ИГНАТИЙ

ИГНАТИЙ - патриарх Московский и всея Руси.

Све­де­ния о его жиз­ни до при­ез­да в Рос­сию скуд­ны. По од­ним дан­ным, он был епи­ско­пом города Эрис­со (Гре­ция), а по дру­гим - про­ис­хо­дил с острова Кипр, где был ар­хи­епи­ско­пом. Ос­тал­ся без ка­фед­ры и уе­хал в Рим. От­ту­да при­был около 1593-1595 годов в Рос­сию; не­ко­то­рое вре­мя жил в Мо­ск­ве на ми­ло­сты­ню ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча. Около 1603 года при Бо­ри­се Фё­до­ро­ви­че Го­ду­но­ве по­лу­чил ря­зан­скую ка­фед­ру.

Пер­вым из русских ар­хие­ре­ев при­знал Лже­дмит­рия I , встре­тив его в Ту­ле как ца­ря и при­ве­дя к при­ся­ге Лже­дмит­рию всех из­ме­нив­ших Бо­ри­су Го­ду­но­ву «рус­ских лю­дей». По на­стоя­нию Лже­дмит­рия в ию­не 1605 года был из­бран пат­ри­ар­хом по­сле на­силь­ст­вен­но­го све­де­ния с пат­ри­ар­ше­ст­ва пат­ри­ар­ха Ио­ва; в ию­ле то­го же го­да вен­чал Лже­дмит­рия на цар­ст­во. При­нял дея­тель­ное уча­стие в свадь­бе Лже­дмит­рия и Ма­ри­ны Мни­шек. Уча­ст­во­вал в из­бра­нии по­слов к сан­до­мир­ско­му вое­во­де Юрию Мни­ше­ку с прось­бой вы­дать свою дочь Ма­ри­ну за­муж за Лже­дмит­рия. В 1606 году, при­сое­ди­нив Ма­ри­ну Мни­шек че­рез ми­ро­по­ма­за­ние к пра­во­сла­вию, вен­чал её с Лже­дмит­ри­ем.

По не­ко­то­рым дан­ным, в пат­ри­ар­шем са­не Игнатий го­тов был со­дей­ст­во­вать при­ня­тию русской Цер­ко­вью унии. По­сле убий­ст­ва Лже­дмит­рия ли­шён пат­ри­ар­ше­го и епи­скоп­ско­го са­на и со­бо­ром ар­хие­ре­ев оп­ре­де­лён мо­на­хом в Чу­дов монастырь. Со­бор не счи­тал Игнатия не­за­кон­ным пат­ри­ар­хом; од­на­ко вме­нил ему в ви­ну то, что он, не кре­стив, а толь­ко лишь ми­ро­по­ма­зав Ма­ри­ну Мни­шек, до­пус­тил её к при­ча­ще­нию и вен­чал с Лже­д­мит­ри­ем. По­сле за­клю­че­ния в 1611 годув Чу­дов монастырь пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на Игнатий был вос­ста­нов­лен про­поль­ской пар­ти­ей бо­яр в пат­ри­ар­шем са­не.

Чув­ст­вуя опас­ность сво­его мни­мо­го пат­ри­ар­ше­ст­ва, бе­жал в Лит­ву, по до­ро­ге был схва­чен по­ля­ка­ми и пред­став­лен Си­гиз­мун­ду III, ко­то­рый пред­ло­жил ему воз­вра­тить­ся в Мо­ск­ву ли­бо ос­тать­ся в Поль­ше. Игнатий по­се­лил­ся в уни­ат­ском ви­лен­ском Тро­иц­ком монастыре, при­няв здесь унию. Скон­чал­ся и по­гре­бён там же. Ис­точ­ни­ки Смут­но­го вре­ме­ни со­дер­жат весь­ма от­кро­вен­ные от­зы­вы об Игнатие - его име­ну­ют «су­щим вол­ком, ере­ти­ком», «му­жем глу­пым и пья­ни­цей и сра­мо­слов­цем и ко­щун­ни­ком».