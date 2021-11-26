КАЗАЦКИЕ ЛЕТОПИСИ
КАЗАЦКИЕ ЛЕТОПИСИ - корпус историко-литературных памятников XVII-XVIII веков.
Включают т. н. Летопись Самовидца (конец XVII века), летописи Г. И. Грабянки (1710 год) и С. В. Величко (окончена в 1720 году); по содержанию и стилю к ним примыкают Густынская летопись (1-я половина XVII века), «Хроника» Леонтия Боболинского (1699 год) и «История русов» (конец XVIII века).
Казацкие летописи - типичные образцы историографической литературы позднего украинского барокко; исторический материал сочетается в них с художественными описаниями батальных сцен, поэтическими и публицистическими отступлениями, пересказом народных преданий и т. п. Казацкими летописями интересовались Н. В. Гоголь и Т. Г. Шевченко; их использовали в своих сочинениях Н. И. Костомаров, М. П. Старицкий и др.