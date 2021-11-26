КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ПРИКАЗ

КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве, России в середине XVI века - 1708 году.

Воз­ник на ос­но­ве еди­но­го Ни­же­го­род­ско­го, Ме­щер­ско­го и Ка­зан­ско­го двор­ца (смотритие в статье Двор­цы ). Сфор­ми­ро­вал­ся на ру­бе­же 1550-1560-х годов, впер­вые в до­ку­мен­тах упо­ми­на­ет­ся как Ка­зан­ская из­ба в 1565 году.

Осу­ще­ст­в­лял административное, во­енное, су­деб­ное, фи­нан­со­вое управ­ле­ние на­се­ле­ни­ем всех на­ро­дов По­вол­жья. Имел внеш­не­по­ли­тические функ­ции вви­ду по­гра­нич­но­го по­ло­же­ния под­чи­нён­ных ему тер­ри­то­рий (осу­ще­ст­в­лял свя­зи с но­гай­ски­ми, си­бир­ски­ми пра­ви­те­ля­ми, ха­на­ми и сул­тана­ми Ка­зах­ско­го хан­ст­ва и др.). Ве­дал сбо­ром яса­ка. Имел в под­чи­не­нии слу­жи­лых лю­дей (в 1680-1681 годах они на­ходились в ве­де­нии Ка­зан­ско­го сто­ла Разряд­но­го при­ка­за).

В XVII веке в юрис­дик­цию вхо­ди­ли: Ка­зань и Сви­яжск с при­го­ро­да­ми (Алат, Арск, Лаи­шев, Мал­мыж, Оса, Те­тю­ши), сур­ско-волж­ское ме­ж­ду­ре­чье (Ала­тырь, Ва­силь­го­род, Козь­мо­демь­янск, Кур­мыш, Пен­за, Са­ма­ра, Сим­бирск, Че­бок­са­ры, Яд­рин), Лу­го­вая сто­ро­на - ле­во­бе­ре­жье Вол­ги (Кок­шайск, Ца­рё­во­кок­шайск, Ца­рёв-Сан­чур­ский, Яранск), При­ура­лье (Бирск, Уфа), ме­щер­ские го­ро­да (Елать­ма, Ка­дом, Ка­си­мов, Мок­шанск, Тем­ни­ков, Шацк). До середины XVII века в его ве­де­нии бы­ло так­же Ниж­нее По­вол­жье (Ас­т­ра­хань, Дмит­ри­евск, Са­ра­тов, Тер­ки, Ца­ри­цын, Чёр­ный Яр), од­на­ко за­тем Ас­т­ра­хань с при­го­ро­да­ми пе­ре­шла в под­чи­не­ние По­соль­ско­го при­ка­за. С 1599 и до об­разо­ва­ния в 1637 Си­бир­ско­го при­ка­за Казанского дворца приказ кон­тро­ли­ро­вал так­же Си­бирь (но­во­ос­ваи­вае­мые зем­ли на Вос­то­ке, как пра­ви­ло, пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лись в ве­де­нии По­соль­ско­го при­ка­за, а за­тем пе­ре­хо­ди­ли под юрис­дик­цию Казанского дворца приказа).

В со­ста­ве Казанского дворца приказ из­вест­ны Раз­ряд­ный, По­ме­ст­ный, Де­неж­ный сто­лы (пер­вые два ве­да­ли воо­руженными си­ла­ми и слу­жи­лы­ми людь­ми, по­след­ний - фи­нан­си­ро­ва­ни­ем ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний на под­ве­дом­ст­вен­ной Казанскому дворцу приказа тер­ри­то­рии). Сре­ди ру­ко­во­ди­те­лей Казанского дворца приказа бы­ли вид­ные государственные дея­те­ли - боя­ре кня­зья Д. М. Чер­кас­ский, Н. И. Одо­ев­ский , А. Н. Тру­бец­кой, Ю. А. Дол­го­ру­ков. Казанского дворца приказ ли­к­ви­ди­ро­ван в 1709 году по­сле уч­ре­ж­де­ния в 1708 году Ка­зан­ской гу­бер­нии и пе­ре­да­чи управ­ле­ния тер­ри­то­ри­ей, во­шед­шей в её со­став, гу­берн­ским вла­стям.

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