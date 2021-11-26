ИГНАТИЙ
ИГНАТИЙ - патриарх Московский и всея Руси.
Сведения о его жизни до приезда в Россию скудны. По одним данным, он был епископом города Эриссо (Греция), а по другим - происходил с острова Кипр, где был архиепископом. Остался без кафедры и уехал в Рим. Оттуда прибыл около 1593-1595 годов в Россию; некоторое время жил в Москве на милостыню царя Фёдора Ивановича. Около 1603 года при Борисе Фёдоровиче Годунове получил рязанскую кафедру.
Первым из русских архиереев признал Лжедмитрия I, встретив его в Туле как царя и приведя к присяге Лжедмитрию всех изменивших Борису Годунову «русских людей». По настоянию Лжедмитрия в июне 1605 года был избран патриархом после насильственного сведения с патриаршества патриарха Иова; в июле того же года венчал Лжедмитрия на царство. Принял деятельное участие в свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек. Участвовал в избрании послов к сандомирскому воеводе Юрию Мнишеку с просьбой выдать свою дочь Марину замуж за Лжедмитрия. В 1606 году, присоединив Марину Мнишек через миропомазание к православию, венчал её с Лжедмитрием.
По некоторым данным, в патриаршем сане Игнатий готов был содействовать принятию русской Церковью унии. После убийства Лжедмитрия лишён патриаршего и епископского сана и собором архиереев определён монахом в Чудов монастырь. Собор не считал Игнатия незаконным патриархом; однако вменил ему в вину то, что он, не крестив, а только лишь миропомазав Марину Мнишек, допустил её к причащению и венчал с Лжедмитрием. После заключения в 1611 годув Чудов монастырь патриарха Гермогена Игнатий был восстановлен пропольской партией бояр в патриаршем сане.
Чувствуя опасность своего мнимого патриаршества, бежал в Литву, по дороге был схвачен поляками и представлен Сигизмунду III, который предложил ему возвратиться в Москву либо остаться в Польше. Игнатий поселился в униатском виленском Троицком монастыре, приняв здесь унию. Скончался и погребён там же. Источники Смутного времени содержат весьма откровенные отзывы об Игнатие - его именуют «сущим волком, еретиком», «мужем глупым и пьяницей и срамословцем и кощунником».