АДАШЕВ, Даниил Федорович

Военачальник, младший брат Алексея Адашева.

С 1547 находился в числе молодых придворных, близких к Ивану Грозному . В 1551–1552 участвовал в казанских походах (в 1551 строил Свияжск), в 1553 — возглавлял поход на непокорных казанцев и ногайцев. С января 1558 — на Ливонской войне ; участвовал во взятии Нарвы, Нейшлота, в осаде Дерпта. В 1559 пожалован в окольничие и назначен первым воеводой большого полка — главнокомандующим русскими войсками, впервые вторгшимися в Крым. В 1560 начале артиллерии в Ливонии. В качестве второго воеводы большого полка участвует с князем А. М. Курбским во взятии Феллина. Как и старший брат, попал в опалу; казнен вместе со своим 12-летним сыном Тархом и другими родственниками.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.