ЗЕТА
ЗЕТА - славянское средневековое государство на адриатическом побережье Балканского полуострова.
Основано в IX веке на месте римской провинции Превалис (Prevalis). Формально подчинялось Византии. В IX-XI веках носило название Дукля по иллирийскому племени доклеатов. С XII века в византийских хрониках именовалось Зета (по притоку реки Морача). С 1186 года входило в состав сербского государства Неманичей. Во второй половине XIV века после смерти Стефана Душана стало самостоятельным одноименным княжеством Зета под управлением династии Балшичей (1366-1421 годы), а затем Црноевичей (1430-1499 годы). В 1444 году Стефан Црноевич признал верховную власть Венеции. В 1496 году Зета была завоёвана турками. C середины XV века носит название Черногория.