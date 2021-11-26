ДЕРВИШ-АЛИ, Дервиш-Али бин Шейх-Хайдар
Хан Астраханского ханства.(окт. 1537 – лето 1539, 1554–56)
Правнук хана Ахмеда. Впервые упомянут в рус. летописях в окт. 1537, когда был посажен в Хаджи-Тархане (Астрахани) ногайскими мирзами вместо хана Абд ар-Рахмана бин Абдаль-Керима. В период своего нахождения у власти в городе был связан вассальными обязательствами (выплатой ежегодной дани или податей) с Ногайской Ордой: ногайский мирза Исмаил приходился ему дядей по матери. В 1539 бежал из Хаджи-Тархана вследствие переворота, снова приведшего к власти Абд ар-Рахмана. Поначалу жил у мирзы Исмаила, затем у мирзы Белек-Булата бин Хаджи-Мухаммеда. Вероятно, в сент. 1551 выехал в Москву, где ему был пожалован г. Темников, а затем Звенигород. Вновь занял астраханский трон в результате 1-го Астраханского похода. Сразу после этого заключил с Рус. гос-вом Астраханский мир 1554. Однако, вопреки достигнутым договорённостям, Д.-А. стал налаживать контакты с Крымским ханством, а в 1555 у него произошёл конфликт с рус. войсками, оставленными в городе. Во время 2-го Астраханского похода в авг. 1556 Д.-А. бежал в Азов, под тур. защиту, а оттуда в Мекку, где, вероятно, и умер.
Автор статьи: И. В. Зайцев.