ЛИВОНИЯ

ЛИВОНИЯ - историческая область в восточной Прибалтике.

Об­щее на­зва­ние фео­даль­но-ду­хов­ных го­су­дарств, об­ра­зо­вав­ших­ся там же в ре­зуль­та­те за­вое­ва­ния кре­стонос­ца­ми в хо­де Кре­сто­вых по­хо­дов в Вос­точ­ной Ев­ро­пе тер­ри­то­рии современной Лат­вии и Эс­то­нии. Про­изош­ло от эт­но­ни­ма ли­вы. По ме­ре рас­ши­ре­ния за­воё­ван­ных тер­ри­то­рий (до конца XIII века) на­зва­ние рас­про­стра­ни­лось и на зем­ли других на­ро­дов ре­гио­на (лат­галов, эс­тов, кур­шей, зем­га­лов и се­лов). По­сле об­ра­зо­ва­ния Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва (1561) название Ливония за­кре­пи­лось за тер­ри­то­ри­ей современной северной Лат­вии (до реки Дау­га­ва и её при­то­ка реки Ай­ви­ек­сте) и южной Эс­то­нии.

В XI-XII веках на­се­ле­ние ре­гио­на пла­ти­ло дань русским князь­ям. С 1180-х годов Ливония ста­ла объ­ек­том экс­пан­сии немецких куп­цов из го­ро­дов Северной Гер­ма­нии (Бре­мен, Лю­бек, Вис­бю), ко­то­рые на­ча­ли ос­но­вы­вать в Ливонии тор­го­вые по­се­ле­ния (на мес­те Ри­ги - около 1160 года; Ик­скюль, ны­не город Ик­шки­ле, - 1185). В 1184 году вме­сте с куп­цами в Ливонию с це­лью мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти при­был ав­гу­стин­ский мо­нах Мей­нард, в 1186 году по­лу­чив­ший ти­тул епископа Ик­скюль­ско­го (Ике­сколь­ско­го, Ли­вон­ско­го). Об­ра­ще­ние ме­ст­но­го язы­чес­ко­го на­се­ле­ния в хри­сти­ан­ст­во шло очень тя­же­ло, по­это­му в 1193-1194 годах па­па Рим­ский Це­ле­стин III по прось­бе Мей­нар­да объ­я­вил кре­сто­вый по­ход про­тив на­се­ле­ния Ливонии. Об­ра­ще­ние и под­чи­не­ние ли­вов ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось в прав­ле­ние епископа Ли­вон­ско­го (Риж­ско­го) Аль­бер­та, ко­то­рый в 1201 году ос­но­вал Ри­гу, а в 1202 году ини­ции­ро­вал уч­ре­ж­де­ние ме­че­нос­цев ор­де­на. В 1207 году епископ Аль­берт стал вас­са­лом римского ко­ро­ля Фи­лип­па Шваб­ско­го. В том же го­ду от­но­ше­ния Аль­бер­та с ме­че­нос­ца­ми бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны со­гла­ше­ни­ем, по ко­то­ро­му по­след­ние по­лу­ча­ли от Аль­бер­та в лен 1/3 за­воё­ван­ной зем­ли, а 2/3 ос­та­ва­лись под вла­стью епи­ско­па. Од­на­ко раз­дел зе­мель, ко­то­рые пред­по­ла­га­лось за­вое­вать впо­след­ст­вии, про­из­ве­дён не был, что соз­да­ва­ло кон­фликт­ную си­туа­цию в от­но­ше­ни­ях епи­ско­па Риж­ско­го (ко­то­рый счи­тал­ся цер­ков­ным и свет­ским гла­вой Ливонии) и Ор­де­на, ко­то­рый в даль­ней­шем за­нял большую часть Ливонии. В 1209 году вой­ска Аль­бер­та за­ня­ли кня­же­ст­ва Ер­си­ка и Кок­не­се. По­ко­ре­ние вид­зем­ских ли­вов за­вер­ши­лось к концу 1210-х годов, кур­зем­ских ли­вов - в начале 1230-х годов. В 1-й тре­ти XIII века вла­сти епи­ско­па Риж­ско­го и Ор­де­на ме­че­нос­цев бы­ли под­чи­не­ны балт­ские пле­ме­на (лат­га­лы, се­лы, зем­га­лы, кур­ши), на­се­ляв­шие Ливонию. С начала 1208 года си­лы епископа Аль­бер­та и Ор­ден на­ча­ли за­вое­ва­ние зе­мель эс­тов (латинское название Эс­то­ния, не­мец­кое - Эс­т­лян­дия), в 1218 году в борь­бу за под­чи­не­ние эстонских пле­мён всту­пил датский ко­роль Валь­де­мар II. В 1226 году пап­ский ле­гат Виль­гельм Мо­ден­ский, что­бы уре­гу­ли­ро­вать тер­ри­то­ри­аль­ный спор Ор­де­на ме­че­нос­цев и ли­вон­ской церк­ви, раз­де­лил тер­ри­то­рию Ливонии ме­ж­ду Ор­де­ном, ли­вон­ски­ми епи­ско­па­ми и городом Ри­га; Эс­т­лян­дия, не вхо­див­шая в это вре­мя в Ливонию, в 1227 году бы­ла за­воё­ва­на ме­че­нос­ца­ми. Со­от­но­ше­ние сил из­ме­ни­лось по­сле то­го, как 22.9.1236 года в бит­ве при Сау­ле ме­че­нос­цы по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от же­май­тов. В ре­зуль­та­те западные кур­ши и зем­га­лы пе­ре­ста­ли при­зна­вать власть Ор­де­на ме­че­нос­цев. В 1237 году его не­мно­го­численные ос­тат­ки бы­ли по­пол­не­ны ры­ца­ря­ми Тев­тон­ско­го ор­де­на, а соз­дан­ное таким образом от­де­ле­ние по­след­не­го по­лу­чи­ло на­име­но­ва­ние Ли­вон­ский ор­ден. По со­гла­ше­нию Тев­тон­ско­го ор­де­на и Валь­де­ма­ра II в Стен­би 7.6.1238 года бы­ли раз­гра­ни­че­ны их вла­де­ния в Эс­т­лян­дии: за Да­ни­ей за­кре­п­ля­лись об­лас­ти Гар­рия (эстонское Харь­ю­маа) и Вир­ланд (Ви­ру­маа), а так­же город Ре­вель (ны­не Тал­лин) с ок­ру­гой, впо­след­ст­вии (в середине - 3-й четверти XIII века) по­лу­чив­шие об­щее название Эс­т­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва; при этом Да­ния от­ка­зы­ва­лась от пре­тен­зий на остров Эзель и область Вик, а область Йер­вен пе­ре­хо­ди­ла к Ор­де­ну. Кур­ши бы­ли окон­ча­тель­но под­чи­не­ны Ли­вон­ским ор­де­ном в 1267 году, зем­га­лы - в 1290 году.

К концу XIII века на тер­ри­то­рии Ливонии су­ще­ст­во­ва­ли 5 го­су­дарств: Ли­вон­ский ор­ден, Риж­ское епи­скоп­ст­во (ар­хи­епи­скоп­ст­во), Дерпт­ское епи­скоп­ст­во (воз­ник­ло в 1224 году с пе­ре­но­сом ре­зи­ден­ции епископа Эс­т­лянд­ско­го в Дерпт), Кур­лянд­ское епи­скоп­ст­во (ос­но­ва­но в 1234 году Виль­гель­мом Мо­ден­ским), Эзель­ское епи­скоп­ст­во (ос­но­ва­но в 1228 году епископом Риж­ским Аль­бер­том); епископ Ре­вель­ский не был свет­ским пра­вите­лем сво­его дио­це­за. Ар­хи­епи­скоп Риж­ский, епи­ско­пы Дерпт­ский и Эзель­ский в ду­хов­ном от­но­ше­нии под­чи­ня­лись па­пе Рим­ско­му , а их вла­де­ния с начала XIII века яв­ля­лись мар­ка­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Кур­лянд­ское епи­скоп­ст­во бы­ло под­чи­не­но Тев­тон­ско­му ор­де­ну. Ли­вон­ский ма­гистр под­чи­нял­ся великому ма­ги­ст­ру Тев­тон­ско­го ор­де­на. Наи­бо­лее мо­гу­ще­ст­вен­ным из 5 го­су­дарств, сло­жив­ших­ся на тер­ри­то­рии Ливонии, был Ли­вон­ский ор­ден. Ему при­над­ле­жа­ла большая часть тер­ри­то­рии Ливонии (по­сле 1343-1346 годов - 2/3), он стре­мил­ся офи­ци­аль­но за­кре­пить своё гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние, что по­рож­да­ло его кон­флик­ты с другими го­су­дар­ст­ва­ми Ливонии. Вме­сте с тор­го­вой кон­ку­рен­ци­ей это при­ве­ло к вой­не ме­ж­ду Ли­вон­ским ор­де­ном и Ри­гой (на сто­ро­не по­след­ней так­же вы­сту­па­ли ар­хи­епи­скоп Риж­ский, епи­ско­пы Дерпт­ский и Эзель­ский, Да­ния и Лит­ва) в 1297-1330 годах (с пе­ре­ры­ва­ми), в ре­зуль­та­те ко­то­рой Ри­га бы­ла под­чи­не­на Ор­де­ну. С 1304 года для ре­ше­ния об­ще­ли­вон­ских про­блем, раз­ре­ше­ния кон­фликт­ных си­туа­ций и в слу­чае уг­ро­зы из­вне со­зы­ва­лись со­ве­ща­ния пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств Ливонии (пер­во­на­чаль­но - по ини­циа­ти­ве Ли­вон­ско­го ор­де­на, стре­мив­ше­го­ся таким образом дос­тичь ге­ге­мо­нии в Ливонии).

В 1343-1346 годах Тев­тон­ский ор­ден за­нял часть тер­ри­то­рии Эс­т­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва (область Гар­рия) и Эзель­ское епи­скоп­ст­во, по­да­вил там вос­ста­ние Юрь­е­вой но­чи и при под­держ­ке вас­са­лов датского ко­ро­ля ус­та­но­вил свою власть (в 1346 году датский ко­роль Валь­де­мар IV Ат­тер­даг офи­ци­аль­но про­дал Эс­т­лянд­ское гер­цог­ст­во Тев­тон­ско­му ор­де­ну). По­сле это­го Эс­т­лян­дия бы­ла пе­ре­да­на в управ­ле­ние ли­вон­ско­му ма­ги­ст­ру, таким образом к середине XIV века тер­ри­то­рия Ливонии дос­тиг­ла максимальных раз­ме­ров.

В XV веке, в ус­ло­ви­ях во­зобно­вив­ше­го­ся про­ти­во­стоя­ния Ли­вон­ско­го ор­де­на и ар­хи­епископства Риж­ско­го, а так­же ак­ти­ви­за­ции во­енной борь­бы Поль­ши и Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) с Тев­тон­ским и Ли­вон­ским ор­де­на­ми, на ос­но­ве про­во­див­ших­ся ещё с 1304 года со­ве­ща­ний сфор­ми­ро­вал­ся об­ще­ли­вон­ский ланд­таг, в ра­бо­те ко­торо­го уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на, ли­вон­ских епи­ско­пов, свет­ских фео­да­лов и го­ро­дов [по­ря­док со­зы­ва и ра­бо­ты ланд­та­га ус­та­нов­лен в 1435 году на съез­де в Вал­ке, на ко­то­ром госу­дар­ст­ва Ливонии так­же об­ра­зо­ва­ли со­юз - Ли­вон­скую кон­фе­де­ра­цию (пер­во­на­чаль­но - на 6 лет; в даль­ней­шем не­од­но­крат­но во­зоб­но­влял­ся)].

В 1550-х годах, на­ка­ну­не Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, тер­ри­то­рия Ливонии ста­ла объ­ектом при­тя­за­ний со сто­ро­ны Поль­ши, ВКЛ, Русского государства, Шве­ции и Да­нии. В хо­де вой­ны пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние все го­су­дар­ст­ва Ли­вон­ской кон­фе­де­ра­ции. В 1558 году ли­к­ви­ди­ро­ва­но Дерпт­ское епи­скоп­ст­во (Дерпт был взят русскими вой­ска­ми). Се­ку­ля­ри­за­ции под­верг­лись: Эзель­ское и Кур­лянд­ское епи­скоп­ст­ва (1559), ко­то­рые по­сле это­го пе­ре­шли под власть Да­нии; Ли­вон­ский ор­ден (1561), на час­ти его тер­ри­то­рии соз­да­но Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во; Риж­ское ар­хи­епи­скоп­ст­во (1566). При этом под власть Ре­чи По­спо­ли­той в 1561 году пе­ре­шли Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во, а так­же тер­ри­то­рии к се­веру от Дви­ны (в т. ч. тер­ри­то­рия бывшего Дерпт­ско­го епи­скоп­ст­ва), объ­е­ди­нён­ные в 1566 году в За­двин­ское гер­цог­ст­во; под власть Шве­ции - Эс­т­лян­дия (1561-1563 годы, окон­ча­тель­но в 1581 году); Ри­га, имев­шая с 1561 года ста­тус воль­но­го го­ро­да, в 1581 году во­шла в со­став Ре­чи По­спо­ли­той; кро­ме то­го, в 1585 году в ре­зуль­та­те поль­ско-датского во­о­руженного кон­флик­та к Ре­чи По­спо­ли­той но­ми­наль­но пе­ре­шёл Пиль­тен­ский округ, воз­ник­ший на мес­те Кур­лянд­ско­го епи­скоп­ст­ва [фак­ти­че­ски вклю­чён в её со­став в 1610-х гг. (Пиль­тен­ские ста­ту­ты, 1611; Пред­пи­са­ние по управ­ле­нию Пиль­тен­ским ок­ру­гом, 1617)]. Речь По­спо­ли­та со­хра­ня­ла пре­тен­зии на Эс­т­лян­дию, и в 1600 году ко­роль Си­гиз­мунд III фор­маль­но при­сое­ди­нил её к Ре­чи По­спо­ли­той, что, впро­чем, не име­ло ре­аль­ных по­след­ст­вий, т. к. в хо­де на­чав­ших­ся то­гда же поль­ско-шведских войн Шве­ция не толь­ко со­хра­ни­ла за со­бой Эс­т­лян­дию, но и за­ня­ла большую часть За­двин­ско­го гер­цог­ст­ва, со­ста­вив­шую шведскую провинцию Лиф­лян­дия, что бы­ло за­кре­п­ле­но Альт­марк­ским пе­ре­ми­ри­ем 1629 года и Олив­ским ми­ром 1660 года. В ру­ках Ре­чи По­спо­ли­той ос­та­лась южная часть За­двин­ско­го гер­цог­ст­ва, в 1677 году пре­об­ра­зо­ван­ная в Ли­вон­ское вое­вод­ство (кня­же­ст­во). В ре­зуль­та­те датско-шведской вой­ны 1643-1645 годов к Шве­ции ото­шёл и остров Эзель, что бы­ло за­креп­ле­но Брём­себ­рус­ким ми­ром 1645 года.

В XVIII веке. в ре­зуль­та­те Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той тер­ри­то­рия Ливонии пол­но­стью пе­ре­шла в со­став Российской им­пе­рии.

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