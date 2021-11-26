КНИГА

КНИГА - форма хранения, передачи и воспроизводства информации посредством фиксации текстового и иллюстративного материала на различных материальных носителях (в современную эпо­ху - и в элек­трон­ном ви­де).

Существует два основных исторически сложившихся типа книги - свиток и ко­декс . В отличие от других способов закрепления информации (надписи на архитектурных памятниках, письменные документы и т. п.), книга представляет собой автономную и целостную структуру, определённым образом оформленную (оформление книги, прежде всего книжная иллюстрация, нередко имеет художественное значение, превращая её в объект искусства).

Возникновение книги, вызванное необходимостью закрепления знаний, стало возможным после изобретения письменности, носителем которой в различных культурах могли служить пальмовые листья, глиняные или восковые таблички (смотрите По­лип­тих ), кора дерева, металлические листы и др. Этимология слова «книга» во многих языках восходит к различным наименованиям растительного сырья, из которого производился писчий материал. Особенной популярностью в Древ­нем Егип­те пользовался папирус, листья которого для удобства пользования и хранения с IV-го тысячелетия до нашей эры стали соединять в свитки, иногда достигавшие в длину нескольких десятков метров.

В Гре­цию папирусный свиток был перенесён финикийцами в X веке до нашей эры. Со II века до нашей эры всё большую популярность приобретал пергамен, позволивший перейти от свитка к новому типу книги - кодексу, в котором появились переплёт (из пергамена, дерева, металла и др.), футляры для переплётных крышек (оклады). В Западной Рим­ской им­пе­рии , а впоследствии в средневековой Европе рукописные кодексы с текстами Библии, произведениями античной классики и др. создавались и хранились в скрипториях; высокого расцвета достигло искусство миниатюры книжной.

Распространившаяся в Европе с начала XIV века ксилография подготовила изобретение И. Гутенбергом книгопечатания (1440-1450-е годы); печатные издания, созданные до 01.01.1501 года, носят название инкунабулы; созданные в 1-й половине XVI века называются палеотипами. Пергамен в качестве основного писчего материала постепенно вытеснялся производимой из целлюлозы бумагой. В XVII веке нидерландский издательский дом Эльзевиров начал производство недорогих компактных изданий.

аиболее ранняя сохранившаяся русская книги - Ост­ро­ми­ро­во Еван­ге­лие (1056-1057 годы). Среди знаменитых восточнославянских книг XI-XII веков - богато украшенные Изборник Святослава 1073 года, Мстиславово Евангелие (около 1117 года). Издание в Москве первой русской печатной датированной книги Апостол (1564 год) было осуществлено И. Фёдоровым и П. Т. Мстиславцем. Значительный рост книгоиздательского дела в России начался после реформ Петра I и введения гражданского шрифта, сменившего кириллицу.

В XIX-XX веках произошла промышленная революция в книгопечатании, различные технические усовершенствования сделали книгу дешёвой и массовой (смотри Книгопечатание). Широкое распространение электронных носителей текста на рубеже XX-XXI веков позволило социологам (Г. М. Мак-Люэн и др.) выдвинуть теорию конца «гутенберговой эры» и умирания книги, которая якобы не может выдержать конкуренции с новыми способами организации информации. Однако технический прогресс привёл лишь к видоизменению формы книги и способа её распространения: появились цифровые книжные фонды, представленные в сети Ин­тер­нет и на ком­пь­ю­тер­ных уст­рой­ст­вах па­мя­ти.

Современные книги, по определению ЮНЕСКО (1964 год), - непериодическое печатное издание в форме кодекса объёмом свыше 48 страниц (от 5 до 48 страницы - брошюра, до 5 страницы - листовка). Книжный блок состоит из отдельных, обычно скреплённых между собой тетрадей, которые защищены переплётом или обложкой (изготавливается из менее прочных материалов, чем переплёт), иногда также суперобложкой и футляром. Соединение верхних и нижних краёв тетрадей между собой происходит при помощи каптала (тесьмы с утолщённым краем), а всего книжного блока с переплётом - при помощи форзаца.

Для прочности часто проводится окантовка блока (наклеивание на корешок бумаги); обрез блока может быть украшен; иногда в книге делают тесьму, служащую закладкой (ляссе). В начале книге обычно помещаются авантитул и титульный лист. Для удобства пользования изданием используются ко­лон­циф­ры - - номера страниц, совокупность которых называется пагинацией. Содержание книги обыкновенно представлено самостоятельными или взаимозависимыми фрагментами текста (параграфы, части, разделы, главы и т.д.), которые выделяются при помощи рубрикации.

Записанная в электронном формате книга называется электронной (или е-книгой), а в аудиоформате (результат озвучивания традиционной книги) - аудиокнигой.

В зависимости от типа книги и аудитории, на которую она ориентирована, разрабатывается аппарат издания - дополнительные научные и справочные материалы, которые призваны облегчить использование книги и углубить её понимание (аннотация, предисловие, послесловие, разного типа комментарии и указатели, оглавление, выходные сведения и др.). Существуют системы классификации изданий в книжных собраниях, самые известные - ББК (Библиотечно-библиографическая классификация), УДК (Универсальная десятичная классификация), ISBN (Международный стандартный номер книги).

Нау­ку о книге на­зы­ва­ют кни­го­ве­де­ни­ем .

Термин «книга» может также обозначать раздел документа или часть большого литературного произведения (например, романа), а также употребляться в составе названия: например, «Книга о дамах» А. Шартье (1416), «Книга песен» Г. Гейне (1827 год), «Книга» С. Малларме (начата 1866 год, не окончена), «Голубая книга» М. М. Зощенко (1935 год) и др.

Иллюстрация:

Кни­га-ко­декс. Ма­лый Ча­со­слов гер­цо­га Жа­на Бер­рий­ско­го. 1372–90. Фран­цуз­ская на­цио­наль­ная биб­лио­те­ка (Па­риж). Архив БРЭ.

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