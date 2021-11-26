ДЕРВИШ-АЛИ, Дервиш-Али бин Шейх-Хайдар

Хан Астраханского ханства. (окт. 1537 – ле­то 1539, 1554–56)

Пра­внук ха­на Ах­ме­да. Впер­вые упо­мя­нут в рус. ле­то­пи­сях в окт. 1537, ко­гда был по­са­жен в Хад­жи-Тар­ха­не (Ас­т­ра­ха­ни) но­гай­ски­ми мир­за­ми вме­сто ха­на Абд ар-Рах­ма­на бин Аб­даль-Ке­ри­ма. В пе­ри­од сво­его на­хо­ж­де­ния у вла­сти в го­ро­де был свя­зан вас­саль­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми (вы­пла­той еже­год­ной да­ни или по­да­тей) с Но­гай­ской Ор­дой: но­гай­ский мир­за Ис­ма­ил при­хо­дил­ся ему дя­дей по ма­те­ри. В 1539 бе­жал из Хад­жи-Тар­ха­на вслед­ст­вие пе­ре­во­ро­та, сно­ва при­вед­ше­го к вла­сти Абд ар-Рах­ма­на. По­на­ча­лу жил у мир­зы Ис­маи­ла, за­тем у мир­зы Бе­лек-Бу­ла­та бин Хад­жи-Му­хам­ме­да. Ве­ро­ят­но, в сент. 1551 вы­ехал в Мо­ск­ву, где ему был по­жа­ло­ван г. Тем­ни­ков, а за­тем Зве­ни­го­род. Вновь за­нял ас­т­ра­хан­ский трон в ре­зуль­та­те 1-го Ас­т­ра­хан­ско­го по­хо­да. Сра­зу по­сле это­го за­клю­чил с Рус. гос-вом Ас­т­ра­хан­ский мир 1554. Од­на­ко, во­пре­ки дос­тиг­ну­тым до­го­во­рён­но­стям, Д.-А. стал на­ла­жи­вать кон­так­ты с Крым­ским хан­ст­вом, а в 1555 у не­го про­изо­шёл кон­фликт с рус. вой­ска­ми, ос­тав­лен­ны­ми в го­ро­де. Во вре­мя 2-го Ас­т­ра­хан­ско­го по­хо­да в авг. 1556 Д.-А. бе­жал в Азов, под тур. за­щи­ту, а от­ту­да в Мек­ку, где, ве­ро­ят­но, и умер.

Автор статьи: И. В. Зай­цев.