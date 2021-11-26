МИТРОПОЛИТ

МИТРОПОЛИ́Т (μητροπολίτης - греч., metropolitanus - лат.). В хри­сти­ан­ст­ве один из ти­ту­лов епи­ско­па .

В позд­ней Римской им­пе­рии, Ви­зан­тии и на средневековом За­па­де митрополит - епи­скоп главного го­ро­да про­вин­ции (ми­тро­по­лии) или ми­тро­по­личь­е­го ок­ру­га.

По ка­но­нам древ­ней Церк­ви митрополит санк­цио­ни­ру­ет все епи­скоп­ские ру­ко­по­ло­же­ния на под­ве­дом­ст­вен­ной тер­ри­то­рии, со­зы­ва­ет со­бор по­ме­ст­ной церк­ви и пред­се­да­тель­ст­ву­ет на нём, воз­глав­ля­ет со­бор­ный суд для ре­ше­ния тяжб с уча­сти­ем епи­ско­пов.

В Ви­зан­тии епи­скоп­ское по­свя­ще­ние какого-либо ли­ца с на­зна­че­ни­ем на долж­ность митрополита санк­цио­ни­ро­вал им­пе­ра­тор.

На За­па­де ти­тул митрополита ис­поль­зо­вал­ся бо­лее сво­бод­но, чем на Вос­то­ке, час­то его при­ме­ня­ли по от­но­ше­нию к ря­до­вым епи­ско­пам. Ны­не митрополит в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - гла­ва цер­ков­ной про­вин­ции (как пра­ви­ло, с ти­ту­лом ар­хи­епи­ско­па), вклю­чаю­щей несколько дио­це­зов и ар­хи­дио­цез - дио­цез, епи­ско­пом ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся сам ми­тро­по­лит.

В боль­шин­ст­ве современных по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей сан митрополита яв­ля­ет­ся почетным ти­ту­лом, не пре­дос­тав­ляю­щим его но­си­те­лю какой-либо до­пол­нительных вла­ст­ных пол­но­мо­чий по срав­не­нию с обыч­ным епи­ско­пом.

В ря­де ав­то­ке­фаль­ных церк­вей (Поль­ской, Чеш­ских зе­мель и Сло­ва­кии, Пра­во­слав­ной церк­ви в Аме­ри­ке) ти­тул митрополита но­сят их пред­стоя­те­ли. В Румынской пра­во­слав­ной церк­ви митрополиты воз­глав­ля­ют ми­тро­по­ли­чьи ок­ру­га.

Русскую цер­ковь, яв­ляв­шую­ся со вре­ме­ни об­ра­зо­ва­ния (конец X века) ми­тро­по­личь­им ок­ру­гом Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, ис­то­ри­че­ски воз­глав­лял митрополит, пер­вен­ст­вую­щий сре­ди дру­гих русских епи­ско­пов.

По­сле вве­де­ния в Русскую церк­ви пат­ри­ар­ше­ст­ва (1589 год) ти­тул митрополита стал почетным на­име­но­ва­ни­ем ар­хие­ре­ев, воз­глав­ляв­ших важ­ные ка­фед­ры [Нов­го­род­скую, Рос­тов­скую (кафедральный г. Ростов Великий), Ка­зан­скую, Кру­тиц­кую, позд­нее - Ки­ев­скую, С.-Пе­тер­бург­скую и другие], или их лич­ным почетным ти­ту­лом.

В начале XXI века сан митрополита яв­ля­ет­ся так­же почетным ти­ту­лом пред­стоя­те­лей са­мо­управ­ляе­мых церк­вей в юрис­дик­ции Московского пат­ри­ар­ха­та .

С 2011года в РПЦ митрополит мо­жет так­же яв­лять­ся гла­вой мит­ро­по­личь­е­го ок­ру­га или мит­ро­по­лии.

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