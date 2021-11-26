ПОВЕСТЬ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ
ПОВЕСТЬ О БОЯРЫНЕ МОРОЗОВОЙ - памятник древнерусской старообрядческой книжности XVII века.
Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, за приверженность старообрядчеству и покровительство его учителям заключённая в темницу и уморённая голодом, изображена как мученица за веру.
Написана вскоре после смерти боярыни, возможно, её дворецким Андреем или одним из братьев. Известно несколько редакций «Повести…»; первоначальная версия текста не сохранилась. Стиль «Повести…» отличают сочетание книжной образности и лексики с элементами просторечия, выразительность диалогов и отдельных реплик; характерна предметно-бытовая детализация.
Издания:
Повесть о боярыне Морозовой / Подгот. текстов и исслед. А.И. Мазунина. Л., 1979;
Повесть о боярыне Морозовой / Сост. Н. Демкова. М., 1991.