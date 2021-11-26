ИКОННИКОВ ГЕРАСИМ ТИХОНОВ

ИКОННИКОВ ГЕРАСИМ ТИХОНОВ - шуйский иконописец середины XVII века.

Упоминание о нем содержится под 1654 годом в Сказании о Шуйской Смоленской иконе Божией Матери (список Сказания конца XVII века находится в РНБ. Q. XVII. 79. Л. 72-173 - «Вкратце собранно известно сказание о пречюдней и чюдотворней иконе и о преславных чюдесех пресвятыя владычицы нашея Богородицы Смоленския, еже бе во граде Шуе в церкви Воскресение Христова, иже на посаде…»). В Сказании говорится, что во время эпидемии чумы, охватившей земли Северо-Восточной Руси в 1654 году, прихожане церкви в честь Воскресения Христова, что на посаде в Шуе, дали обет поставить в своем храме Смоленскую икону Божией Матери и начали прилежно искать иконописца для этой работы. Выбор пал на жителя города «изурафа» Иконникова, очевидно потомственного иконописца, о чем свидетельствует его прозвание, доставшееся от отца («Герасим Тихонов сын Иконников»).

В местном предании сохранились сведения о чудотворной силе иконы еще в период ее создания. Мастер дважды обнаружил, что в его рисунок с подлинника неведомая рука вносила изменения. Сочтя происходящее Божиим изволением, Иконников сообщил об этом заказчикам. Когда икона была готова и из дома иконописца ее перенесли в храм, моровое поветрие, унесшее жизни многих людей, пошло на убыль.

Икона (размеры 110×90 см) вплоть до 1935 года находилась в Воскресенском храме Шуи, откуда ее предлагалось взять на государственное хранение в ГТГ (письмо директора ГТГ М. П. Кристи - ГТГ ОР. Ф. 8. II. № 635, 636).

Иконников написал также Владимирскую икону Божией Матери, находившуюся в церкви села Взорнова близ Шуи. Иконников принял постриг в Троицком монастыре города Шуи и там же погребен.

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