Лжедмитрий I – сын Грозного или "Гришка-самозванец"? Кем был этот человек, сумевший из полного ничтожества занять московский трон? Наиболее ходовую версию приводит, например, известный историк Карамзин. Согласно ей, Лжедмитрий I – это бедный сын боярский (отец – стрелецкий сотник, убитый пьяным литвином) галичанин Юрий Отрепьев в поисках "беспечной праздности" решил стать иноком, стал монахом под именем Григорий, получил дьяконский чин, и там, за книгами и летописями вроде бы пришёл к идее провозгласить себя царевичем.

Кем мог быть Лжедмитрий

Кем был этот человек, сумевший из полного ничтожества занять московский трон? Наиболее ходовую версию приводит, например, Н.М. Карамзин. Согласно ей, Лжедмитрий I – это бедный сын боярский (отец – стрелецкий сотник, убитый пьяным литвином) галичанин Юрий Отрепьев в поисках "беспечной праздности" решил стать иноком, стал монахом под именем Григорий, получил дьяконский чин, и там, за книгами и летописями вроде бы пришёл к идее провозгласить себя царевичем. Затем бежал в Речь Посполитую, служил православному князю Василию Острожскому, потом ушёл к запорожцам и там научился воинскому мастерству. Внешности он был неприглядной, но с гордой осанкой, смелостью ума и красноречием.

Потом служил Адаму Вишневецкому (знаменитый литовский православный род) и однажды, прикинувшись больным, на исповеди "признался", что он царевич Дмитрий и даже подбросил заранее заготовленную бумагу, это подтверждающую. После чего Вишневецкий и тесть его – польский магнат (т.е. представитель высшего слоя шляхты, государственный советник) Юрий Мнишек, начали его "раскручивать". В действие активно включился католический духовный орден иезуитов, организовавший встречу с королём, который сразу дал будущему Дмитрию денег и обещал помощь. Согласно версии, которую приводит Карамзин, Отрепьев тайно перешёл в католичество и обещал папскому нунцию перевести в него Россию по воцарении в Москве, что и стало подлинной причиной поддержки его поляками.

Именно эта версия наиболее распространена. Однако, не будем забывать, что запустили её в обращении при царствовании Бориса Годунова как основание для обвинения Лжедмитрия в самозванстве. Что с приходом новой династии Романовых именно эта версия стала основной, а Карамзин писал свою "Историю государства российского" как политический заказ, обосновывающий безусловное право Романовых на престол через демонизацию всех их предшественников, начиная с первого русского царя Ивана Грозного. Впрочем, другой русский историк XIX века, Николай Иванович Костомаров, усомнился, что Лжедмитрий I и Григорий Отрепьев – одно лицо. Ведь будучи "крестовым дьяком" (т.е. личным секретарём) патриарха Иова, Григорий был лично известен всем боярам, которые тут же разоблачили бы его как самозванца.

Тем более, что существует и ещё одна версия, до сих пор считающаяся главной как в самом Угличе (где погиб настоящий Дмитрий Иванович), а также и у ряда историков. Якобы, в Угличе был убит не сам царевич Дмитрий, а его двойник – похожий на него мальчик, а самого Дмитрия его мать, прекрасно понимавшая, что в борьбе за власть Годунов пойдёт на всё, заблаговременно вывезла, подменив другим, похожим на него, мальчиком. Это выглядит значительно более правдоподобным, чем истории о подмене младенца чуть ли не с колыбели неким врачом – странно было бы, что прислуга, опекавшая малыша, была не в курсе, и информация не ушла в Москву.

На этом фоне гораздо правдоподобнее выглядит версия, что опасающаяся за сына женщина, узнав о приезде в Углич эмиссаров Годунова и догадавшись о цели приезда (доброхоты царицы наверняка имелись в Москве), в последний момент организовала подмену мальчика ребёнком одного из своих близких слуг, согласившегося рискнуть сыном ради спасения наследника престола. Это же, кстати, объясняет ситуацию с точки зрения православной религии, объявившей убитого мальчика святым из-за чудес, происходивших на его могиле. Ведь с этой точки зрения церкви мучеником и святым скорее мог стать пожертвовавший собой мальчик, чем ничего праведного не совершивший при жизни царевич.

Сам же Дмитрий был переправлен в безопасное место, и вряд ли этим местом был монастырь. Ибо при своём появлении он явно был обучен военному делу, грамоте (при том, что большая часть дворянства грамоты не знала), помимо родного владел свободно как минимум польским языком и прекрасно ориентировался в российских элитах и их отношении к династии Годуновых. То есть, являлся вполне подготовленным к своей миссии человеком, явившемся к королю с соответствующими бумагами, подтверждающими его происхождение, без чего с ним никто и разговаривать бы не стал.

Каким царём он стал

Итак, кем был Лжедмитрий, спорят до сих пор. Для нас же более важно, каким царём он стал. Согласно трудам другого нашего знаменитого историка Василия Ключевского, при достаточно невзрачной внешности этот человек был " богато одарённый, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с… пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства… мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания" .

Он "показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во всё, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей" . Через это он приобрёл широкую популярность в народе за пределами Москвы (что стало причиной поддержки уже очевидного самозванца Лжедмитрия II, объявившего себя вторично "чудесно спасшимся" царём Дмитрием). Будучи по симпатиям своим скорее западником, он вполне мог бы начать реформы, аналогичные реформам Петра I, вот только разница была в том, что легитимность Петра сомнений не вызывала, и он мог себе такое позволить.

При этом сам Лжедмитрий I, судя по его поведению, считал себя совершенно законным государем, и даже когда семейство князей Шуйских, распускавших слухи о его самозванстве, он вместо казни их (что непременно сделали бы и Иван Грозный и Борис Годунов) судил их Земским Собором, а вынесенный им смертный приговор заменил ссылкой, вскоре из ссылки Шуйских вернул и возвратил им боярство. Тем не менее, верхушка боярства скоро его возненавидела, ибо рассчитывала получить в его лице управляемую марионетку. Лжедмитрию ставили в вину недостаточную почтительность к высокородному боярству, приближение своей незнатной родни и иноземцев, а также несоответствующее русскому царю поведение: в бане не мылся, не спал после обеда, запросто держался с нижестоящими людьми. Плюс – жена полька, лишь для вида принявшая православие и предельно высокомерная.

Что интересно, обещания, данные полякам (если таковые были), новый царь тоже не спешил выполнять: земель русских не раздавал, и даже обещанный за поддержку своему тестю Юрию Мнишеку Смоленск не отдал. Зато строил планы создания коалиции России с католическими странами для совместного похода на турок. Да и к обращению России в католичество никаких шагов не предпринималось, хотя иезуиты и поляки находились рядом.

В итоге, как известно, Лжедмитрий был свергнут и убит в результате боярского заговора. Сыграли на неприязни народа к полякам, которые, считая себя главной опорой царя, вели себя нагло и бесцеремонно. Ударной силой служили боярские боевые холопы и часть стрельцов, народ же подняли вроде как против поляков, которые якобы "хотят убить бояр и государя".

Во главе заговора стояли прощённые Лжедмитрием Шуйские. Причём подлинный рекордсмен по предательству Василий Шуйский накануне заявлял своим соратникам, что "признав" Лжедмитрия ранее, соврал - для того, чтобы избавиться от Годунова. Кстати, ранее, при Годунове, он же, посланный в Углич разбираться со смертью царевича, тоже принародно клялся, что видел лично убитого Дмитрия, который вроде как сам напоролся на нож.

Был ли Лжедмитрий действительно сыном Грозного или безумно талантливым авантюристом – не столь важно. Важно, что его воцарение и его свержение было частью борьбы за реальную власть боярской олигархии. Как справедливо заметил Ключевский: "Боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды" . Что в итоге и случилось. Вот только ставший царём Василий Шуйский оказался одним из самых ничтожных и неудачных правителей России за всю её историю.