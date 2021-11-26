КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ПРИКАЗ
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ПРИКАЗ - центральное государственное учреждение в Русском государстве, России в середине XVI века - 1708 году.
Возник на основе единого Нижегородского, Мещерского и Казанского дворца (смотритие в статье Дворцы). Сформировался на рубеже 1550-1560-х годов, впервые в документах упоминается как Казанская изба в 1565 году.
Осуществлял административное, военное, судебное, финансовое управление населением всех народов Поволжья. Имел внешнеполитические функции ввиду пограничного положения подчинённых ему территорий (осуществлял связи с ногайскими, сибирскими правителями, ханами и султанами Казахского ханства и др.). Ведал сбором ясака. Имел в подчинении служилых людей (в 1680-1681 годах они находились в ведении Казанского стола Разрядного приказа).
В XVII веке в юрисдикцию входили: Казань и Свияжск с пригородами (Алат, Арск, Лаишев, Малмыж, Оса, Тетюши), сурско-волжское междуречье (Алатырь, Васильгород, Козьмодемьянск, Курмыш, Пенза, Самара, Симбирск, Чебоксары, Ядрин), Луговая сторона - левобережье Волги (Кокшайск, Царёвококшайск, Царёв-Санчурский, Яранск), Приуралье (Бирск, Уфа), мещерские города (Елатьма, Кадом, Касимов, Мокшанск, Темников, Шацк). До середины XVII века в его ведении было также Нижнее Поволжье (Астрахань, Дмитриевск, Саратов, Терки, Царицын, Чёрный Яр), однако затем Астрахань с пригородами перешла в подчинение Посольского приказа. С 1599 и до образования в 1637 Сибирского приказа Казанского дворца приказ контролировал также Сибирь (новоосваиваемые земли на Востоке, как правило, первоначально находились в ведении Посольского приказа, а затем переходили под юрисдикцию Казанского дворца приказа).
В составе Казанского дворца приказ известны Разрядный, Поместный, Денежный столы (первые два ведали вооруженными силами и служилыми людьми, последний - финансированием местных учреждений на подведомственной Казанскому дворцу приказа территории). Среди руководителей Казанского дворца приказа были видные государственные деятели - бояре князья Д. М. Черкасский, Н. И. Одоевский, А. Н. Трубецкой, Ю. А. Долгоруков. Казанского дворца приказ ликвидирован в 1709 году после учреждения в 1708 году Казанской губернии и передачи управления территорией, вошедшей в её состав, губернским властям.