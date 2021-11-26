ПОВЕСТЬ О НАЧАЛЕ МОСКВЫ

ПОВЕСТЬ О НАЧАЛЕ МОСКВЫ - («По­весть о за­ча­ле Мо­ск­вы»), древнерусская по­весть XVII века. Рас­ска­зы­ва­ет об ос­но­ва­нии Мо­ск­вы и о её пра­ви­те­лях вплоть до сы­но­вей Ива­на Ка­ли­ты .

Клю­че­вой эпи­зод по­стро­ен на мо­ти­ве ос­но­ва­ния го­ро­да на кро­ви и се­мей­ной мес­ти: князь Юрий Дол­го­ру­кий каз­нил за не­поч­ти­тель­ность боя­ри­на Ива­на Куч­ку, ос­но­вал на его зем­ле Мо­ск­ву, а дочь Куч­ки вы­дал за сво­его сы­на Ан­д­рея Бо­го­люб­ско­го . «По­весть…» - об­ра­зец ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ки, со­дер­жит мно­же­ст­во ана­хро­низ­мов; ис­то­рич­ность све­де­ний о Куч­ке и его до­че­ри - пред­мет дис­кус­сий.

По­вес­тя­ми о на­ча­ле Мо­ск­вы на­зы­ва­ют так­же ещё три псев­до­ис­то­рических про­из­ве­де­ния XVII века: «Ска­за­ние о за­ча­тии Мо­ск­вы и Кру­тиц­кой епи­ско­пии», «Ска­за­ние об убие­нии Да­нии­ла Суз­даль­ско­го и о на­ча­ле Мо­ск­вы», «Пре­да­ние об ос­но­ва­нии Мо­ск­вы Оле­гом».

Издания:

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2006. Т. 15. С. 136-147.

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