.6.1238 года были разграничены их владения в Эстляндии: за Данией закреплялись области Гаррия (эстонское Харьюмаа) и Вирланд (Вирумаа), а также город Ревель (ныне Таллин) с округой, впоследствии (в середине - 3-й четверти XIII века) получившие общее название Эстляндского герцогства; при этом Дания отказывалась от претензий на остров Эзель и область Вик, а область Йервен переходила к Ордену. Курши были окончательно подчинены Ливонским орденом в 1267 году, земгалы - в 1290 году.
К концу XIII века на территории Ливонии существовали 5 государств: Ливонский орден, Рижское епископство (архиепископство), Дерптское епископство (возникло в 1224 году с переносом резиденции епископа Эстляндского в Дерпт), Курляндское епископство (основано в 1234 году Вильгельмом Моденским), Эзельское епископство (основано в 1228 году епископом Рижским Альбертом); епископ Ревельский не был светским правителем своего диоцеза. Архиепископ Рижский, епископы Дерптский и Эзельский в духовном отношении подчинялись папе Римскому, а их владения с начала XIII века являлись марками Священной Римской империи. Курляндское епископство было подчинено Тевтонскому ордену. Ливонский магистр подчинялся великому магистру Тевтонского ордена. Наиболее могущественным из 5 государств, сложившихся на территории Ливонии, был Ливонский орден. Ему принадлежала большая часть территории Ливонии (после 1343-1346 годов - 2/3), он стремился официально закрепить своё господствующее положение, что порождало его конфликты с другими государствами Ливонии. Вместе с торговой конкуренцией это привело к войне между Ливонским орденом и Ригой (на стороне последней также выступали архиепископ Рижский, епископы Дерптский и Эзельский, Дания и Литва) в 1297-1330 годах (с перерывами), в результате которой Рига была подчинена Ордену. С 1304 года для решения общеливонских проблем, разрешения конфликтных ситуаций и в случае угрозы извне созывались совещания представителей государств Ливонии (первоначально - по инициативе Ливонского ордена, стремившегося таким образом достичь гегемонии в Ливонии).
В 1343-1346 годах Тевтонский орден занял часть территории Эстляндского герцогства (область Гаррия) и Эзельское епископство, подавил там восстание Юрьевой ночи и при поддержке вассалов датского короля установил свою власть (в 1346 году датский король Вальдемар IV Аттердаг официально продал Эстляндское герцогство Тевтонскому ордену). После этого Эстляндия была передана в управление ливонскому магистру, таким образом к середине XIV века территория Ливонии достигла максимальных размеров.
В XV веке, в условиях возобновившегося противостояния Ливонского ордена и архиепископства Рижского, а также активизации военной борьбы Польши и Великого княжества Литовского (ВКЛ) с Тевтонским и Ливонским орденами, на основе проводившихся ещё с 1304 года совещаний сформировался общеливонский ландтаг, в работе которого участвовали представители Ливонского ордена, ливонских епископов, светских феодалов и городов [порядок созыва и работы ландтага установлен в 1435 году на съезде в Валке, на котором государства Ливонии также образовали союз - Ливонскую конфедерацию (первоначально - на 6 лет; в дальнейшем неоднократно возобновлялся)].
В 1550-х годах, накануне Ливонской войны 1558-1583 годов, территория Ливонии стала объектом притязаний со стороны Польши, ВКЛ, Русского государства, Швеции и Дании. В ходе войны прекратили существование все государства Ливонской конфедерации. В 1558 году ликвидировано Дерптское епископство (Дерпт был взят русскими войсками). Секуляризации подверглись: Эзельское и Курляндское епископства (1559), которые после этого перешли под власть Дании; Ливонский орден (1561), на части его территории создано Курляндское герцогство; Рижское архиепископство (1566). При этом под власть Речи Посполитой в 1561 году перешли Курляндское герцогство, а также территории к северу от Двины (в т. ч. территория бывшего Дерптского епископства), объединённые в 1566 году в Задвинское герцогство; под власть Швеции - Эстляндия (1561-1563 годы, окончательно в 1581 году); Рига, имевшая с 1561 года статус вольного города, в 1581 году вошла в состав Речи Посполитой; кроме того, в 1585 году в результате польско-датского вооруженного конфликта к Речи Посполитой номинально перешёл Пильтенский округ, возникший на месте Курляндского епископства [фактически включён в её состав в 1610-х гг. (Пильтенские статуты, 1611; Предписание по управлению Пильтенским округом, 1617)]. Речь Посполита сохраняла претензии на Эстляндию, и в 1600 году король Сигизмунд III формально присоединил её к Речи Посполитой, что, впрочем, не имело реальных последствий, т. к. в ходе начавшихся тогда же польско-шведских войн Швеция не только сохранила за собой Эстляндию, но и заняла большую часть Задвинского герцогства, составившую шведскую провинцию Лифляндия, что было закреплено Альтмаркским перемирием 1629 года и Оливским миром 1660 года. В руках Речи Посполитой осталась южная часть Задвинского герцогства, в 1677 году преобразованная в Ливонское воеводство (княжество). В результате датско-шведской войны 1643-1645 годов к Швеции отошёл и остров Эзель, что было закреплено Брёмсебруским миром 1645 года.
В XVIII веке. в результате Северной войны 1700-1721 годов и разделов Речи Посполитой территория Ливонии полностью перешла в состав Российской империи.