ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ

ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ - древнерусский книжник, проповедник.

Уче­ник по­эта и бо­го­сло­ва Епи­фа­ния Сла­ви­нец­ко­го , прие­хав­ше­го в 1649 году в Мо­ск­ву из Кие­ва; воз­мож­но, Евфимий Чудовский пе­ре­брал­ся в Мо­ск­ву вме­сте со сво­им учи­те­лем, по другой вер­сии, стал его уче­ни­ком уже в Мо­ск­ве, в цер­ков­ной шко­ле, где тот пре­по­да­вал. По-ви­ди­мо­му, с 1651 года до начала 1659 года и не­со­мнен­но в 1670-1690 годах Евфимий Чудовский слу­жил справ­щи­ком московского Пе­чат­но­го дво­ра. В 1667 году и в кон­це жиз­ни Евфимий Чудовский был ке­ла­рем в Чу­до­вом монастыре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. Пе­ре­вёл с греческого языка со­чи­не­ния от­цов Церк­ви (Ки­рил­ла Ие­ру­са­лим­ско­го, Ио­ан­на Зла­то­ус­та, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва) и свод цер­ков­ных за­ко­нов (так называемая Корм­чая 5-й ре­дак­ции, или Ев­фи­ми­ев­ская Корм­чая). В 1674-1676 годах при­ни­мал уча­стие в ре­дак­ти­ро­ва­нии славянского пе­ре­во­да Но­во­го За­ве­та , пе­ре­во­дил и пра­вил ряд других тек­стов. Для язы­ка пе­ре­во­дов Евфимия Чудовского ха­рак­тер­но со­че­та­ние бу­к­ва­лиз­ма с упот­реб­ле­ни­ем не­оло­гиз­мов, об­ра­зо­ван­ных на ос­но­ве греческой лек­си­ки. Евфимию Чудовскому при­над­ле­жит не­сколь­ко биб­лио­гра­фических опи­са­ний (опи­си пат­ри­ар­ших и мо­на­стыр­ских кни­го­хра­ни­лищ, опи­са­ние книж­но­го со­б­ра­ния собственной биб­лио­те­ки и другие). В 1680-х годах Евфимий Чудовский воз­глав­лял «пар­тию» так называемых гре­ко­филь­ст­вую­щих, по­ле­ми­зи­ро­вав­шую по пред­ме­там фи­ло­ло­гического и бо­го­слов­ско­го ха­рак­те­ра с так называемыми ла­тин­ст­вую­щи­ми, ори­ен­ти­ро­ван­ны­ми на западные тра­ди­ции цер­ков­но­го об­ра­зо­ва­ния и сло­вес­но­сти. Ав­тор на­зи­дательных и полемических трак­та­тов («Ос­тен» и «Во­ум­ле­ние свя­щен­ни­кам»), не­сколь­ких про­по­ве­дей, ря­да сти­хо­тво­ре­ний, на­пи­сан­ных сил­ла­бическим сти­хом, обыч­но рав­но­слож­ным (11- и 13-слож­ни­ком). Сти­хо­тво­ре­ния Евфимия Чудовского от­ли­ча­ют ре­лигиозная те­ма­ти­ка, мо­ти­вы тще­ты все­го зем­но­го и бли­зо­сти всех урав­ни­ваю­щей смер­ти, на­зи­да­тель­ность; их об­ра­зы (ко­ле­со жиз­ни, бич вре­ме­ни, кры­ла­тое вре­мя) и приё­мы (ак­ро­стих) ха­рак­тер­ны для сти­ля ба­рок­ко. Пе­ре­во­ды и про­из­ве­де­ния Евфимия Чудовского из­да­ны очень не­пол­но.

Сочинения:

Опись биб­лио­те­ки ие­ро­мо­на­ха Ев­фи­мия // Ле­то­пи­си рус­ской ли­те­ра­ту­ры и древ­но­сти, из­да­вае­мые Н. Ти­хо­нра­во­вым. М., 1863. Т. 5. Отд. 3. С. 50–56;

Ос­тен. Па­мят­ник рус­ской ду­хов­ной пись­мен­но­сти XVII в. Ка­зань, 1865;

Сти­хо­твор­ная тет­радь Ев­фи­мия Чу­дов­ско­го // Са­зо­но­ва Л.И. Ли­те­ра­тур­ная куль­ту­ра Рос­сии: ран­нее Но­вое вре­мя. М., 2006. С. 763–783.