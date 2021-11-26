ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ - стиль многоголосного пения, а также общее наименование различных видов и жанров русской и украинской многоголосной хоровой музыки 2-й половины XVII - XVIII веков.

Партесное пение за­пи­сы­ва­лось с по­мо­щью квад­рат­ной ки­ев­ской но­та­ции, как пра­ви­ло, в ком­плек­тах хо­ро­вых пар­тий (по­го­лос­ни­ков). Со­хра­нив­шие­ся ру­ко­пи­си ука­зы­ва­ют на раз­но­об­ра­зие ис­пол­ни­тель­ских со­ста­вов - от 3 до 12 го­ло­сов (в ред­ких слу­ча­ях 16, 24 и да­же 48 го­ло­сов). По гар­мо­ни­че­ской при­ро­де партесное пение кон­со­нант­но, основная фор­ма со­гла­со­ва­ния го­ло­сов по вер­ти­ка­ли - тре­зву­чие.

В партесном пении раз­ли­ча­ют два ви­да мно­го­го­ло­сия. В «по­сто­ян­ном» мно­го­го­ло­сии ко­ли­че­ст­во го­ло­сов не ме­ня­ет­ся, текст всех хо­ро­вых пар­тий про­из­но­сит­ся син­хрон­но. Для «пе­ре­мен­но­го» мно­го­го­ло­сия ха­рак­тер­ны че­ре­до­ва­ние со­лис­тов, групп го­ло­сов и тут­ти, по­ли­фо­ни­че­ские ими­та­ции и раз­но­вре­мен­ное про­из­не­се­ние тек­ста. В «Му­си­кий­ской грам­ма­ти­ке» Н.П. Ди­лец­ко­го эти ви­ды мно­го­го­ло­сия на­зва­ны со­от­вет­ст­вен­но «про­сто­ес­те­ст­вен­ным» и «бо­ри­тель­ным или кон­цер­то­вым»; современные тер­ми­ны при­над­ле­жат В.В. Про­то­по­по­ву . «Пе­ре­мен­ное» мно­го­го­ло­сие пре­об­ла­да­ет в пар­тес­ном кон­цер­те и цик­лах пес­но­пе­ний ли­тур­гии (так называемых Служ­бах Бо­жи­их), при­над­ле­жа­щих Ди­лец­ко­му, С. Пе­ка­лиц­ко­му, В. Ти­то­ву, Н. Ба­вы­ки­ну, Н. Ка­лаш­ни­ко­ву и другим ком­по­зи­то­рам. «По­сто­ян­ное» мно­го­го­ло­сие - от­ли­чительная чер­та об­ра­бо­ток (гар­мо­ни­за­ций) ме­ло­дий зна­мен­но­го, гре­че­ско­го, ки­ев­ско­го и других рас­пе­вов на 4 или 8 (ре­же 3, 5 и 6) го­ло­сов. При со­чи­не­нии ме­ло­ди­че­ский пер­во­ис­точ­ник (рас­пев) по­ме­щал­ся в те­но­ре, за­тем при­пи­сы­вал­ся бас как гар­мо­ни­че­ская опо­ра (ино­гда с ак­тив­ным ме­ло­ди­че­ским дви­же­ни­ем, вклю­чаю­щим не­ак­кор­до­вые зву­ки), за­тем альт и дис­кант.

Партесное пение с «по­сто­ян­ным» мно­гого­ло­си­ем, ус­во­ив пра­ви­ла западно-ев­ропейской гар­мо­нии (осо­бен­но в ка­дан­сах), в то же вре­мя со­хра­ни­ло ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти национального музейного мыш­ле­ния: гар­мо­ни­че­скую мо­даль­ность, ли­не­ар­ность (в том числе па­рал­ле­лизм) го­ло­со­ве­де­ния, не­сим­мет­рич­ную рит­ми­ку. Эво­лю­ция это­го ви­да партесного пения бы­ла свя­за­на с уси­ле­ни­ем са­мо­стоя­тель­но­сти го­ло­сов, со­про­во­ж­дав­ших рас­пев, их ме­ло­ди­че­ской раз­ви­то­сти (не без влия­ния кон­церт­но­го мно­го­го­ло­сия), что при­ве­ло к уве­ли­че­нию чис­ла сво­бод­ных ком­по­зи­ций (то есть без за­им­ст­во­ва­ния рас­пе­вов). Круп­ней­шие мас­те­ра «по­сто­ян­но­го» пар­тес­но­го мно­го­го­ло­сия - го­су­да­ре­вы пев­чие дья­ки пет­ров­ской эпо­хи С.И. Бе­ля­ев, И.М. Про­то­по­пов, а так­же ано­ним­ные ав­то­ры из Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, Ко­ст­ро­мы , Яро­слав­ля, Ус­тюж­ны-Же­лез­но­поль­ской, Со­ли­кам­ска, многих мо­на­сты­рей и хра­мов Рос­сии.

Вне­бо­го­слу­жеб­ная ветвь партесного пения - кан­ты и псаль­мы. Кан­ты ста­ли ос­но­вой ан­самб­ле­вых эпи­зо­дов в пар­тес­ном кон­цер­те.

Нот­ные издания:

Му­зы­ка на Пол­тав­скую по­бе­ду / Со­став­ле­ние, публ., ис­сле­до­ва­ние и ком­мент. Вл. Про­то­по­по­ва. М., 1973 год (Па­мят­ни­ки рус­ско­го му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва. Вып. 2);

Мо­с­ков­ское ба­рок­ко XVII - 1-й чет­вер­ти XVIII веков. / Вос­ста­нов­ле­ние пар­ти­тур из хо­ро­вых го­ло­сов (пар­тий), ре­дак­ция мно­го­го­ло­сия, вступ. ст. В. В. Про­то­по­по­ва. СПб., 2000 (Ан­то­ло­гия рус­ской и вос­точ­но-сла­вян­ской ду­хов­ной му­зы­ки. Т. 5).

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