ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ

ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ - учеб­ные за­ве­де­ния на­чаль­ные или по­вы­шен­но­го ти­па с обу­че­ни­ем на латинском язы­ке.

Воз­ник­ли в Западной Ев­ро­пе в пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья и пре­об­ла­да­ли до XIII века, ко­гда поя­ви­лись го­род­ские шко­лы с род­ным язы­ком обу­че­ния. Пре­по­да­ва­ние на латинском язы­ке ве­лось в цер­ков­ных шко­лах (мо­на­стыр­ских, со­бор­ных, при­ход­ских), кол­ле­ги­ях, не­ко­то­рых городских шко­лах (це­хо­вых, гиль­дей­ских), университетах. В за­ви­симо­сти от ти­па шко­лы и уров­ня об­ра­зования в латинских школах пре­по­да­ва­лись: чте­ние, пись­мо, латинская грам­ма­ти­ка, бо­го­слу­жеб­ное пе­ние; пол­ный цикл три­виу­ма (грам­ма­ти­ка, диа­лек­ти­ка, ри­то­ри­ка), ре­же - пол­ный цикл се­ми сво­бод­ных ис­кусств. Т. к. эле­мен­тар­ные латинские школы бы­ли б. ч. бес­плат­ны­ми, дос­туп к ос­но­вам гра­мот­но­сти име­ли прак­ти­че­ски все городские со­сло­вия, а во мно­гих ме­ст­но­стях и кре­сть­ян­ские де­ти.

В пе­ри­од Ре­фор­ма­ции воз­рос­ла роль латинских школ как сред­не­го зве­на в об­ра­зо­ва­нии, под­го­то­вительного эта­па к по­сту­п­ле­нию в уни­вер­си­тет (в Гер­ма­нии по­лу­чи­ли название «учё­ные шко­лы»). В их за­да­чи вхо­ди­ло эле­мен­тар­ное об­ра­зо­ва­ние, религиозное вос­пи­та­ние, обу­че­ние сво­бод­но­му вла­де­нию ла­ты­нью (в уст­ной и пись­мен­ной фор­мах) как язы­ком учё­но­го со­сло­вия. Чте­ние не­боль­шо­го кру­га латинских ав­то­ров рас­смат­ри­ва­лось как сред­ст­во обу­че­ния гра­мо­те. В не­боль­шом объ­ё­ме пре­по­да­ва­лись так­же ре­аль­ные пред­ме­ты, в не­ко­то­рых ти­пах школ - греческий язык. В XVI-XVIII веках на ос­но­ве латинских школ соз­да­ва­лись сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния, да­вав­шие клас­си­че­ское об­ра­зо­ва­ние, - гим­на­зии или пе­да­го­гиу­мы.

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