БАСМАНОВ Петр Федорович

Воевода, приближенный царя Бориса Годунова .

Внук А. Д. Басманова . Стольник с 1590. С 1599 — окольничий, с 1605 — боярин. При Борисе Годунове сделал блестящую карьеру.

Был военачальником, как писал Н. И. Костомаров , «умным, расторопным, храбрым, знавшим ратное дело и умевшим держать в повиновении подчиненных». Умело и решительно оборонял Новгород-Северский от войск Лжедмитрия I (1604). Однако после смерти Бориса Годунова изменил его сыну царю Федору Годунову.

В мае 1605 под Кромами перешел на сторону Лжедмитрия I и стал его доверенным лицом. Был главой Стрелецкого приказа. Во время восстания 17 мая 1606 Б. был убит москвичами. Его труп выставили на всеобщее обозрение вместе с телом Лжедмитрия.

Француз Ж. Маржерет писал, что «покойного Дмитрия, мертвого и нагого, протащили мимо монастыря императрицы — его матери — до площади… и положили сказанного Дмитрия на стол длиной около аршина, так что голова свешивалась с одной стороны и ноги — с другой, а сказанного Петра Басманова положили под сказанный стол».

Автор статьи: В. Н. Никулин.

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