МСТЁРСКАЯ МИНИАТЮРА

МСТЁРСКАЯ МИНИАТЮРА - русский на­род­ный ху­до­жест­вен­ный про­мы­сел, ми­ниа­тюр­ная жи­во­пись тем­пер­ны­ми крас­ка­ми на ла­ко­вых из­де­ли­ях.

Центр Мстерской миниатюры - поселок городского ти­па Мстё­ра Вла­ди­мир­ской области. С конца XVII века до 1917 года на­се­ле­ние Мстё­ры и других сёл Вяз­ни­ков­ско­го у. Вла­ди­мир­ской губернии за­ни­ма­лось ико­но­пи­са­ни­ем , ко­то­рое сла­ви­лось тон­ко­стью жи­во­пис­ных при­ё­мов. В 1923 году мстёр­ские ико­но­пис­цы ор­га­ни­зо­ва­ли Ар­тель древне-русской жи­во­пи­си, об­ра­тив­шись к ук­ра­ше­нию де­ревянных то­чёных из­де­лий (со­ло­нок, мат­рё­шек, ко­ро­бо­чек и т. п.).

В 1926 году соз­да­на про­мы­сло­во-ко­опе­ра­тив­ная ар­тель «Про­ле­тар­ское твор­че­ст­во» (с 1931 года «Про­ле­тар­ское ис­кус­ство»; с 1960 года фаб­ри­ка). К 1930-м годам они ос­вои­ли тех­но­ло­гию из­го­тов­ле­ния из­де­лий (пре­имущественно шка­ту­лок и лар­цов) из па­пье-ма­ше, за­им­ст­во­ван­ную у мас­те­ров фе­до­скин­ской ми­ниа­тю­ры и па­лех­ской ми­ниа­тю­ры (см. так­же Ла­ки ху­до­же­ст­вен­ные). Для Мстерской миниатюры (сю­же­ты бы­то­вые, фольк­лор­ные, ис­то­рические) ха­рак­тер­ны цель­ность об­ще­го то­на (се­реб­ри­сто-го­лу­бо­ва­то­го или ох­ри­сто­го), звуч­ность и мяг­кость ко­ло­ри­та, изо­бра­же­ние глу­бин­ной пей­заж­ной сре­ды, тон­кость об­рам­ляю­ще­го узо­ра, вы­пол­нен­но­го тво­рё­ным зо­ло­том (мас­те­ра А.И. Бря­гин, Н.П. Клы­ков, А.Ф. Ко­тя­гин, А.Н. Ку­ли­ков, А.М. Мер­курь­ев, И.Н. Мо­ро­зов, В.Н. Ов­чин­ни­ков, И.А. Фо­ми­чёв и др.).

Рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли так­же ор­намен­таль­ные ком­по­зи­ции, на­тюр­мор­ты, бу­ке­ты (художник Е.В. Юрин). С конца 1960-х годов искусство росписи об­ра­ща­ет­ся к по­ис­кам де­ко­ра­тив­но­сти, с 1980-х годов - к творческому пре­тво­ре­нию древне-русских тра­ди­ций. В современной Мстё­ре воз­ро­ж­да­ют­ся и тра­ди­ции ико­но­пи­са­ния, рес­тав­рационного де­ла. Сре­ди ве­ду­щих ху­дож­ни­ков - Ю.М. Ва­ва­нов, Л.А. Де­ми­до­ва, Н.А. Лю­бо­муд­ро­ва, В.Н. Мо­лод­кин, В.Ф. Не­ко­сов, П.И. Со­син, Л.А. Фо­ми­чёв, Н.И. Ши­ша­ков. Мстё­ра так­же яв­ля­ет­ся цен­тром народного ху­дожественного ши­тья; в по­сёл­ке соз­дан Му­зей народных про­мы­слов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)