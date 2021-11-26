ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ
ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ - учебные заведения начальные или повышенного типа с обучением на латинском языке.
Возникли в Западной Европе в период раннего Средневековья и преобладали до XIII века, когда появились городские школы с родным языком обучения. Преподавание на латинском языке велось в церковных школах (монастырских, соборных, приходских), коллегиях, некоторых городских школах (цеховых, гильдейских), университетах. В зависимости от типа школы и уровня образования в латинских школах преподавались: чтение, письмо, латинская грамматика, богослужебное пение; полный цикл тривиума (грамматика, диалектика, риторика), реже - полный цикл семи свободных искусств. Т. к. элементарные латинские школы были б. ч. бесплатными, доступ к основам грамотности имели практически все городские сословия, а во многих местностях и крестьянские дети.
В период Реформации возросла роль латинских школ как среднего звена в образовании, подготовительного этапа к поступлению в университет (в Германии получили название «учёные школы»). В их задачи входило элементарное образование, религиозное воспитание, обучение свободному владению латынью (в устной и письменной формах) как языком учёного сословия. Чтение небольшого круга латинских авторов рассматривалось как средство обучения грамоте. В небольшом объёме преподавались также реальные предметы, в некоторых типах школ - греческий язык. В XVI-XVIII веках на основе латинских школ создавались средние учебные заведения, дававшие классическое образование, - гимназии или педагогиумы.