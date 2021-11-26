ПОГАНКИНЫХ ПАЛАТЫ
ПОГАНКИНЫХ ПАЛАТЫ - памятник древнерусской жилой архитектуры в Пскове.
Расположены в Окольном городе. Каменное здание с П-образным планом и толстыми стенами (от 1,5 до 2 м) построено купцом С.И. Поганкиным между 1671 и 1679 годами. Западная часть с 3 каменными этажами - жилые палаты хозяина и его семьи. В восточной 2-этажной части предположительно располагались палаты сыновей владельца дома, к ним примыкает одноэтажная часть с поварнями. Парадный вход осуществлялся со двора по крыльцу в сени 2-го этажа. На 3-м этаже расположены помещения для приёма гостей, в том числе самое большое помещение поганкиных палат - одностолпная столовая палата (площадь 125 м2) с 11 окнами. 1-й этаж занят подклетями с двойными железными дверями и ставнями на зарешечённых окнах. Отсюда также предположительно шли подземные ходы к стенам Окольного города и к Медведеву-Иоанно-Златоустовскому мужскому монастырю (основан не позднее XV века, не сохранился). Сохраняются внутристенные палатки (древние туалеты), чуланы, вентиляционные каналы.
В 1711 году, после смерти Г.Ю. Поганкина, двор с палатами перешёл во владение к вице-губернатору Санкт-Петербургской губернии (1711-1714) Я.Н. Римскому-Корсакову (смотреть Корсаковы), дети которого сдавали их в аренду Главной провиантской канцелярии; с 1721 года использовались для хранения пороха. В 1747 году куплены казной для военного ведомства. В 1750-1754 годы разобраны верхние деревянные этажи, дубовые полы и изразцовые печи, оба крыльца палат. До конца XIX века использовались как склад. В 1900 году переданы Псковскому археологическому обществу. В 1900-1902 годы Поганкиных палаты приспособлены под музей (ныне - одно из зданий Псковского объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника); перестроена крыша, пристроено новое каменное крыльцо (архитектор Л.П. Шишко; на его месте в 1995-1996 годы воссоздано первоначальное крыльцо, архитектор В.Е. Никитин). В 1949-1953 годы проведена реставрация (архитекторы О.В. Давыдова, А.К. Дидрихс).
Ныне в Поганкиных палатах расположены экспозиции икон XIV-XVII веков, деревянные скульптуры XVI-XVIII веков., фрагментов росписей, серебра, прикладного искусства и другие.
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