Славяно-греко-латинская академия: преобразования на рубеже эпох Академия переживала трудное время после внезапного ухода братьев Лихудов. Однако образование здесь не прекратилось. Спустя несколько лет Петр I присвоил Академии государственный статус и поручил провести в ней изменения, делая упор на латинский язык. Был издан соответствующий указ. Дело в том, что царя интересовал подъем науки, а латынь считалась научным языком того времени в Западной Европе.

Преобразование Академии при Петре I

Академия переживала трудное время после внезапного ухода братьев Лихудов. Однако образование здесь не прекратилось. Спустя несколько лет Петр I присвоил Академии государственный статус и поручил провести в ней изменения, делая упор на латинский язык. Был издан соответствующий указ. Дело в том, что царя интересовал подъем науки, а латынь считалась научным языком того времени в Западной Европе. В 1699 году в Москву из заграничного путешествия вернулся иеромонах Палладий Роговский - первый российский доктор философии. Его назначили первым ректором Академии. Палладий Роговский - ученик братьев Лихудов. Под его руководством и его помощника местоблюстителя митрополита Стефана Яворского было возобновлено преподавание философии. С этими именами связаны коренные преобразования в обновляемой школе.

В начале XVIII века они провели несколько реформ. В учебный план ввели изучение немецкого, французского языков и медицины. Главное место занимал латинский язык. С него начинались любые занятия в академии. С этого времени Славяно-греко-латинская академия более тридцати лет находилась под исключительным и преобладающим влиянием латыни.

Процесс обучения длился 12-13 лет и состоял из восьми классов. В четырех первых классах изучали основы славянского и латинского языков, а также историю, географию и арифметику. Студенты средних классов должны были постоянно разговаривать на латыни, даже между собой, таким образом, они учились чувствовать язык и изъясняться красноречиво. Высшие классы были самыми сложными: здесь они изучали философию в течение двух лет и богословие в течение четырех лет. Помимо греческого и латинского, в академии преподавали и современные иностранные языки. Поэзия была отдельным предметом, молодых людей учили писать стихи. Учеба велась круглый год, без каникул.

Преобразованная Академия ставила своей целью подготовку священников, свободно владеющих древними и новыми языками, обучение лиц, предназначенных для службы в церковном управлении и народном образовании, а также обучение студентов для последующей работы на государственной службе. Таким образом, Академия стала крупным центром подготовки специалистов в различных областях гуманитарного знания.

Государство часто поручало учреждению и его преподавателям важные задания. Основной - было не только переводить различные тексты, но и создавать учебные пособия. Значительное время тратилось на проверку, сравнение и исправление книг, а также на воспитание неверующих, раскольников и отступников от веры. Ученикам также поручали церковные проповеди. Часто студенты проходили экзамены через проведение публичных диспутов, а также могли показать свои знания, умения и навыки на торжественных собраниях, где исполнялись песни, стихи и поставлены комедии.

Далеко не всем ученикам удавалось закончить академию. Ведь школ было недостаточно, а потребность в грамотных и образованных людях была велика, поэтому обучаемых часто забирали на разные работы и экспедиции. Во времена Петра I учеников академии начали отправлять за границу для изучения иностранных языков во Франкфурт, Амстердам, Геттинген, Швецию. Академия стала известна в Европе. С 1721 года в ней начали учиться и иностранцы, которые были приравнены к русским студентам.

Академия при митрополите Платоне. Возрождение

Назначение митрополита Платона директором академии в 1775 году стало следующим этапом в развитии этого учебного заведения. Это событие произошло в то время, когда открылся Московский университет, который готовил специалистов в сфере светских наук.

В связи с этим Академия под руководством митрополита Платона сменила свой уклон и превратилась в высшую богословскую школу, которая занималась подготовкой лиц духовного звания и обеспечивала всестороннее образование для православной молодежи.

Митрополит Платон во многом способствовал возрождению Академии. Он увеличил число учащихся с 300 до 1000, устроил бурсу – это общежитие - для беднейших студентов, обеспечил академию материально. Во время его руководства студенты находились преимущественно на государственной поддержке, а он сам выбирал учителей и давал им свои наставления, требуя ежемесячных отчетов о ходе занятий. Также были заложены основы русской церковно-исторической науки, сократилось влияние латинского языка, было усилено изучение греческого, а русский язык получил первостепенное значение как язык преподавания. Особое внимание уделялось изучению церковного устава, были введены новые предметы, такие как церковная и гражданская история, история философии и другие. Директор вкладывал в умы студентов о необходимости часто посещать богослужения в Спасском соборе.

Знаменитые выпускники Академии

За годы своего существования из Славяно-греко-латинской Академии выпустились знаменитые и выдающиеся деятели разных сфер жизни. Ведь именно это старейшее учебное заведение стало Alma Mater всему российскому образованию и науке.

Безусловно, одно из первых мест среди выпускников Академии принадлежит Михаилу Васильевичу Ломоносову - первому русскому учёному-естествоиспытателю мирового значения, энциклопедисту, химику и физику. М.В. Ломоносов поступил учиться в Славяно-греко-латинскую академию в 1731 году. Из его биографии известно, что в год его поступления в Академии было 236 студентов. Известно также, что, учась в Академии, он познакомился с лучшими образцами древнерусской литературы, с латинской поэзией, с ораторским искусством, а также с естественными науками, которые преподавали по Аристотелю и Птолемею. Впоследствии он вошел в науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертавшему обширную программу физико-химических исследований. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, художник, историк и, конечно, поэт. Он утвердил основания современного русского литературного языка. И именно Ломоносов разработал проект и основал Московский университет, впоследствии названный в его честь.

Среди выпускников Славяно-греко-латинской Академии также великий математик Леонтий Магницкий, по учебнику которого будут преподавать арифметику в течение долгих лет. Окончил это высшее учебное заведение ученый и поэт, переводчик и филолог XVIII века, один из основателей силлабо-тонического стихосложения в России Василий Кириллович Тредиаковский. Первооткрыватель отечественного фарфора, соученик и товарищ Михаила Ломоносова Дмитрий Виноградов и знаменитый архитектор Екатерининской эпохи, представитель классицизма, зачинатель русской псевдоготики Василий Баженов тоже обучались в Академии.

Первый русский сатирик и дипломат Антиох Дмитриевич Кантемир, известный российский историк Василий Никитич Татищев, исследователь Сибири и Камчатки Степан Петрович Крашенинников, автор ряда учебников Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, будущий основатель русского театра Федор Волков, первые профессора Московского университета Николай Никитович Поповский и Антон Алексеевич Барсов, первый русский доктор медицины Петр Постников и многие другие отечественные выдающиеся деятели своего времени навсегда вписаны в страницы летописи Славяно-греко-латинской Академии.

Закрытие академии

Во время Отечественной войны 1812 года Заиконоспасский монастырь был подожжен французами и сильно пострадал от нашествия Наполеона. Студентам и преподавателям оставаться в ветхом здании монастыря было небезопасно. Так начался закат старейшей академии России. Дальнейшее существование этого учебного заведения находилось под вопросом.

В 1814 году Славяно-греко-латинская академия решением Святейшего Синода была преобразована в Московскую Духовную академию и переведена из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Ситуация была осложнена еще и тем, что к началу войны по всей стране было открыто уже пять специализированных училища и университетов. Постепенно открывались новые высшие заведения. Потому необходимость в архаичной школе с преподавателями из духовенства поэтапно сошла «на нет».

Подводя итог, необходимо отметить значение старейшей школы. Славяно-греко-латинская Академия - первое высшее учебное заведение в России. Оно было основано, чтобы подготовить образованных людей для Церкви и для государства. Славяно-греко-латинская Академия прекрасно справилась с возложенной на неё задачей высшей школы. Именно это учреждение послужило развитию и становлению науки и образования во всей России. Академия унаследовала лучшие церковно-богословские и культурно-исторические традиции православия. Это был также и первый русский центр философской культуры. Академия сыграла видную роль в развитии просвещения и культуры в конце XVII и первой четверти XVIII века. Она воспитала множество достойных граждан и верных сынов отечества. Это учебное заведение заложило фундамент своей собственной научной школы, сыграв не последнюю роль в становлении Академии Наук и Московского университета.

Преемниками Славяно-греко-латинской Академии являются Петербургский университет, Московская Духовная Академия, Российская академия наук и, конечно, Московский государственный университет имени её выпускника – Михаила Васильевича Ломоносова.