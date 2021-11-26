ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ
ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ - древнерусский книжник, проповедник.
Ученик поэта и богослова Епифания Славинецкого, приехавшего в 1649 году в Москву из Киева; возможно, Евфимий Чудовский перебрался в Москву вместе со своим учителем, по другой версии, стал его учеником уже в Москве, в церковной школе, где тот преподавал. По-видимому, с 1651 года до начала 1659 года и несомненно в 1670-1690 годах Евфимий Чудовский служил справщиком московского Печатного двора. В 1667 году и в конце жизни Евфимий Чудовский был келарем в Чудовом монастыре Московского Кремля. Перевёл с греческого языка сочинения отцов Церкви (Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Григория Богослова) и свод церковных законов (так называемая Кормчая 5-й редакции, или Евфимиевская Кормчая). В 1674-1676 годах принимал участие в редактировании славянского перевода Нового Завета, переводил и правил ряд других текстов. Для языка переводов Евфимия Чудовского характерно сочетание буквализма с употреблением неологизмов, образованных на основе греческой лексики. Евфимию Чудовскому принадлежит несколько библиографических описаний (описи патриарших и монастырских книгохранилищ, описание книжного собрания собственной библиотеки и другие). В 1680-х годах Евфимий Чудовский возглавлял «партию» так называемых грекофильствующих, полемизировавшую по предметам филологического и богословского характера с так называемыми латинствующими, ориентированными на западные традиции церковного образования и словесности. Автор назидательных и полемических трактатов («Остен» и «Воумление священникам»), нескольких проповедей, ряда стихотворений, написанных силлабическим стихом, обычно равносложным (11- и 13-сложником). Стихотворения Евфимия Чудовского отличают религиозная тематика, мотивы тщеты всего земного и близости всех уравнивающей смерти, назидательность; их образы (колесо жизни, бич времени, крылатое время) и приёмы (акростих) характерны для стиля барокко. Переводы и произведения Евфимия Чудовского изданы очень неполно.
Сочинения:
Опись библиотеки иеромонаха Евфимия // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1863. Т. 5. Отд. 3. С. 50–56;
Остен. Памятник русской духовной письменности XVII в. Казань, 1865;
Стихотворная тетрадь Евфимия Чудовского // Сазонова Л.И. Литературная культура России: раннее Новое время. М., 2006. С. 763–783.