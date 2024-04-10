En
EN
Поиск
06.05.2026
Культура России в XVII в.
Какая тенденция в русской культуре XVII века отражает переход от средневековых традиций к новым, более светским формам?
ужесточение церковной цензуры над книгопечатанием
постепенное обмирщение культуры — рост интереса к мирской жизни, бытовым сюжетам, индивидуальным переживаниям, заимствование европейских образцов
полный отказ от иконописных традиций в пользу портрета
запрет на использование иностранных слов и обычаев
Следующий вопрос
Пропустить вопрос
Вопрос:
1 из 10
Пройти тест