КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ

КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ - военные кампании русскиз войск против Казанского ханства в 1545-1556 годах.

Вес­ной 1545 года на Ка­зань от­пра­ви­лась русская су­до­вая рать. Под Ка­за­нью со­еди­ни­лись 3-пол­ко­вая рать во гла­ве с князем С. И. Ми­ку­лин­ским (по­до­шла по ре­кам Ока и Вол­га) и от­ря­ды из Вят­ской зем­ли под ко­мандование князя В. С. Се­реб­ря­но­го (шли по Вят­ке и Ка­ме, а за­тем вверх по Вол­ге). Русские вой­ска опус­то­ши­ли ок­ре­ст­но­сти Ка­за­ни, на­па­да­ли на се­ле­ния по реке Свия­га и вер­ну­лись прак­ти­че­ски без по­терь. Толь­ко за­по­здав­ший не­боль­шой от­ряд из Перм­ской зем­ли был раз­бит ка­зан­ца­ми. Ус­пех срав­ни­тель­но скром­ной опе­ра­ции вы­со­ко оце­ни­ли в Мо­ск­ве. В феврале - мар­те 1547 года был со­вер­шён ус­пеш­ный по­ход 5-пол­ко­вой ра­ти во гла­ве с князь­я­ми А. Б. Гор­ба­тым, С. И. Ми­ку­лин­ским, Д. И. Не­мым-Обо­лен­ским и др., ко­гда русские вой­ска дош­ли до устья Свия­ги.

Осе­нью 1547 года русское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ре­ше­ние о ге­не­раль­ном на­сту­п­ле­нии на Ка­зан­ское хан­ст­во: по­ход во гла­ве с не­дав­но вен­чан­ным на цар­ст­во Ива­ном IV Ва­силье­ви­чем был за­пла­ни­ро­ван на зи­му 1547/1548 года. Из-за по­год­ных ус­ло­вий мо­би­ли­за­ция сил в Ме­ще­ре, городе Вла­ди­мир и др. шла край­не мед­лен­но, из Вла­ди­ми­ра главная ар­мия вы­сту­пи­ла толь­ко 08.01.1548 года, а из Ниж­не­го Нов­го­ро­да - 2 февраля. По­сто­ян­ные от­те­пе­ли, от­сут­ст­вие сне­га, не­креп­кий лёд на Вол­ге при­ве­ли к по­те­ре боль­шо­го чис­ла пу­шек и пи­щалей, ги­бе­ли рат­ни­ков. 10 февраля царь вер­нул­ся в Ниж­ний Нов­го­род, а за­тем в Мо­ск­ву. Од­на­ко основные си­лы ар­мии во гла­ве с князь­я­ми Д. Ф. Бель­ским (из ро­да Бель­ских), А. Б. Гор­ба­тым (из ро­да Шуй­ских), Д. Ф. Па­лец­ким, С. И. Ми­ку­лин­ским и др. вое­во­да­ми под­сту­пи­ли к Ка­за­ни, со­еди­нив­шись с ме­нее круп­ной, но так­же 5-пол­ко­вой ра­тью из Ме­ще­ры под ко­мандованием князя В. И. Во­ро­тын­ско­го (из ро­да Во­ро­тын­ских; фор­маль­но рать воз­глав­ля­ли бывший ка­зан­ский хан Шах-Али и его даль­ний род­ст­вен­ник, ас­т­ра­хан­ский ца­ре­вич Яд­гар-Му­хам­мед, на­хо­див­ший­ся на служ­бе у Ива­на IV). Русские вой­ска во вре­мя вы­лаз­ки на­нес­ли по­ра­же­ние ка­зан­цам во гла­ве с ха­ном Са­фа-Ги­ре­ем, взя­ли в плен несколько знат­ных вои­нов и в те­че­ние не­де­ли ра­зо­ря­ли ок­ре­ст­но­сти Ка­за­ни.

Зи­мой 1549/1550 года со­сто­ял­ся но­вый мас­штаб­ный по­ход на Ка­зань. Вой­ска со­би­ра­лись в вось­ми го­ро­дах, ко­неч­ным пунк­том сбо­ра всей ар­мии стал Ниж­ний Нов­го­род. В кон­це января 1550 года все пол­ки, осад­ная и по­ле­вая ар­тил­ле­рия дви­ну­лись к Ка­за­ни. Под уда­ра­ми отдельных русских от­ря­дов ока­за­лись зна­чительные тер­ри­то­рии ле­во­бе­реж­ной час­ти Ка­зан­ско­го хан­ст­ва, главные си­лы по­до­шли к Ка­за­ни 12.02.1550 года, рас­по­ло­жи­лись по пе­ри­мет­ру кре­по­ст­ных ук­ре­п­ле­ний и на­ча­ли оса­ду го­ро­да. Русские вой­ска про­сто­яли под сте­на­ми Ка­зан­ско­го крем­ля поч­ти 2 не­де­ли, но от­те­пель вы­ну­ди­ла их пре­кра­тить ак­тив­ные дей­ст­вия. При воз­вра­ще­нии бы­ло при­ня­то стра­те­ги­че­ски важ­ное ре­ше­ние - воз­вес­ти на хол­ме при впа­де­нии реки Свия­га в Вол­гу (на пра­вом её бе­ре­гу) кре­пость в ка­че­ст­ве опор­но­го пунк­та на­сту­п­ле­ния на Ка­зань. В вы­бо­ре мес­та для неё уча­ст­во­вали Шах-Али и со­про­во­ж­дав­шие ца­ря ка­зан­ские кня­зья-эмиг­ран­ты.

Кам­па­ния 1551 года раз­вёр­ты­ва­лась в мае - ав­гу­сте по мно­гим на­прав­ле­ни­ям. От­ря­ды ка­за­ков и «во­ин­ских лю­дей» из Вят­ской зем­ли за­ня­ли все пе­ре­во­зы че­рез Вол­гу и Ка­му. Не­боль­шая рать под ко­мандованием князя П. С. Се­реб­ря­но­го в се­ре­ди­не мая на­па­ла на по­сад Ка­за­ни, ос­во­бо­ди­ла мно­го русских плен­ных, по­сле че­го ото­шла к устью Свия­ги. Сю­да вско­ре при­бы­ли главные си­лы во гла­ве с Шах-Али и кн. Ю. М. Бул­га­ко­вым Го­ли­цы­ным (из ро­да Го­ли­цы­ных ) с не­об­хо­ди­мы­ми ма­те­риа­ла­ми (в т. ч. сбор­ны­ми мо­ду­ля­ми) для строи­тель­ст­ва кре­по­сти. Под руководством И. Г. Вы­род­ко­ва кре­пость Сви­яжск воз­ве­ли за 4 не­де­ли. Уже во вре­мя её строи­тель­ст­ва ме­ст­ное на­се­ле­ние пра­во­бе­реж­ной час­ти (Гор­ной сто­ро­ны) Ка­зан­ско­го хан­ст­ва по­сле не­дол­гих пе­ре­го­во­ров пе­ре­шло в под­дан­ст­во русского ца­ря, по­лу­чив при этом ос­во­бо­ж­де­ние от яса­ка на 3 го­да. В том же го­ду при уча­стии русских на­блю­да­те­лей ор­га­ни­зо­ван сов­мест­ный по­ход жи­те­лей Гор­ной сто­ро­ны (чу­ва­шей и че­ре­ми­сов) к Ка­за­ни, окон­чив­ший­ся не­уда­чей. Рей­ды на Гос­ти­ный ост­ров, в рай­оны ле­во­бе­реж­ной час­ти хан­ст­ва со­вер­ша­ли так­же русские от­ря­ды из со­ста­ва ар­мии, при­кры­вав­шей воз­ве­де­ние Сви­яж­ска.

Вес­ной 1552 года по пер­вой во­де в Сви­яжск бы­ли на­прав­ле­ны боль­шие си­лы, про­до­воль­ст­вие, бо­е­при­па­сы. Осад­ная и по­ле­вая ар­тил­ле­рия с от­ря­дом дво­рян и мно­го­численными по­сош­ны­ми людь­ми бы­ли за­дер­жа­ны в Ниж­нем Нов­го­ро­де до вы­сту­п­ле­ния в по­ход главной ар­мии. По­след­няя мо­би­ли­зо­ва­лась в те­че­ние нескольких не­дель в 2 рай­онах: в Му­ро­ме со­би­ра­лись дво­рян­ские опол­че­ния из боль­шин­ст­ва центральных уез­дов, от­ря­ды из за­пад­ных, се­ве­ро-за­пад­ных, час­ти центральных уез­дов бы­ли скон­цен­три­ро­ва­ны в Ко­лом­не и Ка­ши­ре. В кон­це ию­ня - на­ча­ле ию­ля 1552 года вой­ска из Ко­лом­ны и Ка­ши­ры дви­ну­лись к Му­ро­му (Иван IV с 3 пол­ка­ми) и в рай­он Ме­ще­ры (3 пол­ка во гла­ве с князем И. В. Мсти­слав­ским и др.). Во 2-й де­ка­де ию­ля на­ча­лось так­же дви­же­ние зна­чительных масс войск к Сви­яж­ску: рать во гла­ве с Шах-Али (стрель­цы, от­ря­ды де­тей бо­яр­ских и по­сош­ных лю­дей) от­плы­ла из Му­ро­ма на су­дах, при­мер­но в те же сро­ки и так­же на су­дах от­пра­ви­лась ар­тил­ле­рия из Ниж­не­го Нов­го­ро­да. Кон­ные пол­ки главной ар­мии вы­сту­пи­ли из Ме­ще­ры и города Му­ром.

В ию­не - ию­ле от­ря­ды гар­ни­зо­на Сви­яж­ска в хо­де 3 рей­дов по­да­ви­ли вос­ста­ние в Гор­ной сто­ро­не (позд­нее от­ря­ды «гор­ной че­ре­ми­сы» при­ня­ли уча­стие в оса­де Ка­за­ни), и к мо­мен­ту со­еди­не­ния 4 августа 2 русских ра­тей близ Ба­ран­чее­ва на пра­вом бе­ре­гу реки Су­ра Сви­яжск вновь стал пол­но­цен­ной ба­зой ре­шаю­ще­го на­сту­п­ле­ния на Ка­зань. 13 августа русские вой­ска по­до­шли к Сви­яж­ску, где бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о про­дол­же­нии по­хо­да без за­держ­ки. 15 августа бы­ли от­прав­ле­ны гра­мо­ты «всей Ка­зан­ской зем­ле» (во гла­ве с мул­лой) и ха­ну с пред­ло­же­ни­ем по­ко­рить­ся, на ко­то­рые был дан от­каз. В два приё­ма (16 и 18 августа) вой­ска пе­ре­пра­ви­лись че­рез Вол­гу, к 20 августа русские пол­ки под­сту­пи­ли к Ка­за­ни. По различным оцен­кам, русская ар­мия на­счи­ты­ва­ла от 60 до 150 тыс. человек (наи­бо­лее ре­аль­ны­ми вы­гля­дят циф­ры 80-100 тыс.) - с учё­том от­ря­дов ка­зан­ских кня­зей-эмиг­ран­тов, «слу­жи­лой морд­вы», слу­жи­лых та­тар Ка­си­мов­ско­го цар­ст­ва, чу­ва­шей и че­ре­ми­сов Гор­ной сто­ро­ны, опол­че­ния по­сош­ных лю­дей, обес­пе­чи­вав­ших транс­пор­ти­ров­ку ар­тил­ле­рии, бое­при­па­сов, ин­же­нер­но-осад­ных кон­ст­рук­ций и т. п., при 150-200 осад­ных и по­ле­вых ору­ди­ях. Впер­вые в дли­тель­ной кам­па­нии в со­ста­ве русских войск уча­ст­во­ва­ли от­ря­ды стрель­цов, об­щей чис­лен­но­стью до 5-6 тыс. человек. Этим си­лам про­ти­во­стоя­ли ка­зан­ская кон­ни­ца (до 20 тыс. человек, в т. ч. до 10-12 тыс. вне Ка­за­ни), от­ря­ды пе­ших опол­чен­цев в Ка­за­ни (фак­ти­че­ски всё муж­ское на­се­ле­ние сто­ли­цы), Ар­че и др. В це­лом чис­лен­ность войск хан­ст­ва вряд ли пре­вы­ша­ла 50 тыс. человек при срав­ни­тель­но ма­ло­чис­лен­ной ар­тил­ле­рии.

Во­енные дей­ст­вия под Ка­за­нью в кон­це августа - на­ча­ле сентября 1552 года со­про­во­ж­да­лись не­од­но­крат­ны­ми вы­лаз­ка­ми гар­ни­зо­на Ка­зан­ско­го крем­ля, за­вер­шав­ши­ми­ся ожес­то­чён­ны­ми боя­ми с русскими вой­ска­ми, в ко­то­рых обе сто­ро­ны не­сли зна­чительные по­те­ри (за­мет­но б ́оль­шие для оса­ж­дён­ных), ата­ка­ми ка­зан­ских войск с ты­ла и не­ук­лон­ным про­дви­же­ни­ем осад­ных со­ору­же­ний к Ка­за­ни. К на­ча­лу сен­тяб­ря Ка­зан­ский кремль был плот­но ок­ру­жён сис­те­мой пе­ре­движ­ных ту­ров с тран­шея­ми пе­ред ни­ми (в них раз­ме­ща­лись стрель­цы и ка­за­ки с ог­не­стрель­ным ору­жи­ем), зем­ля­ны­ми ва­ла­ми со сте­но­бит­ной ар­тил­ле­ри­ей на них и за­щит­ны­ми ты­на­ми (их по­стави­ли ме­ж­ду ту­ра­ми на на­прав­ле­ни­ях атак из кре­по­сти и с ты­ла). Бы­ли так­же со­ору­же­ны осад­ные баш­ни, на ко­то­рых пред­по­ла­га­лось позд­нее рас­по­ло­жить ар­тил­ле­рию для «вер­хо­во­го боя» и стрель­цов. Их про­дви­га­ли к главным во­рот­ным (про­ез­жим) баш­ням крем­ля.

В кон­це ав­гу­ста русским вой­скам уда­лось раз­бить ата­кой с двух на­прав­ле­ний от­ря­ды ка­зан­ской кон­ни­цы, дей­ст­во­вав­шие у них в ты­лу в бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях Ка­за­ни со сто­роны Ар­чи, в плен по­па­ло свыше 300 человек. То­гда же на­ча­лась ре­гу­ляр­ная бом­бар­ди­ров­ка кре­по­ст­ных ук­ре­п­ле­ний, а 4 сентября был взо­рван с по­мо­щью под­ко­па под­зем­ный ход оса­ж­дён­ных к клю­чу, снаб­жав­ше­му их чис­той во­дой. Но все эти со­бы­тия не по­ко­ле­ба­ли ре­ши­мо­сти оса­ж­дён­ных сра­жать­ся до кон­ца. 06.09.1552 года 3-пол­ко­вая рать во гла­ве с князем А. Б. Гор­ба­тым от­пра­ви­лась в по­ход на Ар­чу. Раз­бив и рас­се­яв не­боль­шие от­ря­ды по мар­шру­ту дви­же­ния, русские вой­ска встре­ти­ли за­тем ожес­то­чён­ное со­про­тив­ле­ние. Ар­ча (в русских ис­точ­ни­ках Ар­ский го­ро­док, Ар­ский ост­рог) бы­ла взя­та по­сле тя­жё­ло­го штур­ма, позд­нее па­ли др., ме­нее важ­ные ук­ре­п­ле­ния. Русские вой­ска зна­чи­тель­но по­пол­ни­ли за­па­сы про­до­воль­ст­вия, бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны плен­ные, не вы­дан­ные в 1551 году.

Во 2-й половине сентября - на­ча­ле октября 1552 года мак­си­маль­но про­дви­ну­лась к крем­лю сис­те­ма ту­ров (на ря­де на­прав­ле­ний - на уро­вень кре­по­ст­но­го рва), осад­ные баш­ни бы­ли пе­ре­ме­ще­ны вплот­ную к главным баш­ням (Цар­ской и др.), за­вер­ши­лись ра­бо­ты по со­ору­же­нию мин­ных га­ле­рей для под­ры­ва не толь­ко стен и ба­шен, но и вновь воз­ве­дён­ных за ни­ми ук­ре­п­ле­ний («та­ра­сов»), в ре­зуль­та­те ин­тен­сив­но­го арт­об­ст­ре­ла часть стен бы­ла раз­ру­ше­на. В кон­це сен­тяб­ря оса­ж­дён­ные пред­при­ня­ли вне­зап­ную вы­лаз­ку, но си­лы гар­ни­зо­на бы­ли от­бро­ше­ны в кремль. 30.09.1552 года был про­из­ве­дён под­рыв боль­шо­го за­ря­да, что по­зво­ли­ло от­ря­дам во гла­ве с князем М. И. Во­ро­тын­ским и А. Д. Бас­ма­но­вым (из ро­да Бас­ма­но­вых) за­вя­зать ру­ко­паш­ный бой на сте­нах и в са­мом го­ро­де близ Цар­ских во­рот. Раз­вить ус­пех в тот же день не уда­лось, т. к. не все пол­ки ар­мии бы­ли го­то­вы к штур­му, но Во­ро­тын­ский су­мел за­кре­пить­ся на сте­нах и в те­че­ние двух дней удер­жи­вать за­ня­тые по­зи­ции.

1 октября вспо­мо­гательные от­ря­ды за­сы­па­ли глу­бо­кий и ши­ро­кий ров, строи­ли мос­ты че­рез не­го, про­дол­жа­лась бом­бар­ди­ров­ка с артиллерийских по­зи­ций и осад­ных ба­шен. В тот же день оса­ж­дён­ные ка­зан­цы от­верг­ли уль­ти­ма­тум о сда­че. Об­щий штурм со­сто­ял­ся 2 октября, ко­гда был взо­рван ещё один мощ­ный за­ряд в под­ко­пе. На­сту­п­ле­ние русских войск раз­ви­ва­лось по нес­коль­ким на­прав­ле­ни­ям, кро­во­про­лит­ные ру­ко­паш­ные бои на ули­цах, пло­ща­дях и в зда­ни­ях Ка­за­ни про­дол­жа­лись несколько ча­сов. Бы­ли унич­то­же­ны поч­ти все за­щит­ни­ки кре­по­сти, а иму­ще­ст­во жи­те­лей Ка­за­ни, жен­щи­ны и де­ти ока­за­лись до­бы­чей по­бе­ди­те­лей. Лич­ны­ми тро­фея­ми Ива­на IV ста­ли плен­ни­ки - хан Яд­гар-Му­хам­мед с бли­жай­шим ок­ру­же­ни­ем (др. муж­чин в плен не бра­ли), хан­ские зна­мё­на, ар­тил­ле­рия и ог­не­стрель­ное ору­жие. В Ка­за­ни и Сви­яж­ске бы­ли ос­тав­ле­ны опыт­ные вое­во­ды с боль­ши­ми гар­ни­зо­на­ми. 12.10.1552 года русские вой­ска дви­ну­лись об­рат­но.

Окон­чательное при­сое­ди­не­ние тер­ри­то­рии хан­ст­ва по­тре­бо­ва­ло но­вых во­енных уси­лий в те­че­ние 5 лет. Вос­ста­ния на Лу­го­вой (ле­во­бе­реж­ной) сто­ро­не вспых­ну­ли в кон­це зи­мы - вес­ной 1553 года и рас­про­стра­ни­лись на Гор­ную сто­ро­ну. По­пыт­ки вое­вод опе­ра­тив­но по­да­вить их при­ве­ли к по­ра­же­ни­ям русских от­ря­дов, по­нёс­ших боль­шие по­те­ри. Вы­ступ­ле­ния ох­ва­ти­ли боль­шие тер­ри­то­рии (главным образом на Лу­го­вой сто­ро­не). Ар­мия во гла­ве с князем С. И. Ми­ку­лин­ским вы­сту­пи­ла из Ка­за­ни в феврале 1554 года и опус­то­ши­ла вос­став­шие рай­оны к вос­то­ку и се­ве­ру от го­ро­да вплоть до гра­ниц с Вят­ской зем­лёй. В плен бы­ло взя­то несколько ты­сяч че­ло­век, унич­то­же­ны воз­ве­дён­ные пов­стан­ца­ми ук­ре­п­лён­ные го­род­ки, ра­зо­ре­ны по­се­ле­ния в зо­не во­енных дей­ст­вий.

Ито­гом кам­па­нии стал пе­ре­ход на­се­ле­ния «Ар­ских мест» под власть русского ца­ря (вско­ре «ар­ских лю­дей» при­влек­ли к уча­стию в борь­бе с вос­став­ши­ми). Ещё бо­лее круп­ные со­еди­не­ния дей­ст­во­ва­ли в Ка­зан­ском крае зи­мой 1554/1555 года в от­вет на но­вый подъ­ём ан­ти­рус­ских дви­же­ний ле­том - осе­нью 1554 года. Вой­ска со­би­ра­лись во Вла­ди­ми­ре, Суз­да­ле, Му­ро­ме и др., отдельные ра­ти вы­сту­пи­ли в по­ход из Перм­ской и Вят­ской зе­мель, бы­ли мо­би­ли­зо­ва­ны от­ря­ды ря­да северных уез­дов. Во­енные дей­ст­вия вновь дли­лись несколько не­дель. Ле­том 1555 года на Гор­ной сто­ро­не бы­ла по­строе­на но­вая кре­пость - Че­бок­са­ры. Но­вой вол­не вос­ста­ний спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­ние ха­на Али-Ак­ра­ма, при­ве­дён­но­го из Но­гай­ской Ор­ды с не­боль­шим от­ря­дом од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей пов­стан­цев Ма­мыш-Бер­ди. На­де­ж­ды на боль­шую во­енную по­мощь со сто­ро­ны Но­гай­ской Ор­ды не оп­рав­да­лись, Али-Ак­рам был каз­нён вме­сте со сво­им ок­ру­же­ни­ем (ви­ди­мо, зи­мой 1556 года). Осе­нью 1555 года рать во гла­ве с князем А. М. Курб­ским вновь ата­ко­ва­ла Лу­го­вую сто­ро­ну. Пе­ре­лом на­сту­пил вес­ной 1556 года: Ма­мыш-Бер­ди, от­пра­вив­ший­ся в по­ход на Гор­ную сто­ро­ну, был за­хва­чен, а позд­нее дос­тав­лен в Мо­ск­ву. Ус­пех был раз­вит по­хо­да­ми русских от­ря­дов к Ка­за­ни в апреле - ию­не 1556 года. По­след­ние от­зву­ки вос­ста­ния при­шлись на зи­му 1556/1557 года и вес­ну 1557 года. Ле­том 1557 года со­сто­ял­ся раз­дел хан­ских зе­мель и зе­мель мурз (по­гиб­ших, бе­жав­ших или опаль­ных), что оз­на­ча­ло окон­чательное вхо­ж­де­ние тер­ри­то­рии хан­ст­ва в со­став Русского го­су­дар­ст­ва.

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. М., 1965. Т. 29. М., 2000. Т. 19;

Раз­ряд­ная кни­га 1475–1598 гг. М., 1966;

По­соль­ские кни­ги по свя­зям Рос­сии с Но­гай­ской Ор­дой 1489–1549 гг. Ма­хач­ка­ла, 1995;

По­соль­ские кни­ги по свя­зям Рос­сии с Но­гай­ской Ор­дой (1551–1561 гг.). Ка­зань, 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)