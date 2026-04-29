Правда о восстании Болотникова Одним из центральных событий русской Смуты XVII века стало, безусловно, охватившее половину европейской России восстание под руководством Ивана Болотникова. Советские историки признали это восстание "Крестьянской войной" (по аналогии с Крестьянской войной 1524-25 годов в Германии) и ставили в один ряд с восстаниями Разина и Пугачёва. Но так ли это?

Одним из центральных событий русской Смуты XVII века стало, безусловно, охватившее половину европейской России восстание под руководством Ивана Болотникова. Советские историки признали это восстание "Крестьянской войной" (по аналогии с Крестьянской войной 1524-25 годов в Германии) и ставили в один ряд с восстаниями Разина и Пугачёва. Но так ли это?

Лидер восстания

Иван Исаевич Болотников, безусловно, был человеком незаурядным и бывалым. Начинал он в качестве боевого холопа у князя Андрея Телятевского. Здесь надо уточнить, что "боевыми холопами" называлась не дворовая прислуга, а личная дружина князя. Место это было весьма хлебное, и потому даже обедневшие дети боярские весьма охотно запродавались в боевые холопы – на полное княжеское обеспечение. Так что Иван Болотников вполне мог быть из обедневших дворян, что объясняет впоследствии вполне "на равных" отношение к нему дворян и даже князей. Но затем, вероятно, желая повоевать, Болотников уходит к запорожцам, попадает в татарский плен и оказывается гребцом на галере, откуда его освобождают взявшие галеру на абордаж венецианцы.

А дальше – самое интересное. Болотников пробирается домой через Европу, и в Польше встречается через представителей семьи Мнишеков (родней жены Лжедмитрия I) с человеком, называвшим себя "спасшимся царём Дмитрием". Предположительно, это мог быть некий Михаил Молчанов, один из приближённых Лжедмитрия, сбежавший после его убийства с царскими вещами и, что важно, официальной золотой царской печатью. Пользуясь которой, он рассылал повсюду письма от имени "чудесным образом спасшегося царя Дмитрия".

Поляки очень переживали, что их ставленник свергнут и убит, и были не прочь разыграть нового самозванца. Молчанов на эту роль не годился: он участвовал в убийстве Фёдора Годунова и его многие знали в Москве. Уговорить на роль "спасшегося Дмитрия" более или менее подходящую кандидатуру (Лжедмитрий II или Тушинский вор) удалось только к концу 1607 года, уже после подавления восстания Болотникова, а до той поры полякам нужно было, чтобы Смута продолжалась, а восстания против Шуйского в поддержку "скрывающегося в Польше царя Дмитрия" множились. Вот тут-то и пригодился предприимчивый Иван Болотников: способности его оценили, и он был направлен в Россию поднимать народ против Василия Шуйского.

Когда Болотников вернулся на Русь, восстания против "боярского царя" уже полыхали в ряде мест. Но нужен был объединяющий центр, и им стал опытный воин Болотников, представлявшийся "большим воеводой" скрывающегося до времени "спасённого царя Дмитрия". Первоначально он объявился в Путивле, воевода которого князь Григорий Шаховсской уже и сам начал поднимать Северскую землю против Шуйского. Вскоре к ним присоединился и черниговский воевода Андрей Телятевский, которому ранее служил Болотников. В кратчайшие сроки к восстанию присоединились около 70 городов, а кроме того – начали вливаться другие повстанческие отряды. В частности – казачье войско под руководством некого Илейки Муромца, выдававшего себя за "царевича Петра" – никогда не существовавшего сына царя Фёдора Иоанновича. Присоединились к движению и сильные дворянские отряды под руководством популярного рязанца Прокопия Ляпунова и туляка Истомы Пашкова. В конце 1606 - начале 1607 года восстание охватило практически всю территорию европейской России южнее Оки.

Ход восстания

Поначалу восставшим сопутствовал успех. Высланное против них войско князя Трубецкого было в августе 1606г разбито под Кромами, другое – под командой Воротынского – потерпело поражение под Ельцом. И, наконец, в сентябре Болотников под Калугой одержал победу над основными силами армии Шуйского. Понятно, что победы эти никак не могли одержать над профессиональными войсками необученные крестьяне. Но основную силу войска Болотникова, достигавшего 30 тыс. человек, составляли не они, а северские (севрюки), терские, волжские и запорожские (Илейка Муромец) казаки, рязанское (Ляпунов) и тульское (Пашков) дворянское ополчение. Иные источники говорят о присутствии в войсках Болотникова нескольких тысяч иностранных наёмников (ландскнехтов) с артиллерией. Что интересно, именно на Юге, где поднял восстание Болотников, при Лжедмитрии I собирали войско для совместного с поляками похода на Крым. И поскольку о том, куда это войско делось, все источники молчат, можно предположить, что по крайней мере значительная его часть, сохраняя верность якобы "чудесно спасшемуся царю Дмитрию", влилась в армию Болотникова. Так что, когда советские историки именовали восстание Болотникова "Крестьянской войной", они, мягко говоря, лукавили.

Поначалу войско Болотникова двинулось к Москве с юго-запада и даже одержало новую победу в битве на р. Лопасне, но в сражении на р. Пахре было остановлено молодым талантливым полководцем Михаилом Скопиным-Шуйским. Тогда восставшие двинулись на Москву с юго-востока, в октябре 1606 года взяли Коломну (за исключением продолжавшего сопротивляться кремля) и двинулись по коломенской дороге на Москву, разбив по дороге (Пашков и Ляпунов) ещё одно царское войско. Армия Болотникова встала в Коломенском и 28 октября осадила Москву. В ноябре к ней присоединились казаки Илейки Муромца.

Но тут среди восставших начался раскол: если дворяне – основная боевая сила восставших, выступали против боярства, то крестьяне и казаки хотели жить и без дворян тоже. При этом служилые люди из отрядов Пашкова выступали против расправ над дворянами и грабежей, крестьяне же и казаки считали это "восстановлением справедливости". В итоге, когда Болотников потребовал своего единоличного командования над всеми отрядами восставших, обидевшиеся Пашков и Ляпунов вступили в тайные переговоры с Шуйским и в решающей битве 22 ноября перешли на сторону правительственных войск, в результате чего Болотников был разбит. В начале 1607г царские войска вернули себе значительную часть охваченных восстанием территорий. Восставшие отступили и засели в Калуге (Болотников) и Туле (Илейка Муромец).

Шуйский же провёл общую мобилизацию и собрав армию от 50 до 100 тыс. человек (по разным оценкам) пошёл на Тулу. При этом, опасаясь волнений в Москве, он убедил москвичей, что взятие восставшими Москвы приведёт не только к грабежам, но и к расправе над всеми, так или иначе принимавшими участие в свержении Лжедмитрия I. К тому же против восстания активно выступал действующий патриарх Гермоген. В боях на реках Восьма и Воронья цаские войска разбили повстанцев и осадили Тулу, возведя на реке Упе плотину, из-за которой во время дождей город стало затапливать.

В итоге, поверив обещаниям Шуйского, повстанцы выдали ему своих вожаков и сами были отпущены по домам. Хитрый же Шуйский сдержал данное им слово "не проливать крови" лишь наполовину: Идейку Муромца повесили, а Болотникова ослепили и отправили в ссылку, где он был по-тихому утоплен. Впрочем, на прекращение Смуты это не повлияло: вскоре поляки предоставили на роль вождя оппозиции очередного "чудесно спасшегося царя Дмитрия", вошедшего в отечественную историю как Лжедмитрий II или "Тушинский вор".