КОРСАКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОРСАКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИГНАТИЙ) - русский церковный деятель, историк и публицист.
Из рода Корсаковых. Принял постриг в Крестомаровской пустыни в Нижегородском уезде (в 1675-1676 годах возглавлял её). В написанных там на греческом языке рукописях Игнатий отказывался признавать различие людей по сословной принадлежности, бедности и богатству. В 1673 году направлен правительством в Запорожье со «Словом к православному и христоименитому запорожскому воинству» (должно было вдохновить казаков на подвиги в сражениях против турок).
С 1676 года церковный уставщик в Соловецком монастыре, разгромленном в ходе подавления Соловецкого восстания 1667-1676 года. Составил Ирмологий (закончен к 1679 году) на крюках - свод хоровых произведений на все крупные церковные праздники. Проявил глубокое знание старинного (IV-V веков) и современного ему греческого пения, певческих традиций русских, болгар, сербов и белорусов.
В 1680 году вступил в управление Моргуловской пустынью Соловецкого монаха и переехал на Соловецкое подворье в Москве (в 1682 году совместно с Тихоном Макарьевским составил описание одной из московских церквей). Архимандрит Спасского монастыря в Ярославле (1683-1684), Новоспасского монастыря в Москве (1685-1692). Сблизился с патриархом Иоакимом, по его поручению составил сводный чиновник (свод) патриарших выходов и служб за 1667-1679 годы, кодифицировавший ряд важных обрядов (между 1684 и 1686 годами), а также вёл следствие по делу смоленского митрополита Симеона (1685; совместно с Карионом Истоминым), допрос диакона Иакова и «увещание» Сильвестра (Медведева) (1689), расследование «ереси» псковского митрополита Маркелла (1690) и другое. Митрополит Тобольский и Сибирский (1692-1700).
Пытался доказать происхождение своего рода от римских консулов. Его труд «Генеалогия явленной от Сотворения мира фамилии... Корсаков-Римских» (начало 1680-х годов) явился прообразом жанра научной монографии. В предисловии, вслед за библиографией, обрисовал предмет и задачи генеалогии, её воспитательное значение, сформулировал критерии достоверности источников и их истолкования, ввёл новое для русского читателя требование точных ссылок на используемые тексты. Хотя концепция Игнатия была фантастичной, выход «Генеалогии…» способствовал закреплению за ветвью рода, которую представлял Игнатий, фамилии Римские-Корсаковы.
Сторонник «грекофилии», поддерживал политику, направленную на укрепление и расширение южных границ. Доказывал необходимость освобождения балканских народов от турецкого ига, выхода России к Средиземному морю и отвоевания Константинополя у Османской императора.
Выступал против политики князя. В.В. Голицына по привлечению в Россию западноевропейцев - лютеран и католиков [«Возобличение на лютеранский (Несвижский) катехизис», 1684; «Слово на латин и лютеров», между 1684 и 1686 годами]. Один из немногих образованных представителей духовенства, поддерживавших официальный курс патриарха Иоакима на изучение преимущественно греческого, а не латинского языка. Обобщал летописные известия о борьбе Руси и других стран против монголо-татар и турок: составленный в Москве «Свод Игнатия Римского-Корсакова» продолжал пополняться под руководством И. писцами Софийского дома в Тобольске погодно (с 1683 года по 1698 год) и завершился обширным рассказом о взятии Азова Петром I и рядом более поздних статей, близких к «южным» сюжетам.
Поддерживал находившуюся у власти царевну Софью Алексеевну. В специальном панегирике («Свидетельство ко образу святыя неизреченныя Софии Премудрости слова Божия о Российском благословенном царствии», 1689 год) рассматривал Софью Алексеевну как земной аналог Софии-Премудрости слова Божия, при этом обоих царей - Ивана V Алексеевича и Петра I - обозначил лишь в числе «предстоящих» царевне. Выступал не только с церковно-религиозными, но и политическими и даже экономическими темами, пропагандировал, в частности, идеи торгового меркантилизма.
Активный противник старообрядчества. В 1687 году совместно с Карионом Истоминым составил обличавшее старообрядцев «Известие о увещании раскольников в уездах Костромском и Кинешемском». Автор «Жития и завещания патриарха Иоакима» (1690 год), а также трёх «Посланий на арменов и полуарменов» (1690-е годы), в которых доказывал происхождение «заблуждений» раскольников (в частности, двоеперстия) от армян, якобы появившихся в России при Иване IV Васильевиче Грозном.
И. способствовал развитию провинциального летописания в Тобольске в конце XVII века, участвовал в редактировании Сибирского летописного свода. Один из составителей Жития Симеона Верхотурского (с тропарём на обретение мощей и описанием чудес от них, 1695). Автор нескольких грамот, в том числе в Соловецкий монастырь и даже в Китай. В его личной библиотеке в Сибири насчитывалось свыше 70 книг, хранились также географические карты.
Отношения Игнатия с московскими властями к концу 1690-х годов были весьма напряжёнными. Он был разочарован отказом от наступления на юг во внешней политике и препятствиями, чинимыми ему в христианизации Сибири. В начале 1701 года Игнатий выехал в Москву, где его обвинили в буйстве и схватили в Кремле как невменяемого. Умер (по некоторым сведениям, уморён голодом) в заключении в Симоновом монастыре.
Сочинения:
Послания блаженного Игнатия митрополита сибирского и тобольского. Казань, 1855;
Житие и завещание святейшего патриарха Московского Иоакима // Общество любителей древней письменности. 1879. Т. 47;
Полемические сочинения XVII в. против лютеран // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1884. Кн. 3;
Дворецкая Н.А. Послание митрополита Игнатия в Красноярск 1697 г. // Археография и источниковедение Сибири. Новосиб., 1975;
Богданов А.П. Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII в.: Литературные панегирики. М., 1983. Ч. 1-2; Генеалогия. М., 1994.