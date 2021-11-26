АНДРЕЙ Иванович Старицкий

Удельный князь, младший из сыновей великого князя Ивана III .

После смерти старшего брата, великого князя Василия III (1533), с которым всегда находился в хороших отношениях, в отличие от брата Юрия, не был репрессирован Еленой Глинской , и некоторое время оставался в Москве. Перед отъездом к себе в удел, А. попросил присоединить город к своей вотчине, в чем ему было отказано. А. остался недоволен полученными подарками, о чем тут же донесли Елене. А. сообщили, что его хотят схватить. А. заставили подписать «проклятую» грамоту о верной службе правительнице. Опекунские функции, которыми его наделил перед смертью Василий III, были аннулированы. После смерти князя Юрия Ивановича (1536) А. стал законным потенциальным претендентом на московский престол и в таком качестве представлял реальную опасность для Елены Глинской. В Москву доносили, что А. хочет бежать в Литву . Трижды Елена приглашала А. в Москву на совет о вой-не против Казани (1537), и трижды он уклонялся от поездки, ссылаясь на болезнь, хотя отправил на государеву службу почти все свои войска. В Старицу было направлено большое войско, чтобы отрезать А. путь к литовской границе. Узнав об этом, А. двинулся через Торжок в Новгородскую область, где поднял мятеж. Настигнутый великокняжеским войском, под командованием князя Овчины-Телепнева-Оболенского, А. не оказал сопротивления и согласился приехать в Москву, понадеявшись на клятву Оболенского, что его не тронут. В Москве А. вместе с женой Ефросиньей и сыном Владимиром заключили в тюрьму, где он и умер через несколько месяцев (1537).

Автор статьи: Сметанникова А.В.