ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ
ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ - стиль многоголосного пения, а также общее наименование различных видов и жанров русской и украинской многоголосной хоровой музыки 2-й половины XVII - XVIII веков.
Партесное пение записывалось с помощью квадратной киевской нотации, как правило, в комплектах хоровых партий (поголосников). Сохранившиеся рукописи указывают на разнообразие исполнительских составов - от 3 до 12 голосов (в редких случаях 16, 24 и даже 48 голосов). По гармонической природе партесное пение консонантно, основная форма согласования голосов по вертикали - трезвучие.
В партесном пении различают два вида многоголосия. В «постоянном» многоголосии количество голосов не меняется, текст всех хоровых партий произносится синхронно. Для «переменного» многоголосия характерны чередование солистов, групп голосов и тутти, полифонические имитации и разновременное произнесение текста. В «Мусикийской грамматике» Н.П. Дилецкого эти виды многоголосия названы соответственно «простоестественным» и «борительным или концертовым»; современные термины принадлежат В.В. Протопопову. «Переменное» многоголосие преобладает в партесном концерте и циклах песнопений литургии (так называемых Службах Божиих), принадлежащих Дилецкому, С. Пекалицкому, В. Титову, Н. Бавыкину, Н. Калашникову и другим композиторам. «Постоянное» многоголосие - отличительная черта обработок (гармонизаций) мелодий знаменного, греческого, киевского и других распевов на 4 или 8 (реже 3, 5 и 6) голосов. При сочинении мелодический первоисточник (распев) помещался в теноре, затем приписывался бас как гармоническая опора (иногда с активным мелодическим движением, включающим неаккордовые звуки), затем альт и дискант.
Партесное пение с «постоянным» многоголосием, усвоив правила западно-европейской гармонии (особенно в кадансах), в то же время сохранило характерные особенности национального музейного мышления: гармоническую модальность, линеарность (в том числе параллелизм) голосоведения, несимметричную ритмику. Эволюция этого вида партесного пения была связана с усилением самостоятельности голосов, сопровождавших распев, их мелодической развитости (не без влияния концертного многоголосия), что привело к увеличению числа свободных композиций (то есть без заимствования распевов). Крупнейшие мастера «постоянного» партесного многоголосия - государевы певчие дьяки петровской эпохи С.И. Беляев, И.М. Протопопов, а также анонимные авторы из Великого Новгорода, Костромы, Ярославля, Устюжны-Железнопольской, Соликамска, многих монастырей и храмов России.
Внебогослужебная ветвь партесного пения - канты и псальмы. Канты стали основой ансамблевых эпизодов в партесном концерте.
Нотные издания:
Музыка на Полтавскую победу / Составление, публ., исследование и коммент. Вл. Протопопова. М., 1973 год (Памятники русского музыкального искусства. Вып. 2);
Московское барокко XVII - 1-й четверти XVIII веков. / Восстановление партитур из хоровых голосов (партий), редакция многоголосия, вступ. ст. В. В. Протопопова. СПб., 2000 (Антология русской и восточно-славянской духовной музыки. Т. 5).