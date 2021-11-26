ПОВЕСТЬ О ЕРШЕ ЕРШОВИЧЕ

ПОВЕСТЬ О ЕРШЕ ЕРШОВИЧЕ - древнерусская ко­ми­че­ская по­весть конца XVI - 1-й половины XVII векоа. Из­вест­на в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях.

Опи­сы­вая тяж­бу ме­ж­ду ры­ба­ми о пра­ве на Рос­тов­ское озе­ро, са­ти­риче­ски изо­бра­жа­ет су­деб­ный про­цесс, па­ро­ди­ру­ет су­до­про­из­водств. до­ку­мент («суд­ный спи­сок») и жанр прит­чи с ал­ле­го­рическими пер­со­на­жа­ми-жи­вот­ны­ми. Пе­ре­кли­ка­ет­ся с на­род­ны­ми сказ­ка­ми о жи­вот­ных; в позд­ней­ших вер­си­ях от­ли­ча­ет­ся ба­ла­гур­ст­вом ско­мо­ро­ше­ско­го ха­рак­те­ра (ис­поль­зо­ва­ние ра­ёш­но­го сти­ха и ко­мической риф­мы и тому подобное). Пе­ча­та­лась как лу­боч­ное из­да­ние (XVIII век); пе­ре­шла в фольк­лор.

По мо­ти­вам «По­вес­ти…» на­пи­сан рас­сказ В.И. Бе­ло­ва «Ры­бац­кая бай­ка. Со­вре­мен­ный ва­ри­ант сказ­ки про Ер­ша Ер­шо­ви­ча, сы­на Ще­тин­ни­ко­ва, ус­лы­шан­ный не­да­ле­ко от Во­ло­гды, на Ку­бен­ском озе­ре во вре­мя бес­клё­вья» (1972); снят мульт­фильм «Про Ер­ша Ер­шо­ви­ча» (1979 год, режиссер С.М. Со­ко­лов).

Издания:

Рус­ская де­мо­кра­ти­че­ская са­ти­ра XVII века / Под­гот. тек­стов, ст. и ком­мент. В.П. Ад­риа­но­вой-Пе­ретц. 2-е изд. М., 1977. С. 7-16;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2010. Т. 16. С. 395-401.

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