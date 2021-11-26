ПОВЕСТЬ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ

ПОВЕСТЬ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ - памятник древнерусской старообрядческой книжности XVII века.

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова , за приверженность старообрядчеству и покровительство его учителям заключённая в темницу и уморённая голодом, изображена как мученица за веру.

На­пи­са­на вско­ре по­сле смер­ти боя­ры­ни, воз­мож­но, её дво­рец­ким Ан­д­ре­ем или од­ним из брать­ев. Из­вест­но несколько ре­дак­ций «По­вес­ти…»; пер­во­на­чаль­ная вер­сия тек­ста не со­хра­ни­лась. Стиль «По­вес­ти…» от­ли­ча­ют со­че­та­ние книж­ной об­раз­но­сти и лек­си­ки с эле­мен­та­ми про­сто­ре­чия, вы­ра­зи­тель­ность диа­ло­гов и отдельных ре­п­лик; ха­рак­тер­на пред­мет­но-бы­то­вая де­та­ли­за­ция.

Издания:

По­весть о боя­ры­не Мо­ро­зо­вой / Под­гот. тек­стов и ис­след. А.И. Ма­зу­ни­на. Л., 1979;

По­весть о боя­ры­не Мо­ро­зо­вой / Сост. Н. Дем­ко­ва. М., 1991.

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