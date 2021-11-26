КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ
КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ - военные кампании русскиз войск против Казанского ханства в 1545-1556 годах.
Весной 1545 года на Казань отправилась русская судовая рать. Под Казанью соединились 3-полковая рать во главе с князем С. И. Микулинским (подошла по рекам Ока и Волга) и отряды из Вятской земли под командование князя В. С. Серебряного (шли по Вятке и Каме, а затем вверх по Волге). Русские войска опустошили окрестности Казани, нападали на селения по реке Свияга и вернулись практически без потерь. Только запоздавший небольшой отряд из Пермской земли был разбит казанцами. Успех сравнительно скромной операции высоко оценили в Москве. В феврале - марте 1547 года был совершён успешный поход 5-полковой рати во главе с князьями А. Б. Горбатым, С. И. Микулинским, Д. И. Немым-Оболенским и др., когда русские войска дошли до устья Свияги.
Осенью 1547 года русское правительство приняло решение о генеральном наступлении на Казанское ханство: поход во главе с недавно венчанным на царство Иваном IV Васильевичем был запланирован на зиму 1547/1548 года. Из-за погодных условий мобилизация сил в Мещере, городе Владимир и др. шла крайне медленно, из Владимира главная армия выступила только 08.01.1548 года, а из Нижнего Новгорода - 2 февраля. Постоянные оттепели, отсутствие снега, некрепкий лёд на Волге привели к потере большого числа пушек и пищалей, гибели ратников. 10 февраля царь вернулся в Нижний Новгород, а затем в Москву. Однако основные силы армии во главе с князьями Д. Ф. Бельским (из рода Бельских), А. Б. Горбатым (из рода Шуйских), Д. Ф. Палецким, С. И. Микулинским и др. воеводами подступили к Казани, соединившись с менее крупной, но также 5-полковой ратью из Мещеры под командованием князя В. И. Воротынского (из рода Воротынских; формально рать возглавляли бывший казанский хан Шах-Али и его дальний родственник, астраханский царевич Ядгар-Мухаммед, находившийся на службе у Ивана IV). Русские войска во время вылазки нанесли поражение казанцам во главе с ханом Сафа-Гиреем, взяли в плен несколько знатных воинов и в течение недели разоряли окрестности Казани.
Зимой 1549/1550 года состоялся новый масштабный поход на Казань. Войска собирались в восьми городах, конечным пунктом сбора всей армии стал Нижний Новгород. В конце января 1550 года все полки, осадная и полевая артиллерия двинулись к Казани. Под ударами отдельных русских отрядов оказались значительные территории левобережной части Казанского ханства, главные силы подошли к Казани 12.02.1550 года, расположились по периметру крепостных укреплений и начали осаду города. Русские войска простояли под стенами Казанского кремля почти 2 недели, но оттепель вынудила их прекратить активные действия. При возвращении было принято стратегически важное решение - возвести на холме при впадении реки Свияга в Волгу (на правом её берегу) крепость в качестве опорного пункта наступления на Казань. В выборе места для неё участвовали Шах-Али и сопровождавшие царя казанские князья-эмигранты.
Кампания 1551 года развёртывалась в мае - августе по многим направлениям. Отряды казаков и «воинских людей» из Вятской земли заняли все перевозы через Волгу и Каму. Небольшая рать под командованием князя П. С. Серебряного в середине мая напала на посад Казани, освободила много русских пленных, после чего отошла к устью Свияги. Сюда вскоре прибыли главные силы во главе с Шах-Али и кн. Ю. М. Булгаковым Голицыным (из рода Голицыных) с необходимыми материалами (в т. ч. сборными модулями) для строительства крепости. Под руководством И. Г. Выродкова крепость Свияжск возвели за 4 недели. Уже во время её строительства местное население правобережной части (Горной стороны) Казанского ханства после недолгих переговоров перешло в подданство русского царя, получив при этом освобождение от ясака на 3 года. В том же году при участии русских наблюдателей организован совместный поход жителей Горной стороны (чувашей и черемисов) к Казани, окончившийся неудачей. Рейды на Гостиный остров, в районы левобережной части ханства совершали также русские отряды из состава армии, прикрывавшей возведение Свияжска.
Весной 1552 года по первой воде в Свияжск были направлены большие силы, продовольствие, боеприпасы. Осадная и полевая артиллерия с отрядом дворян и многочисленными посошными людьми были задержаны в Нижнем Новгороде до выступления в поход главной армии. Последняя мобилизовалась в течение нескольких недель в 2 районах: в Муроме собирались дворянские ополчения из большинства центральных уездов, отряды из западных, северо-западных, части центральных уездов были сконцентрированы в Коломне и Кашире. В конце июня - начале июля 1552 года войска из Коломны и Каширы двинулись к Мурому (Иван IV с 3 полками) и в район Мещеры (3 полка во главе с князем И. В. Мстиславским и др.). Во 2-й декаде июля началось также движение значительных масс войск к Свияжску: рать во главе с Шах-Али (стрельцы, отряды детей боярских и посошных людей) отплыла из Мурома на судах, примерно в те же сроки и также на судах отправилась артиллерия из Нижнего Новгорода. Конные полки главной армии выступили из Мещеры и города Муром.
В июне - июле отряды гарнизона Свияжска в ходе 3 рейдов подавили восстание в Горной стороне (позднее отряды «горной черемисы» приняли участие в осаде Казани), и к моменту соединения 4 августа 2 русских ратей близ Баранчеева на правом берегу реки Сура Свияжск вновь стал полноценной базой решающего наступления на Казань. 13 августа русские войска подошли к Свияжску, где было принято решение о продолжении похода без задержки. 15 августа были отправлены грамоты «всей Казанской земле» (во главе с муллой) и хану с предложением покориться, на которые был дан отказ. В два приёма (16 и 18 августа) войска переправились через Волгу, к 20 августа русские полки подступили к Казани. По различным оценкам, русская армия насчитывала от 60 до 150 тыс. человек (наиболее реальными выглядят цифры 80-100 тыс.) - с учётом отрядов казанских князей-эмигрантов, «служилой мордвы», служилых татар Касимовского царства, чувашей и черемисов Горной стороны, ополчения посошных людей, обеспечивавших транспортировку артиллерии, боеприпасов, инженерно-осадных конструкций и т. п., при 150-200 осадных и полевых орудиях. Впервые в длительной кампании в составе русских войск участвовали отряды стрельцов, общей численностью до 5-6 тыс. человек. Этим силам противостояли казанская конница (до 20 тыс. человек, в т. ч. до 10-12 тыс. вне Казани), отряды пеших ополченцев в Казани (фактически всё мужское население столицы), Арче и др. В целом численность войск ханства вряд ли превышала 50 тыс. человек при сравнительно малочисленной артиллерии.
Военные действия под Казанью в конце августа - начале сентября 1552 года сопровождались неоднократными вылазками гарнизона Казанского кремля, завершавшимися ожесточёнными боями с русскими войсками, в которых обе стороны несли значительные потери (заметно б ́ольшие для осаждённых), атаками казанских войск с тыла и неуклонным продвижением осадных сооружений к Казани. К началу сентября Казанский кремль был плотно окружён системой передвижных туров с траншеями перед ними (в них размещались стрельцы и казаки с огнестрельным оружием), земляными валами со стенобитной артиллерией на них и защитными тынами (их поставили между турами на направлениях атак из крепости и с тыла). Были также сооружены осадные башни, на которых предполагалось позднее расположить артиллерию для «верхового боя» и стрельцов. Их продвигали к главным воротным (проезжим) башням кремля.
В конце августа русским войскам удалось разбить атакой с двух направлений отряды казанской конницы, действовавшие у них в тылу в ближайших окрестностях Казани со стороны Арчи, в плен попало свыше 300 человек. Тогда же началась регулярная бомбардировка крепостных укреплений, а 4 сентября был взорван с помощью подкопа подземный ход осаждённых к ключу, снабжавшему их чистой водой. Но все эти события не поколебали решимости осаждённых сражаться до конца. 06.09.1552 года 3-полковая рать во главе с князем А. Б. Горбатым отправилась в поход на Арчу. Разбив и рассеяв небольшие отряды по маршруту движения, русские войска встретили затем ожесточённое сопротивление. Арча (в русских источниках Арский городок, Арский острог) была взята после тяжёлого штурма, позднее пали др., менее важные укрепления. Русские войска значительно пополнили запасы продовольствия, были освобождены пленные, не выданные в 1551 году.
Во 2-й половине сентября - начале октября 1552 года максимально продвинулась к кремлю система туров (на ряде направлений - на уровень крепостного рва), осадные башни были перемещены вплотную к главным башням (Царской и др.), завершились работы по сооружению минных галерей для подрыва не только стен и башен, но и вновь возведённых за ними укреплений («тарасов»), в результате интенсивного артобстрела часть стен была разрушена. В конце сентября осаждённые предприняли внезапную вылазку, но силы гарнизона были отброшены в кремль. 30.09.1552 года был произведён подрыв большого заряда, что позволило отрядам во главе с князем М. И. Воротынским и А. Д. Басмановым (из рода Басмановых) завязать рукопашный бой на стенах и в самом городе близ Царских ворот. Развить успех в тот же день не удалось, т. к. не все полки армии были готовы к штурму, но Воротынский сумел закрепиться на стенах и в течение двух дней удерживать занятые позиции.
1 октября вспомогательные отряды засыпали глубокий и широкий ров, строили мосты через него, продолжалась бомбардировка с артиллерийских позиций и осадных башен. В тот же день осаждённые казанцы отвергли ультиматум о сдаче. Общий штурм состоялся 2 октября, когда был взорван ещё один мощный заряд в подкопе. Наступление русских войск развивалось по нескольким направлениям, кровопролитные рукопашные бои на улицах, площадях и в зданиях Казани продолжались несколько часов. Были уничтожены почти все защитники крепости, а имущество жителей Казани, женщины и дети оказались добычей победителей. Личными трофеями Ивана IV стали пленники - хан Ядгар-Мухаммед с ближайшим окружением (др. мужчин в плен не брали), ханские знамёна, артиллерия и огнестрельное оружие. В Казани и Свияжске были оставлены опытные воеводы с большими гарнизонами. 12.10.1552 года русские войска двинулись обратно.
Окончательное присоединение территории ханства потребовало новых военных усилий в течение 5 лет. Восстания на Луговой (левобережной) стороне вспыхнули в конце зимы - весной 1553 года и распространились на Горную сторону. Попытки воевод оперативно подавить их привели к поражениям русских отрядов, понёсших большие потери. Выступления охватили большие территории (главным образом на Луговой стороне). Армия во главе с князем С. И. Микулинским выступила из Казани в феврале 1554 года и опустошила восставшие районы к востоку и северу от города вплоть до границ с Вятской землёй. В плен было взято несколько тысяч человек, уничтожены возведённые повстанцами укреплённые городки, разорены поселения в зоне военных действий.
Итогом кампании стал переход населения «Арских мест» под власть русского царя (вскоре «арских людей» привлекли к участию в борьбе с восставшими). Ещё более крупные соединения действовали в Казанском крае зимой 1554/1555 года в ответ на новый подъём антирусских движений летом - осенью 1554 года. Войска собирались во Владимире, Суздале, Муроме и др., отдельные рати выступили в поход из Пермской и Вятской земель, были мобилизованы отряды ряда северных уездов. Военные действия вновь длились несколько недель. Летом 1555 года на Горной стороне была построена новая крепость - Чебоксары. Новой волне восстаний способствовало появление хана Али-Акрама, приведённого из Ногайской Орды с небольшим отрядом одним из руководителей повстанцев Мамыш-Берди. Надежды на большую военную помощь со стороны Ногайской Орды не оправдались, Али-Акрам был казнён вместе со своим окружением (видимо, зимой 1556 года). Осенью 1555 года рать во главе с князем А. М. Курбским вновь атаковала Луговую сторону. Перелом наступил весной 1556 года: Мамыш-Берди, отправившийся в поход на Горную сторону, был захвачен, а позднее доставлен в Москву. Успех был развит походами русских отрядов к Казани в апреле - июне 1556 года. Последние отзвуки восстания пришлись на зиму 1556/1557 года и весну 1557 года. Летом 1557 года состоялся раздел ханских земель и земель мурз (погибших, бежавших или опальных), что означало окончательное вхождение территории ханства в состав Русского государства.
Источники:
Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 29. М., 2000. Т. 19;
Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966;
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489–1549 гг. Махачкала, 1995;
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). Казань, 2006.