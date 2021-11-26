Глинские

Гли`нские — княжеский род, представители которого, согласно составленному в 1-й половине 1520-х «Подлинному родослову Глинских князей», считали себя потомками золотоордынского темника Мамая. Происхождение фамилии связывается с получением предками Г. от великого князя литовского Витовта городов Глинска и Полтавы. Служившие литовским князьям Г. документально прослеживаются с конца XIV — начала XV в. В 1398 упоминается Иван Глинский, женатый на дочери князя Даниила Острожского. Сын Ивана, Борис Иванович, упоминается в актах с 1432; служилый князь при Свидригайло (1433—1437); в 1437 принес присягу польскому королю Владиславу III. У него было 5 сыновей, из них известность получили трое: Григорий, овручский наместник , Иван, черниговский наместник , и Лев, служилый князь И. Ю. Мстиславского. В 1508 сын Льва Михаил Львович (1470—1534) поднял мятеж против короля Сигизмунда I, получивший в историографии название «мятеж Глинских». Пытаясь привлечь на свою сторону православное население Великого княжества Литовского, Михаил Львович распространял слухи, что всех православных обратят в католичество. Предпринял неудачную попытку освободить из Ковенского замка последнего хана Большой Орды Шейх-Ахмеда. Со сторонниками обосновался в Турове. Вел переговоры с королем Сигизмундом и радой в Вильно, одновременно начал переговоры с великим князем московским Василием III. Г. овладели Мозырем, весной-летом 1508 при поддержке московских воевод (что, вероятно, означало, что Г. уже перешли на службу Москве) безуспешно пытались захватить Минск, Слуцк, Мстиславль и Кричев, совершили набег на Киевщину. Мятеж завершился в октябре 1508 после заключения мира между Москвой и Литвой. Г. со своими сторонниками выехали к Василию III, от которого получили поместья. Брат Михаила Львовича, Василий Львович (ок. 1465 — 1515), имевший прозвище Темный (возможно, ослепший от глазной болезни), получил в России город Медынь. От его брака с Анной Якшич известно 3 сына и 3 дочери, одной из которых была Глинская Елена, ставшая второй женой великого князя Василия III и матерью царя Ивана IV Грозного. Род Г. угас в начале XVII в. Лит.: Глинские // Русский биографический словарь: в 25 томах. СПб.—М., 1896—1918; Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. М., 2010; Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 1999.