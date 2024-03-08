СИНОПСИС КИЕВСКИЙ

Синóпсис Ки́евский — исторический обзор Юго-Зап. Руси, составленный во 2-й половине XVII в. предположительно архимандритом Киево-Печерской лавры И. Гизелем, напечатанный там впервые в 1674. Основным источником С. К. считаются польские летописи. В нем изложена история восточных славян с древнейших времен до присоединения Киева к России в 1654.

Лит .: Пештич С. Л. «Синопсис» как историческое произведение // Труды отдела древнерусской литературы. М.–Л., 1958. Т. XV. С. 284–298; Мечта о русском единстве. Киевский синопсис (1674) / Cост. О. Я. Сапожников. М., 2006. М. Ю. Борисов.